È alle porte il gran finale di un progetto, organizzato da Allelammie, che ha fatto della lettura condivisa, o meglio ad alta voce, uno strumento di valorizzazione del territorio, di aggregazione comunitaria e di crescita culturale. Il 26 ottobre (in particolare, a Pisticci partendo alle ore 10 dal Terrazzino del Melograno) e dal 30 ottobre al 1° novembre in ciascuno dei Comuni lucani coinvolti  anche Potenza, Matera, Nemoli, Montalbano e Venosa  è atteso il gran finale con una passeggiata letteraria aperta al pubblico, e arricchita da performance musicali, teatrali e artistiche. Dopo la costituzione dei cosiddetti Eserciti di carta, gruppi informali di giovani e adulti con la passione per la lettura, che hanno individuato i testi da affrontare e il relativo itinerario urbano, si sono svolti laboratori di lettura espressiva e di dizione. Nellambito di un siffatto progetto finanziato da Cepell - Centro per il Libro e la Lettura, gli incontri a cura di docenti esperti hanno avuto come obiettivo quello di approfondire la comprensione del testo, migliorare la dizione e preparare i partecipanti allevento finale; il tutto dopo che gli stessi Comuni avessero emanato una delibera per adottare il libro del mese, ossia quello scelto dai rispettivi Eserciti di carta.







«La lettura ad alta voce in Basilicata novel  spiega la direzione organizzativa di Allelammie  è un'esperienza unica che coniuga crescita personale, aggregazione sociale e sostegno alle comunità, promuovendo la condivisione di storie e la passione per i libri. Straordinaria la adesione e partecipazione di lettori e cittadini, segnali della necessità di fare della letteratura un'occasione di benessere socio-economico»