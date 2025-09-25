HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

''Discendenze digitali'', debutta a Potenza lopera degli studenti Unibas

25/09/2025

Nellambito di SuperScienceMe 2025  Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, gli studenti del progetto MOEBIUS  IBRIDAZIONI CREATIVE dellUniversità della Basilicata presentano Discendenze digitali. Tragedia in un Atto, libero rifacimento de La fiaccola sotto il moggio di dAnnunzio. La prima andrà in scena venerdì 26 settembre alle 18 al Piccolo Teatro Principe di Piemonte di Potenza. Scritto e interpretato dagli studenti, il testo affronta i rischi legati allIntelligenza Artificiale, evocando lestinzione dellumanità teorizzata dal Nobel Geoffrey Hinton. Lossatura dannunziana resta, ma in chiave futuristica: al centro Gigliola, umanoide sapiente ma incapace di distinguere amore, dolore, verità e menzogna, simbolo della sconfitta delluomo. La regia è di Malika Manganiello, revisione di Maria Teresa Imbriani, docente e coordinatrice del progetto.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
25/09/2025 - La start-up lucana Inelectric da domani al Salone dell'auto di Torino

Sarà presente anche la start up lucana Inelectric, specializzata in mobilità sostenibile, al Salone dellAuto di Torino dal 26 al 28 settembre, una delle vetrine più importanti a livello internazionale nel settore automobilistico, che si terrà tra Piazza Castello, Piazzetta ...-->continua
25/09/2025 - ''Discendenze digitali'', debutta a Potenza lopera degli studenti Unibas

Nellambito di SuperScienceMe 2025  Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, gli studenti del progetto MOEBIUS  IBRIDAZIONI CREATIVE dellUniversità della Basilicata presentano Discendenze digitali. Tragedia in un Atto, libero rifacimento de La ...-->continua
25/09/2025 - La Questura di Potenza commemora Giambattista ROSA  Vittima del Dovere

Sono passati 36 anni dalla morte dellAssistente della Polizia di Stato Giambattista ROSA  Vittima del Dovere, deceduto tragicamente in servizio alletà di 34 anni. Lasciava tre figli in tenera età, Domenico, Rosario e Claudio.
Quale componente della Sq...-->continua
25/09/2025 - Potenza. Siglato l'accordo tra Consulta Provinciale e Consorzio Universitario

Si è svolta questa mattina, presso il Comincenter dellUniversità degli Studi della Basilicata, la conferenza stampa congiunta tra il Consorzio ConUnibas e la Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza, che ha sancito la sottoscrizione di un nuovo Protocol...-->continua

E NEWS










WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo