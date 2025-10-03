Questa mattina, presso il Palazzo di Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto la visita dei nuovi Comandanti delle Compagnie Carabinieri di Melfi (PZ) e Venosa (PZ), i Capitani Marco Grasso e Marco Capasso, accompagnati dal Comandante Provinciale, il Colonnello Luca DAmore.

I due Ufficiali giungono alla guida delle Compagnie lucane con importanti carriere militari alle spalle.

In particolare, il Capitano Marco Grasso si arruola nel 2003 e, dopo un percorso altamente operativo prima con il grado di Carabiniere e poi con quello di Maresciallo, transita, nel 2018, nei ruoli di Ufficiale con il grado di Sottotenente. Al termine della Scuola di formazione, viene destinato alla Compagnia Carabinieri di Corigliano Calabro (CS), dove, dal 2020 al 2023, riveste il ruolo di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile  Sezione Operativa, quello di Comandante in s.v. del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano (CS) e, infine, quello di Comandante della Sezione Operativa e del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano (CS). Il biennio successivo lo vede impegnato alla guida della Sezione Scorte  Reparto Servizi Magistratura Carabinieri di Napoli, prima di assumere il comando della Compagnia Carabinieri di Melfi.

Percorso altrettanto brillante per il Capitano Marco Capasso che, dopo la formazione accademica di base del 198° Corso Allievi Ufficiali dellAccademia Militare di Modena e la specializzazione professionale della Scuola Ufficiali Carabinieri, assume, nel 2021, il primo incarico operativo come Comandante di Plotone  Compagnia dintervento Operativo del Reggimento Carabinieri Puglia.

Nel 2023 viene designato Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Caivano (NA), dove permane per due anni, prima di ricevere lattuale incarico di Comandante della Compagnia Venosa (PZ).

Nel corso dellincontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità, è stata fatta una prima analisi dei territori di competenza delle due Compagnie che - ha evidenziato il Prefetto Campanaro - in quanto zone di cerniera con le province limitrofe di Foggia e la B.A.T., risultano particolarmente esposte alla pericolosa criminalità pugliese.

Per questa ragione, le aree del Vulture Melfese e dellAlto-Bradano hanno beneficiato, in questi anni, di un surplus di attenzione con il potenziamento dei servizi di controllo sul territorio, soprattutto in periodi caratterizzati dalla recrudescenza di reati predatori che maggiormente incidono sulla percezione di rischio dei cittadini. In questa direzione, le donne e gli uomini dellArma dei Carabinieri, che non mi stancherò mai di ringraziare per il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente, giocano un ruolo determinante. Con la loro presenza capillare e ramificata sul territorio, infatti, contribuiscono in modo significativo a dare risposte tempestive alle esigenze di sicurezza delle comunità e rinsaldare il rapporto di fiducia tra Istituzioni e cittadini. A voi, quindi, auguro buon lavoro, nella certezza che porterete avanti il vostro lavoro avendo sempre come priorità assoluta la sicurezza e la legalità dei territori del potentino, le parole del Prefetto Campanaro al termine della visita.