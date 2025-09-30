|
|Si avvia verso il gran finale Basilicata Novel Festival
30/09/2025
|È attualmente in corso la parte conclusiva di un progetto, organizzato da Allelammie, che ha fatto della lettura condivisa, o meglio ad alta voce, uno strumento di valorizzazione del territorio, di aggregazione comunitaria e di crescita culturale. Per la fine di ottobre con data e luogo in via di definizione è atteso il gran finale con una passeggiata letteraria aperta al pubblico, e arricchita da performance musicali, teatrali e artistiche. Dopo la costituzione dei cosiddetti Eserciti di carta, gruppi informali di giovani e adulti con la passione per la lettura, che hanno individuato i testi da affrontare e il relativo itinerario urbano, si sono svolti e sono tuttora in corso dopera laboratori di lettura espressiva e di dizione. Nellambito di un siffatto progetto finanziato da Cepell - Centro per il Libro e la Lettura, in ciascuno dei Comuni coinvolti Potenza, Matera, Pisticci, Nemoli, Montalbano e Venosa gli incontri a cura di docenti esperti mirano ad approfondire la comprensione del testo, a migliorare la dizione e a preparare i partecipanti allevento finale; gli stessi Comuni che attraverso lemanazione di una delibera hanno adottato il libro del mese, ossia quello scelto dai rispettivi Eserciti di carta.
«La lettura ad alta voce in Basilicata novel spiega la direzione organizzativa di Allelammie è un'esperienza unica che coniuga crescita personale, aggregazione sociale e sostegno alle comunità, promuovendo la condivisione di storie e la passione per i libri. Straordinaria la adesione e partecipazione di lettori e cittadini, segnali della necessità di fare della letteratura una occasione di benessere socio-economico»
Basilicata Novel Festival è organizzato da Associazione Allelammie con la partnership dei Comuni di Pisticci, Venosa, Nemoli e di Montalbano Jonico. Progetto promosso e finanziato da Cepell - Centro per il Libro e la Lettura; in collaborazione con ACT in Circus, Pot in Pot, Polo Bibliotecario di Potenza, Libreria dell'Arco e I.S.S. Duni-Levi di Matera.
