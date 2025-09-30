|
|
|ASM e Ordine dei Medici Veterinari di Matera insieme per la formazione specialistica in ecografia veterinaria
30/09/2025
|LOrdine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera, con il patrocinio dellAzienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) e la Facoltà di Medicina Veterinaria dellUniversità di Bari, promuove il Percorso teorico-pratico di ecografia internistica nei piccoli animali, uniniziativa di alta formazione dedicata ai professionisti del settore veterinario.
Il corso, articolato in più moduli formativi con crediti ECM, si è tenuto nella sede ASM di Via Montescaglioso (Matera) il 27 e 28 settembre. I prossimi incontri sono previsti il 25 e 26 ottobre e il 13 e 14 dicembre 2025.
Liniziativa, che unisce teoria e pratica clinica, mira a fornire ai medici veterinari professionalità e strumenti diagnostici avanzati per la gestione delle principali patologie interne nei piccoli animali, con un approccio scientifico e aggiornato alle più recenti tecniche ecografiche.
Responsabile del percorso è Vincenzo Nola, Presidente dellOrdine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera. Lorganizzazione è curata da Francesco Paolo Loperfido, Vicepresidente dellOrdine, con il supporto amministrativo di Paola Petrocelli. La direzione scientifica è affidata a Paola Paradies dellUniversità di Bari, docente di riconosciuta esperienza nel settore.
Con questo percorso formativo dichiara il Direttore Generale Maurizio Friolo ribadiamo limpegno dellAzienda Sanitaria Locale di Matera a favore della crescita professionale, della qualità dei servizi e della salute animale, in stretta collaborazione con lOrdine professionale e il mondo accademico.
Liniziativa rappresenta un momento di aggiornamento di grande valore, che rafforza il legame tra istituzioni, professionisti e territorio, favorendo la diffusione di competenze specialistiche e innovative al servizio della collettività.
Questo sarà solo l'inizio di una lunga serie di incontri per la crescita professionale dei veterinari iscritti allOrdine di Matera. Lobiettivo principale resta il benessere dei nostri animali. Hanno partecipato anche iscritti provenienti dalle regioni limitrofe Campania, Puglia e Calabria.
|
archivio
E NEWS
|
WEB TV