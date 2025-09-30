È attualmente in corso la parte conclusiva di un progetto, organizzato da Allelammie, che ha fatto della lettura condivisa, o meglio ad alta voce, uno strumento di valorizzazione del territorio, di aggregazione comunitaria e di crescita culturale. Per la fine di ottobre  con data e luogo in via di definizione  è atteso il gran finale con una passeggiata letteraria aperta al pubblico, e arricchita da performance musicali, teatrali e artistiche. Dopo la costituzione dei cosiddetti Eserciti di carta, gruppi informali di giovani e adulti con la passione per la lettura, che hanno individuato i testi da affrontare e il relativo itinerario urbano, si sono svolti  e sono tuttora in corso dopera  laboratori di lettura espressiva e di dizione. Nellambito di un siffatto progetto finanziato da Cepell - Centro per il Libro e la Lettura, in ciascuno dei Comuni coinvolti  Potenza, Matera, Pisticci, Nemoli, Montalbano e Venosa  gli incontri a cura di docenti esperti mirano ad approfondire la comprensione del testo, a migliorare la dizione e a preparare i partecipanti allevento finale; gli stessi Comuni che attraverso lemanazione di una delibera hanno adottato il libro del mese, ossia quello scelto dai rispettivi Eserciti di carta.







«La lettura ad alta voce in Basilicata novel  spiega la direzione organizzativa di Allelammie  è un'esperienza unica che coniuga crescita personale, aggregazione sociale e sostegno alle comunità, promuovendo la condivisione di storie e la passione per i libri. Straordinaria la adesione e partecipazione di lettori e cittadini, segnali della necessità di fare della letteratura una occasione di benessere socio-economico»







Basilicata Novel Festival è organizzato da Associazione Allelammie con la partnership dei Comuni di Pisticci, Venosa, Nemoli e di Montalbano Jonico. Progetto promosso e finanziato da Cepell - Centro per il Libro e la Lettura; in collaborazione con ACT in Circus, Pot in Pot, Polo Bibliotecario di Potenza, Libreria dell'Arco e I.S.S. Duni-Levi di Matera.



