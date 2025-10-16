|
|Dalla Lucania a Manhattan: il tabarro lucano conquista New York
16/10/2025
|Un ponte tra tradizione e modernità, tra le radici e il mondo. Nicola Graziadio, di Senise, fondatore del marchio Tabarro Graziadio, ha portato leccellenza dellartigianato lucano nel cuore di New York, perchè è stato tra gli ospiti in occasione del Columbus Day. Un evento che ha offerto lopportunità di far conoscere oltreoceano la sartorialità della Basilicata e larte di chi sceglie di preservare e innovare una tradizione secolare.
Nata nel cuore della Lucania, proprio a Senise, lazienda Tabarro Graziadio affonda le proprie radici in un sapere tramandato di generazione in generazione: la confezione del tabarro, il mantello simbolo di eleganza e identità, reinterpretato oggi da Nicola con un gusto contemporaneo ma rispettoso della storia. Ogni capo è realizzato interamente a mano, con tessuti pregiati e una cura del dettaglio che racconta la passione di un artigiano che ha trasformato la tradizione in un marchio di autenticità.
A New York, Nicola non ha portato solo la qualità della sua sartoria su misura, ma anche la storia di una terra ricca di cultura, bellezza e creatività. La manifestazione, organizzata dallAssociazione Mondi Lucani ETS in collaborazione con la Columbus Citizens Foundation e la Mutual Benefit Society San Rocco, ha permesso al maestro lucano di incontrare la comunità italoamericana, emozionata nel riscoprire nelle sue creazioni un legame profondo con le proprie origini.
Portare il tabarro lucano nel cuore di Manhattan è stato come riportare un pezzo della mia terra tra la gente che, pur lontana, non ha mai dimenticato le proprie radici, ha dichiarato Nicola Graziadio. Il mio lavoro nasce dal desiderio di dare continuità a una tradizione che parla di identità, eleganza e memoria.
La partecipazione al Columbus Day rappresenta un importante riconoscimento e una tappa significativa nel percorso di valorizzazione del made in Lucania, dimostrando come dalle piccole botteghe artigiane possa nascere un messaggio universale di bellezza, orgoglio e rispetto per le proprie radici.
nell'ultima foto Nicola Graziadio con Rocco Carriero, presidente della Columbus Citizens Foundation di New York.
|
