Regione Basilicata aderisce allAnno Europeo dei Normanni 2027 30/09/2025 Il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata, Vito Bardi, ha sottoscritto questa mattina, nel Castello Pirro del Balzo di Venosa, alla presenza del Presidente della Regione Normandia, Hervé Morin, ladesione della Basilicata alle celebrazioni dellAnno Europeo dei Normanni del 2027. La collaborazione nasce dalla convergenza di visioni e obiettivi con il progetto Fantastico Medioevo, promosso dalla Giunta regionale di Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, in collaborazione con Apt Basilicata, Lucana Film Commission, Regione Normandia, con la direzione scientifica del prof. Fulvio Delle Donne.



Lobiettivo di questa adesione è trasformare lAnno Europeo dei Normanni 2027 in unoccasione di cooperazione che promuova sinergie durature tra i territori coinvolti, valorizzando una memoria europea condivisa e favorendo il dialogo e la crescita reciproca. La Regione Basilicata collaborerà attivamente con istituzioni, reti internazionali e attori pubblici e privati dei territori europei legati al patrimonio normanno con lobiettivo di consolidare una rete di partenariati culturali, educativi ed economici, promuovendo sinergie non solo bilaterali con la Normandia, ma anche transregionali e multilaterali con i territori europei coinvolti. Verrà promossa e sostenuta, attraverso strumenti regionali, la progettazione e realizzazione di iniziative, eventi, percorsi e attività volti a valorizzare il patrimonio architettonico, artistico, materiale e immateriale legato alla storia normanna della Basilicata. Sarà favorita lintegrazione di festival ed eventi già consolidati sul territorio regionale, affinché contribuiscano alle celebrazioni dellanno 2027, dando supporto alla visibilità e al successo delliniziativa a livello internazionale.



«L'Anno Europeo dei Normanni 2027 coglie l'occasione del Millenario della nascita di Guglielmo il Conquistatore (10272027) per valorizzare l'eredità storica e culturale dei Normanni in tutta Europa e tessere nuove collaborazioni - ha spiegato il presidente Morin -. L'iniziativa coinvolge numerosi territori tra cui sei regioni del sud Italia, l'Inghilterra con le Isole del Canale, l'Irlanda, la Danimarca, la Norvegia e la regione delle Fiandre, con un programma internazionale che spazia dal patrimonio all'arte contemporanea, dal turismo alla gastronomia, passando per la musica e il teatro, senza trascurare la gastronomia. L'obiettivo è cogliere l'occasione di questo anniversario storico per rendere vivo il nostro patrimonio comune e promuovere iniziative europee e sinergie che partano dai territori, stimolando collaborazioni durature. Molti sono i progetti in cantiere nella regione Normandia e nei paesi partner : grandi esposizioni, un percorso interamente dedicato all'Arte contemporanea che attraverserà l'Europa da Nord a Sud, eventi legati e al teatro e alla performance, concerti, ma anche degustazioni gastronomiche ed eventi sportivi».



Allincontro hanno preso parte il Sindaco di Venosa, Francesco Mollica, il Sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione, ente capofila della rete dei comuni di Fantastico Medioevo, la Senatrice della Senna Marittima e Presidente della Commissione Cultura, Turismo, Patrimonio della Regione Normandia, Catherine Morin-Desailly, insieme a rappresentanti istituzionali e politici della Basilicata e partner del territorio con cui si stanno attivando delle collaborazioni in vista del 2027. Ad accompagnare il presidente Morin, una delegazione composta da Rudy Niewiadomski del Gabinetto del Presidente; Jean-Gabriel Guyant, Delegato generale, Mission Millénaire; Francesca Marocchino, Responsabile di progetto, Missione Millennio; Bérénice Necker, Responsabile dei progetti di azione internazionale, Direzione Europa e Internazionale; Michael Dodds, Direttore Normandie Tourisme e Normandie Attractivité.



«La firma di questo protocollo rappresenta un momento storico per Venosa e per tutta la Basilicata - ha evidenziato il sindaco Mollica- . Siamo orgogliosi di accogliere il Presidente della Regione Normandia Hervé Morin e di rafforzare un legame che affonda le radici in una storia comune e straordinaria. LAnno Europeo dei Normanni 2027 sarà non solo unoccasione di celebrazione, ma unopportunità concreta per costruire nuovi progetti culturali, turistici e di cooperazione internazionale. Venosa sarà parte attiva di questo percorso, con il suo patrimonio unico e con nuove iniziative come il centro studi sui Normanni. È una sfida che affrontiamo con entusiasmo, visione e spirito europeo».



«Oggi scriviamo una pagina che lega profondamente la Basilicata allEuropa - ha detto il Presidente Bardi. Con la firma delladesione allAnno Europeo dei Normanni, accanto al Presidente della Regione Normandia Hervé Morin, la Basilicata si inserisce a pieno titolo in una grande rete di cooperazione culturale che attraversa lInghilterra, lIrlanda, la Danimarca, la Norvegia, le Fiandre e tutto il Sud Italia. La firma di oggi ha un significato chiaro: la Basilicata non resta chiusa nei suoi confini, ma porta la sua storia e la sua identità nel cuore dellEuropa. Le nostre iniziative, da Melfi a Venosa, da Matera al Vulture, a tutta la Basilicata, avranno da oggi una risonanza europea e potranno attrarre nuove collaborazioni, nuovi visitatori e creare nuove opportunità. Guardando al 2027, allAnno Europeo dei Normanni, lavoreremo insieme per proporre mostre, rievocazioni, itinerari turistici, percorsi accademici ed eventi condivisi che rafforzino limmagine della Basilicata come terra di storia e innovazione».

