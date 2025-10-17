La comunità di SantArcangelo è stata protagonista a New York con Gianfranco Montano, presso la Columbus Citizens Foundation di Manhattan, durante un evento internazionale dedicato allartigianato e alle radici culturali italiane, promosso dai Mondi Lucani in collaborazione con CNA Matera.

Gianfranco Montano, maestro calzolaio e concittadino di SantArcangelo, ha portato oltreoceano non solo le sue creazioni uniche, ma anche il volto autentico di un territorio ricco di storia e tradizione.



Gianfranco a New York rappresenta un ponte tra passato e futuro  ha dichiarato il sindaco Salvatore La Grotta in una nota sui social Dimostra che le nostre radici, se valorizzate, possono generare innovazione, lavoro e speranza. Il suo percorso è un esempio di come dalle aree interne possano nascere storie di successo capaci di affermarsi anche nei contesti internazionali più competitivi.



La Grotta sottolinea come valorizzare esperienze come quella di Montano non sia solo un motivo di vanto, ma una vera strategia per costruire il futuro della comunità: Ringrazio Gianfranco per aver portato con sé il nome di SantArcangelo e della Basilicata nel mondo, testimoniando con orgoglio che lartigianato non è solo tradizione, ma anche visione, identità e riscatto. Grazie Gianfranco, la tua comunità è orgogliosa di te. Ad maiora!.