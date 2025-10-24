|
|Basilicata Novel Festival
24/10/2025
|È alle porte il gran finale di un progetto, organizzato da Allelammie, che ha fatto della lettura condivisa, o meglio ad alta voce, uno strumento di valorizzazione del territorio, di aggregazione comunitaria e di crescita culturale. Il 26 ottobre (in particolare, a Pisticci partendo alle ore 10 dal Terrazzino del Melograno) e dal 30 ottobre al 1° novembre in ciascuno dei Comuni lucani coinvolti anche Potenza, Matera, Nemoli, Montalbano e Venosa è atteso il gran finale con una passeggiata letteraria aperta al pubblico, e arricchita da performance musicali, teatrali e artistiche. Dopo la costituzione dei cosiddetti Eserciti di carta, gruppi informali di giovani e adulti con la passione per la lettura, che hanno individuato i testi da affrontare e il relativo itinerario urbano, si sono svolti laboratori di lettura espressiva e di dizione. Nellambito di un siffatto progetto finanziato da Cepell - Centro per il Libro e la Lettura, gli incontri a cura di docenti esperti hanno avuto come obiettivo quello di approfondire la comprensione del testo, migliorare la dizione e preparare i partecipanti allevento finale; il tutto dopo che gli stessi Comuni avessero emanato una delibera per adottare il libro del mese, ossia quello scelto dai rispettivi Eserciti di carta.
«La lettura ad alta voce in Basilicata novel spiega la direzione organizzativa di Allelammie è un'esperienza unica che coniuga crescita personale, aggregazione sociale e sostegno alle comunità, promuovendo la condivisione di storie e la passione per i libri. Straordinaria la adesione e partecipazione di lettori e cittadini, segnali della necessità di fare della letteratura un'occasione di benessere socio-economico»
