LOrdine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera, con il patrocinio dellAzienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) e la Facoltà di Medicina Veterinaria dellUniversità di Bari, promuove il Percorso teorico-pratico di ecografia internistica nei piccoli animali, uniniziativa di alta formazione dedicata ai professionisti del settore veterinario.

Il corso, articolato in più moduli formativi con crediti ECM, si è tenuto nella sede ASM di Via Montescaglioso (Matera) il 27 e 28 settembre. I prossimi incontri sono previsti il 25 e 26 ottobre e il 13 e 14 dicembre 2025.

Liniziativa, che unisce teoria e pratica clinica, mira a fornire ai medici veterinari professionalità e strumenti diagnostici avanzati per la gestione delle principali patologie interne nei piccoli animali, con un approccio scientifico e aggiornato alle più recenti tecniche ecografiche.

Responsabile del percorso è Vincenzo Nola, Presidente dellOrdine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera. Lorganizzazione è curata da Francesco Paolo Loperfido, Vicepresidente dellOrdine, con il supporto amministrativo di Paola Petrocelli. La direzione scientifica è affidata a Paola Paradies dellUniversità di Bari, docente di riconosciuta esperienza nel settore.

Con questo percorso formativo  dichiara il Direttore Generale Maurizio Friolo  ribadiamo limpegno dellAzienda Sanitaria Locale di Matera a favore della crescita professionale, della qualità dei servizi e della salute animale, in stretta collaborazione con lOrdine professionale e il mondo accademico.

Liniziativa rappresenta un momento di aggiornamento di grande valore, che rafforza il legame tra istituzioni, professionisti e territorio, favorendo la diffusione di competenze specialistiche e innovative al servizio della collettività.

Questo sarà solo l'inizio di una lunga serie di incontri per la crescita professionale dei veterinari iscritti allOrdine di Matera. Lobiettivo principale resta il benessere dei nostri animali. Hanno partecipato anche iscritti provenienti dalle regioni limitrofe Campania, Puglia e Calabria.