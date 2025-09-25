HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La start-up lucana Inelectric da domani al Salone dell'auto di Torino

25/09/2025

Sarà presente anche la start up lucana Inelectric, specializzata in mobilità sostenibile, al Salone dellAuto di Torino dal 26 al 28 settembre, una delle vetrine più importanti a livello internazionale nel settore automobilistico, che si terrà tra Piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini Reali.

Inelectric presenterà il suo kit retrofit "plug&play", un sistema semplice ed efficace pensato per trasformare vetture termiche in elettriche, sia per modelli moderni che depoca, unidea innovativa e dal forte richiamo al passato. Nei Giardini Reali sarà esposta una Fiat 500 d'epoca con un allestimento speciale per dimostrare concretamente le potenzialità e le performance di questa soluzione tecnologica, pensata per appassionati e collezionisti. Il kit infatti coniuga lamore per il design vintage allattenzione allambiente, dando nuova vita a vetture classiche in chiave green.

«Questa è unottima occasione  dichiara Francesco Iantorno, amministratore di Inelectric  per portare le idee e linnovazione made in Basilicata in una vetrina internazionale, dimostrando che la mobilità sostenibile e la tecnologia accessibile sono leve fondamentali per rilanciare lo sviluppo della meccatronica nella nostra regione e creare nuove opportunità di occupazione».

L'azienda lucana conferma così la determinazione nel diventare leader nel settore della mobilità elettrica "made in Italy", puntando su una fusione tra tradizione e innovazione per contribuire a un futuro più sostenibile.



