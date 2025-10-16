LAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza partecipa alla celebrazione della Giornata Mondiale dellOsteoporosi in programma lunedì 20 ottobre 2025 con uniniziativa, nellambito dellOttobre Rosa dellAor, volta alla prevenzione e al rafforzamento della cultura della salute ossea.



Con il contributo della Reumatologia, diretta dalla dottoressa Angela Padula, e della Ortopedia, diretta dal dottor Rocco Romeo, durante la giornata, saranno condotti venti colloqui gratuiti dedicati alla valutazione individuale del rischio di frattura, riservati alle donne, così suddivisi:

dalle ore 9:15 alle ore 11:45, nellambulatorio di Ortopedia della piastra ambulatoriale (ingresso principale) dellospedale San Carlo; dieci colloqui a cura della dottoressa Angela Forlenza, dalle ore 15:00 alle ore 17:30, nellambulatorio di Reumatologia dellospedale San Carlo, pad. B, piano terra: dieci colloqui a cura del professor Salvatore DAngelo, coordinatore Siomms (Società Italiana dellOsteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro) per Basilicata e Calabria.



Si tratta di unoccasione preziosa per conoscere il rischio di incorrere in una frattura da fragilità e per ricevere informazioni essenziali sulle corrette abitudini di vita, in linea con il tema scelto per il 2025 da Fedios (Federazione Italiana Osteoporosi e Malattie dello Scheletro): Non trascurare la salute delle tue ossa.

Liniziativa risponde alla necessità di sensibilizzare su una patologia in crescita, quella dellosteoporosi, una malattia sistemica dellapparato scheletrico che colpisce oltre 200 milioni di persone nel mondo e circa 5 milioni di persone in Italia, interessando in gran parte donne in post-menopausa. È causa di un deterioramento della struttura ossea e di un aumento della fragilità e del rischio di fratture, che può comportare anche la perdita dellautonomia.



Losteoporosi - sottolinea il Direttore Generale dellAor San Carlo, Giuseppe Spera - è spesso una patologia silente che molte persone tendono a sottovalutare, accettando il peggioramento delle loro condizioni fisiche. La nostra Azienda risponde al richiamo della Giornata Mondiale con unazione concreta di screening e informazione. È fondamentale intercettare precocemente i soggetti a rischio e promuovere una cultura della prevenzione basata su alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e attenzione ai fattori di rischio individuali. Solo una diagnosi tempestiva consente di contrastare le conseguenze più invalidanti di questa

malattia.



COME ADERIRE E PRENOTARE

Telefonare al numero 0971.613618 nei seguenti giorni:

venerdì 17 ottobre: dalle ore 10:00 alle ore 11:00;

sabato 18 ottobre: dalle ore 09:30 alle ore 11:00.



Liniziativa rientra nel calendario dellOttobre Rosa, il mese dedicato alla salute della donna, volto a informare e sensibilizzare sullimportanza della prevenzione. LAor San Carlo fa parte della rete nazionale degli ospedali con i tre Bollini Rosa, assegnati dalla Fondazione Onda, come riconoscimento per i servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Grazie al prezioso contributo dei nostri specialisti e delle associazioni operanti sul territorio, ogni anno, lAzienda riesce a mettere a disposizione le competenze professionali e lesperienza per supportare tutte le donne.

Si ricordano gli appuntamenti del 18 ottobre con Mi prendo cura di me a cura di VivereDonna e Tribunale per i Diritti del Malato, del 19 ottobre con iniziative gratuite dedicate alle salute delle donne, del 26 ottobre con ecografie gratuite a tiroide e fegato, entrambe a cura del Tribunale per i Diritti del Malato, il programma di iniziative Prenditi cura di te per le donne operate o che stanno affrontando la diagnosi del tumore al seno, avviato a settembre, con appuntamenti fino ad aprile 2026, a cura di Komen Italia, VivereDonna e Tribunale per i Diritti del Malato.