Matera, musica e grandi artisti: al via la stagione dellOrchestra ICO della Magna Grecia

24/09/2025

Si apre con grandi aspettative la Stagione Concertistica 2025-2026 dellAssociazione Musicale Luis Bacalov e dellOrchestra ICO della Magna Grecia, presentata a Matera nella Sala Mandela del Comune, alla presenza del Vice Sindaco Rocco Buccico, del direttore artistico Piero Romano e di imprenditori sostenitori della rassegna. Sedici appuntamenti caratterizzati da artisti di fama internazionale e generi musicali eterogenei animeranno lAuditorium di Matera, a partire dal 6 ottobre con Raphael Gualazzi.

«Questa stagione è un viaggio nelle emozioni», spiega Romano, illustrando un programma che spazia dal jazz di Gualazzi al virtuosismo di Jasmine Choi, dal soul di Dee Dee Bridgewater alle canzoni senza tempo di Fabrizio De André reinterpretate dallo Stefano Fresi Trio, fino al fascino di Chopin, Čajkovskij, Dardust e Mariangela Vacatello. Tra i protagonisti anche Richard Galliano, Raiz, Mario Incudine, LiberTANGO, Alex Wyse e Paolo Jannacci.

Il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, sottolinea come la stagione rafforzi il legame tra la città e la Magna Grecia, rendendo lorchestra ambasciatrice del territorio e promotrice di coesione sociale. LAssessore alla Cultura, Simona Orsi, evidenzia la capacità dellICO di coniugare tradizione e innovazione, classico e contemporaneo, valorizzando anche i giovani talenti.

La stagione sarà diretta da grandi maestri come Gianluca Marcianò, Piero Romano, Valter Sivilotti e Roberto Molinelli. Grazie alla fiducia del pubblico, labbonamento risulta già sold out, con posti riservati alla libera vendita. Il programma è sostenuto dal Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata e imprese locali, tra cui BAWER, De Angelis Bus e Heidelberg Materials. Un percorso musicale che promette emozioni, sorprese e incontri indimenticabili.

Programma Stagione Concertistica Matera 2025/2026

Lunedì 6 Ottobre  Raphael Gualazzi, Stefano Nanni  direttore

Martedì 28 Ottobre  Richard Galliano, Domenico Riina  direttore

Venerdì 14 Novembre  Rachmaninov con Maria Varakina, Gianluca Marcianò  direttore

Martedì 18 Novembre  We Exsist! Dee Dee Bridgewater Quartet

Giovedì 11 Dicembre  Dellamore, della guerra e degli ultimi, Stefano Fresi Trio

Martedì 23 Dicembre  Le Div4s at Christmas, Roberto Molinelli  direttore

Venerdì 9 Gennaio  Paolo Jannacci & Band In concerto con Enzo

Mercoledì 21 Gennaio  Musica Mediterranea Immaginaria, Raiz, Enzo Campagnoli  direttore

Venerdì 30 Gennaio  Parlami damore, Mario Incudine, Valter Sivilotti  direttore

Venerdì 6 Febbraio  Dardust, pianoforte e Orchestra ICO

Giovedì 19 Febbraio  Zarzuela vs Opera, Gianluca Marcianò  direttore

Mercoledì 4 Marzo  Chopin Concert, Giuseppe Greco, Maurizio Lomartire  direttore

Venerdì 20 Marzo  LiberTANGO, Gloria Campaner e ensemble di danza

Martedì 14 Aprile  Virtuosic Flute Concert, Jasmine Choi, Gianluca Marcianò  direttore

Sabato 18 Aprile  Čajkovskij Piano Concerto, Mariangela Vacatello, Vlad Vizireanu  direttore

Martedì 21 Aprile  Alex Wyse, Piero Romano  direttore



