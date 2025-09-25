Sarà presente anche la start up lucana Inelectric, specializzata in mobilità sostenibile, al Salone dellAuto di Torino dal 26 al 28 settembre, una delle vetrine più importanti a livello internazionale nel settore automobilistico, che si terrà tra Piazza Castello, Piazzetta ... -->continua

Nellambito di SuperScienceMe 2025  Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, gli studenti del progetto MOEBIUS  IBRIDAZIONI CREATIVE dellUniversità della Basilicata presentano Discendenze digitali. Tragedia in un Atto, libero rifacimento de La ... -->continua

Sono passati 36 anni dalla morte dellAssistente della Polizia di Stato Giambattista ROSA  Vittima del Dovere, deceduto tragicamente in servizio alletà di 34 anni. Lasciava tre figli in tenera età, Domenico, Rosario e Claudio. Quale componente della Sq... -->continua