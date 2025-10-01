|
|Americani in bici alla scoperta di Rotonda e del Pollino
1/10/2025
|Sono partiti questa mattina da Rotonda, destinazione il Cilento, ventuno appassionati di ciclismo provenienti dagli Stati Uniti Uniti e arrivati domenica, dopo essere atterrati a Napoli, nel piccolo comune del Pollino. Liniziativa rientra nellambito di un tour organizzato da Andy Hampsten, ex ciclista statunitense, noto soprattutto per la vittoria al Giro dItalia del 1988. Dopo la carriera agonistica ha fondato insieme alla moglie Elaine che condivide la stessa passione per il ciclismo una compagnia , specializzata in viaggi in bici in Italia con gastronomia, cultura e territori meno battuti, la Cinghiale Cycling Tours. Per tre giorni la comitiva americana di ciclisti, ospite dell' "Albergo diffuso Il Borgo ospitale, ha scoperto Rotonda e gli altri borghi del Pollino, alternando a percorsi agevoli, giri per le strade di montagna. Tranquillo, incontaminato, mozzafiato, il Sud Italia continua a incantarci spiegano i promotori delliniziativa - da alcuni anni ci godiamo il ciclismo in Basilicata e Campania e questo territorio, con le sue vaste aree protette, le comunità accoglienti, la cucina semplice e deliziosa e gli ottimi vini, è il posto perfetto per trascorrere una settimana di tour in bici e relax alla fine dell'estate. Da anni Rotonda sta sperimentando, con successo, un nuovo segmento di turismo, quello legato alla bicicletta (classica da strada, E-Bike ecc.), che permette di muoversi, viaggiare, scoprire il territorio e stare a contatto con la natura e soprattutto, rispettarla.
