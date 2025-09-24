|
|Matera, musica e grandi artisti: al via la stagione dellOrchestra ICO della Magna Grecia
24/09/2025
|Si apre con grandi aspettative la Stagione Concertistica 2025-2026 dellAssociazione Musicale Luis Bacalov e dellOrchestra ICO della Magna Grecia, presentata a Matera nella Sala Mandela del Comune, alla presenza del Vice Sindaco Rocco Buccico, del direttore artistico Piero Romano e di imprenditori sostenitori della rassegna. Sedici appuntamenti caratterizzati da artisti di fama internazionale e generi musicali eterogenei animeranno lAuditorium di Matera, a partire dal 6 ottobre con Raphael Gualazzi.
«Questa stagione è un viaggio nelle emozioni», spiega Romano, illustrando un programma che spazia dal jazz di Gualazzi al virtuosismo di Jasmine Choi, dal soul di Dee Dee Bridgewater alle canzoni senza tempo di Fabrizio De André reinterpretate dallo Stefano Fresi Trio, fino al fascino di Chopin, Čajkovskij, Dardust e Mariangela Vacatello. Tra i protagonisti anche Richard Galliano, Raiz, Mario Incudine, LiberTANGO, Alex Wyse e Paolo Jannacci.
Il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, sottolinea come la stagione rafforzi il legame tra la città e la Magna Grecia, rendendo lorchestra ambasciatrice del territorio e promotrice di coesione sociale. LAssessore alla Cultura, Simona Orsi, evidenzia la capacità dellICO di coniugare tradizione e innovazione, classico e contemporaneo, valorizzando anche i giovani talenti.
La stagione sarà diretta da grandi maestri come Gianluca Marcianò, Piero Romano, Valter Sivilotti e Roberto Molinelli. Grazie alla fiducia del pubblico, labbonamento risulta già sold out, con posti riservati alla libera vendita. Il programma è sostenuto dal Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata e imprese locali, tra cui BAWER, De Angelis Bus e Heidelberg Materials. Un percorso musicale che promette emozioni, sorprese e incontri indimenticabili.
Programma Stagione Concertistica Matera 2025/2026
Lunedì 6 Ottobre Raphael Gualazzi, Stefano Nanni direttore
Martedì 28 Ottobre Richard Galliano, Domenico Riina direttore
Venerdì 14 Novembre Rachmaninov con Maria Varakina, Gianluca Marcianò direttore
Martedì 18 Novembre We Exsist! Dee Dee Bridgewater Quartet
Giovedì 11 Dicembre Dellamore, della guerra e degli ultimi, Stefano Fresi Trio
Martedì 23 Dicembre Le Div4s at Christmas, Roberto Molinelli direttore
Venerdì 9 Gennaio Paolo Jannacci & Band In concerto con Enzo
Mercoledì 21 Gennaio Musica Mediterranea Immaginaria, Raiz, Enzo Campagnoli direttore
Venerdì 30 Gennaio Parlami damore, Mario Incudine, Valter Sivilotti direttore
Venerdì 6 Febbraio Dardust, pianoforte e Orchestra ICO
Giovedì 19 Febbraio Zarzuela vs Opera, Gianluca Marcianò direttore
Mercoledì 4 Marzo Chopin Concert, Giuseppe Greco, Maurizio Lomartire direttore
Venerdì 20 Marzo LiberTANGO, Gloria Campaner e ensemble di danza
Martedì 14 Aprile Virtuosic Flute Concert, Jasmine Choi, Gianluca Marcianò direttore
Sabato 18 Aprile Čajkovskij Piano Concerto, Mariangela Vacatello, Vlad Vizireanu direttore
Martedì 21 Aprile Alex Wyse, Piero Romano direttore
|
|
