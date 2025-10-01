Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 20 nellauditorium teatro di San Giacomo

in via Benedetto Croce 12 a Matera è in programma La serva padrona,

opera di Giovanni Battista Pergolesi, nono appuntamento della 17^ edizione di Città dei Sassi Opera Festival organizzata dallassociazione

Lucania Arte Teatro. Costo del biglietto 5 euro.

Ruoli e interpreti: Uberto (Giuseppe De Ruvo), Serpina (Maria Lorusso), Vespone (Francesco Fedele);

Regia di Enzo Dimatteo, aiuto regia di Erika Liuzzi, scenografia di Carlo Costa, maestro al cembalo Anna Taffarel, coordinamento e

produzione Francesca Pipitone.

Orchestra "I solisti di Puglia e Basilicata" diretta da Alfredo Cornacchia.

Scene, luci e costumi dell'associazione Lucania Arte Teatro.

Presentatrice: Anna Terlimbacco.

Enzo Di Matteo, direttore artistico del Città dei Sassi Opera Festival:

Siamo al nono appuntamento con lopera La Serva Padrona, manteniamo

fede ai mostri principi, che sono quelli di promuovere il bel canto e

il Teatro inserendo nel contesto artistico giovanissimi talenti che

amano in mondo del Teatro e dellOpera. È per loro un importante

tassello di crescita artistica e teatrale.