|Lucania Arte Teatro presenta a Matera lopera La serva padrona
1/10/2025
|Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 20 nellauditorium teatro di San Giacomo
in via Benedetto Croce 12 a Matera è in programma La serva padrona,
opera di Giovanni Battista Pergolesi, nono appuntamento della 17^ edizione di Città dei Sassi Opera Festival organizzata dallassociazione
Lucania Arte Teatro. Costo del biglietto 5 euro.
Ruoli e interpreti: Uberto (Giuseppe De Ruvo), Serpina (Maria Lorusso), Vespone (Francesco Fedele);
Regia di Enzo Dimatteo, aiuto regia di Erika Liuzzi, scenografia di Carlo Costa, maestro al cembalo Anna Taffarel, coordinamento e
produzione Francesca Pipitone.
Orchestra "I solisti di Puglia e Basilicata" diretta da Alfredo Cornacchia.
Scene, luci e costumi dell'associazione Lucania Arte Teatro.
Presentatrice: Anna Terlimbacco.
Enzo Di Matteo, direttore artistico del Città dei Sassi Opera Festival:
Siamo al nono appuntamento con lopera La Serva Padrona, manteniamo
fede ai mostri principi, che sono quelli di promuovere il bel canto e
il Teatro inserendo nel contesto artistico giovanissimi talenti che
amano in mondo del Teatro e dellOpera. È per loro un importante
tassello di crescita artistica e teatrale.
