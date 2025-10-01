|
|''Il potere della parola'': a Marconia confronto su linguaggio e relazioni
1/10/2025
|MARCONIA DI PISTICCI - Si è svolto lo scorso 28 settembre, nella Sala Consiliare di Marconia, lincontro dal titolo Il potere della parola. Linguaggio di genere e cura della relazione. promosso dalla FIDAPA BPW Italy sezione Pisticci-Marconia. Liniziativa è stata patrocinata dal Comune di Pisticci.
Levento ha rappresentato il momento conclusivo del mandato di Marirosa Gioia come presidente della sezione FIDAPA di Pisticci-Marconia: nel suo intervento, infatti, Gioia ha ringraziato tutte le socie e le istituzioni per il prezioso lavoro di supporto di questi anni.
Dopo il saluto introduttivo dellassessore comunale Dolores Troiano e della presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, Vittoria Rotunno, ha aperto gli interventi il contributo di Sandra Viggiani, past president della sezione, che ha messo al centro la necessità di un nuovo approccio educativo alla cultura della parità, partendo proprio dal linguaggio e dalle esperienze concrete che rivelano lurgenza di un cambiamento.
Annamaria Anelli, formatrice di fama nazionale e business writer, ha invece messo in luce aspetti linguistici e cattive abitudini quotidiane che, spesso inconsapevolmente, riproducono stereotipi e disuguaglianze.
Un taglio originale è arrivato da Pino Suriano, insegnante e giornalista, che ha riflettuto sul potere contraddicente della parola, leggendo la lirica Fratelli di Ungaretti: un testo che si impone proprio per il suo contrasto tra il contesto di guerra in cui è pronunciato e la forza della parola che evoca.
Sullaspetto politico si è soffermata Viviana Verri, consigliera regionale della Basilicata, richiamando esperienze e prospettive utili per tradurre le riflessioni culturali in azioni concrete.
Non è mancato il consueto tocco brillante del prof. Trifone Gargano, che con il suo stile ironico ha mostrato come gli elementi erronei del linguaggio e della cultura di genere siano rintracciabili tanto nella letteratura quanto nella cultura popolare, con esempi vivaci tratti anche da celebri canzoni italiane del Novecento.
Il compito di tracciare una sintesi dei tanti spunti emersi è toccato a Eufemia Ippolito, già presidente nazionale FIDAPA BPW Italy, che con un intervento ricco e qualificato ha offerto un quadro organico del dibattito.
Lincontro ha confermato ancora una volta la centralità del linguaggio come strumento di relazione e di cambiamento, aprendo nuove prospettive di riflessione e azione condivisa.
