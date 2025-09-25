FRANCAVILLA IN SINNI (PZ)  Francavilla si è tinta dei colori giallo e azzurro per festeggiare i ventanni della sua Misericordia. Un traguardo che non è stato solo un anniversario da celebrare, ma una vera occasione di incontro, di fraternità e di riconoscenza verso chi, in questi anni, ha scelto di mettersi al servizio degli altri.

A condividere la gioia della comunità francavillese sono arrivate le Misericordie di Maschito (Potenza), Canosa di Puglia (BAT), Rotonda (Potenza) e Trebisacce (Cosenza), insieme al gruppo di Protezione Civile Vola. Un abbraccio fraterno che ha reso ancora più forte il senso di appartenenza a una grande famiglia.

La festa si è aperta sabato mattina allanfiteatro della villa comunale, alla presenza del sindaco Romano Cupparo e di tanti cittadini. Dopo la benedizione del diacono don Lucio Martino, si è subito entrati nel vivo: i medici e gli infermieri hanno cominciato ad accogliere le persone negli ambulatori mobili arrivati dalla Confederazione nazionale delle Misericordie.

Un lavoro intenso e appassionato che ha visto in prima linea il dr. Rocco Petruccelli (cardiologo), il dr. Pietro De Salvo (ginecologo) e la dr.ssa Rossella Liuzzi (psicologa e psicoterapeuta), insieme agli infermieri Gina Triani, Valentyna Karasyova, Alessandro Corrado, Milena Donadio, M. Carmela De Lorenzo e Carmine De Paola. Grazie a loro, nella sola giornata di sabato, sono state visitate circa cento persone.

Domenica hanno raccolto il testimone la dr.ssa Antonella Carbone (endocrinologa ASM Matera) e il dr. Nicola Di Lascio (pediatra ASP Potenza), che hanno incontrato oltre cinquanta tra bambini e adulti. Una vera ondata di gratitudine si è respirata tra la gente, felice di poter usufruire di controlli gratuiti e qualificati.

Non sono mancati momenti di riflessione e confronto. Sabato, infatti, il governatore della Misericordia di Francavilla Cristian Rossi, insieme a rappresentanti istituzionali e sanitari  tra cui il dr. Mario Marra, il dr.ssa Linda Camardo, lassessore regionale Francesco Cupparo e la dirigente scolastica Maria Vitale  hanno partecipato a un incontro con gli studenti della Scuola Media Don Bosco per parlare di dipendenze. Un dialogo vivo, diretto ai più giovani, segno di una comunità che guarda avanti.

La domenica, momento centrale è stata la Santa Messa celebrata dal parroco don Nicola Caino, Correttore Spirituale della Misericordia, che nellomelia ha sottolineato come il movimento, pur essendo laico, si ispiri ai valori cristiani del servizio e della carità.

Al termine, il governatore Cristian Rossi ha ringraziato tutti i presenti e ha reso omaggio ad Agostino Gallicchio, fondatore della Misericordia francavillese, consegnando una targa commemorativa: un gesto semplice ma carico di significato, che ha emozionato tutti.

La festa non poteva chiudersi senza un momento dimostrativo: in piazza Magistrato Luigi Viceconte, i volontari di Francavilla, Trebisacce, Canosa e Rotonda hanno messo in scena una simulazione di soccorso a seguito di un incidente stradale, mostrando con professionalità le tecniche di primo intervento e di rianimazione cardiaca.

Poi, come ogni festa di paese che si rispetti, tutti si sono ritrovati a tavola: le specialità preparate con cura da Le Petit Bistrot hanno reso ancora più gustoso il finale di una due giorni che resterà nel cuore di tutti.

Un grazie particolare è andato allamministrazione comunale, al Sindaco e allassessore Vincenzino Ferraiuolo, alle forze dellordine e alla polizia locale, e ad Antonio Nardozza, responsabile area emergenza Misericordie di Basilicata, per il loro prezioso contributo.

Francavilla ha dimostrato ancora una volta che la Misericordia non è solo unassociazione, ma una grande famiglia che unisce, accoglie e costruisce comunità.



di Giuseppe Di Giacomo