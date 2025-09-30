Il 29 settembre, in occasione del workshop internazionale Puentes Italia 2025, coordinato dallimprenditore Angelo Rocco Troiano, si è svolto il Il 29 settembre, in occasione del workshop internazionale Puentes Italia 2025, coordinato dallimprenditore Angelo Rocco Troiano, si è svolto il Basilicata Open Day, dedicato ai professionisti lucani per approfondire le opportunità di coproduzione con lAmerica Latina.

Allincontro hanno partecipato il vice presidente CNA Cinema e Audiovisivo Nazionale Francesco Lattarulo, nonché presidente CNA Cinema e Audiovisivo Basilicata, la presidente della Lucana Film Commission Margherita Gina Romaniello, e la responsabile nazionale CNA Cinema e Audiovisivo Sabina Russillo.

La discussione ha posto laccento sulle opportunità del comparto a livello nazionale grazie al lavoro di CNA. In rappresentanza della CNA Basilicata presenti anche il Presidente Renato Zaccagnino e il Coordinatore Giuseppe Macellaro.

Nel corso del dialogo è stato ribadito il ruolo di CNA come partenariato sociale e associazione di categoria a sostegno degli operatori del comparto audiovisivo, in particolare attraverso i bandi di sviluppo e produzione, strumenti fondamentali per accrescere le opportunità di formazione, occupazione e attrazione di produzioni nazionali e internazionali sul territorio lucano.

A margine della giornata, la Presidente della Lucana Film Commission Margherita Gina Romaniello ha sottolineato:

«Il rapporto con CNA si farà sempre più costruttivo: oggi ci siamo confrontati con i vertici di CNA e, in particolare, con il settore audiovisivo, rendendoci conto che è necessario lavorare ancora più in sinergia per la costruzione di programmi comuni, come i bandi, che rappresentano gli strumenti più importanti per incentivare le produzioni a scegliere il nostro territorio».

Il Presidente di CNA Basilicata Renato Zaccagnino ha evidenziato a sua volta:

