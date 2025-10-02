A Potenza sta per tornare Costellazioni, la rassegna di spettacoli per famiglie e nuove generazioni ideata da Gommalacca Teatro.

La conferenza stampa di presentazione si terrà lunedì 6 ottobre alle ore 10.00 presso la Fondazione Potenza Futura in viale Marconi.



Con la direzione artistica di Carlotta Vitale e il coinvolgimento di diverse compagnie teatrali italiane, Costellazioni propone un calendario di appuntamenti da non perdere per il pubblico di tutte le età. Il tema delledizione 2025 è Universo Calvino, un omaggio a uno dei più grandi narratori italiani, nel quarantesimo anniversario della sua scomparsa. Il festival prenderà il via giovedì 9 ottobre alle ore 18.00 allo Stadio Alfredo Viviani con lo spettacolo Battaglia dei cuscini della Compagnia Il Melarancio, gratuito su prenotazione con donazione volontaria a favore di Gaza.



Costellazioni è un progetto originale che, dopo il successo del 2024, si consolida come iniziativa strutturale per Potenza e per la Basilicata. Sostenuto dalla Direzione Generale Spettacolo del MiC, dalla Fondazione Cassa Depositi e Prestiti e dalla Fondazione Potenza Futura, il festival si propone di ampliare laccesso culturale, promuovere cittadinanza ecologica e pensiero scientifico, riattivare luoghi simbolici della vita cittadina e rafforzare il legame tra teatro, comunità e territorio. Gli eventi, in programma fino al prossimo dicembre, spazieranno tra spettacoli, letture ad alta voce, laboratori e piccole assemblee dedicate allimmaginario urbano.