|''Discendenze digitali'', debutta a Potenza lopera degli studenti Unibas
25/09/2025
|Nellambito di SuperScienceMe 2025 Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, gli studenti del progetto MOEBIUS IBRIDAZIONI CREATIVE dellUniversità della Basilicata presentano Discendenze digitali. Tragedia in un Atto, libero rifacimento de La fiaccola sotto il moggio di dAnnunzio. La prima andrà in scena venerdì 26 settembre alle 18 al Piccolo Teatro Principe di Piemonte di Potenza. Scritto e interpretato dagli studenti, il testo affronta i rischi legati allIntelligenza Artificiale, evocando lestinzione dellumanità teorizzata dal Nobel Geoffrey Hinton. Lossatura dannunziana resta, ma in chiave futuristica: al centro Gigliola, umanoide sapiente ma incapace di distinguere amore, dolore, verità e menzogna, simbolo della sconfitta delluomo. La regia è di Malika Manganiello, revisione di Maria Teresa Imbriani, docente e coordinatrice del progetto.
Sono passati 36 anni dalla morte dellAssistente della Polizia di Stato Giambattista ROSA Vittima del Dovere, deceduto tragicamente in servizio alletà di 34 anni. Lasciava tre figli in tenera età, Domenico, Rosario e Claudio.
