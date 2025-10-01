Sono partiti questa mattina da Rotonda, destinazione il Cilento, ventuno appassionati di ciclismo provenienti dagli Stati Uniti Uniti e arrivati domenica, dopo essere atterrati a Napoli, nel piccolo comune del Pollino. Liniziativa rientra nellambito di un tour organizzato da Andy Hampsten, ex ciclista statunitense, noto soprattutto per la vittoria al Giro dItalia del 1988. Dopo la carriera agonistica ha fondato insieme alla moglie Elaine che condivide la stessa passione per il ciclismo una compagnia , specializzata in viaggi in bici in Italia con gastronomia, cultura e territori meno battuti, la Cinghiale Cycling Tours. Per tre giorni la comitiva americana di ciclisti, ospite dell' "Albergo diffuso  Il Borgo ospitale, ha scoperto Rotonda e gli altri borghi del Pollino, alternando a percorsi agevoli, giri per le strade di montagna. Tranquillo, incontaminato, mozzafiato, il Sud Italia continua a incantarci  spiegano i promotori delliniziativa - da alcuni anni ci godiamo il ciclismo in Basilicata e Campania e questo territorio, con le sue vaste aree protette, le comunità accoglienti, la cucina semplice e deliziosa e gli ottimi vini, è il posto perfetto per trascorrere una settimana di tour in bici e relax alla fine dell'estate. Da anni Rotonda sta sperimentando, con successo, un nuovo segmento di turismo, quello legato alla bicicletta (classica da strada, E-Bike ecc.), che permette di muoversi, viaggiare, scoprire il territorio e stare a contatto con la natura e soprattutto, rispettarla.



