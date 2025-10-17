|
|Gianfranco Montano protagonista a Manhattan: orgoglio per SantArcangelo e la Basilicata
17/10/2025
|La comunità di SantArcangelo è stata protagonista a New York con Gianfranco Montano, presso la Columbus Citizens Foundation di Manhattan, durante un evento internazionale dedicato allartigianato e alle radici culturali italiane, promosso dai Mondi Lucani in collaborazione con CNA Matera.
Gianfranco Montano, maestro calzolaio e concittadino di SantArcangelo, ha portato oltreoceano non solo le sue creazioni uniche, ma anche il volto autentico di un territorio ricco di storia e tradizione.
Gianfranco a New York rappresenta un ponte tra passato e futuro ha dichiarato il sindaco Salvatore La Grotta in una nota sui social Dimostra che le nostre radici, se valorizzate, possono generare innovazione, lavoro e speranza. Il suo percorso è un esempio di come dalle aree interne possano nascere storie di successo capaci di affermarsi anche nei contesti internazionali più competitivi.
La Grotta sottolinea come valorizzare esperienze come quella di Montano non sia solo un motivo di vanto, ma una vera strategia per costruire il futuro della comunità: Ringrazio Gianfranco per aver portato con sé il nome di SantArcangelo e della Basilicata nel mondo, testimoniando con orgoglio che lartigianato non è solo tradizione, ma anche visione, identità e riscatto. Grazie Gianfranco, la tua comunità è orgogliosa di te. Ad maiora!.
|
