Dalla Lucania a Manhattan: il tabarro lucano conquista New York

16/10/2025

Un ponte tra tradizione e modernità, tra le radici e il mondo. Nicola Graziadio, di Senise, fondatore del marchio Tabarro Graziadio, ha portato leccellenza dellartigianato lucano nel cuore di New York, perchè è stato tra gli ospiti in occasione del Columbus Day. Un evento che ha offerto lopportunità di far conoscere oltreoceano la sartorialità della Basilicata e larte di chi sceglie di preservare e innovare una tradizione secolare.

Nata nel cuore della Lucania, proprio a Senise, lazienda Tabarro Graziadio affonda le proprie radici in un sapere tramandato di generazione in generazione: la confezione del tabarro, il mantello simbolo di eleganza e identità, reinterpretato oggi da Nicola con un gusto contemporaneo ma rispettoso della storia. Ogni capo è realizzato interamente a mano, con tessuti pregiati e una cura del dettaglio che racconta la passione di un artigiano che ha trasformato la tradizione in un marchio di autenticità.


A New York, Nicola non ha portato solo la qualità della sua sartoria su misura, ma anche la storia di una terra ricca di cultura, bellezza e creatività. La manifestazione, organizzata dallAssociazione Mondi Lucani ETS in collaborazione con la Columbus Citizens Foundation e la Mutual Benefit Society San Rocco, ha permesso al maestro lucano di incontrare la comunità italoamericana, emozionata nel riscoprire nelle sue creazioni un legame profondo con le proprie origini.

Portare il tabarro lucano nel cuore di Manhattan è stato come riportare un pezzo della mia terra tra la gente che, pur lontana, non ha mai dimenticato le proprie radici, ha dichiarato Nicola Graziadio. Il mio lavoro nasce dal desiderio di dare continuità a una tradizione che parla di identità, eleganza e memoria.


La partecipazione al Columbus Day rappresenta un importante riconoscimento e una tappa significativa nel percorso di valorizzazione del made in Lucania, dimostrando come dalle piccole botteghe artigiane possa nascere un messaggio universale di bellezza, orgoglio e rispetto per le proprie radici.



nell'ultima foto Nicola Graziadio con Rocco Carriero, presidente della Columbus Citizens Foundation di New York.



