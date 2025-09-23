|
|Potenza. Il 30 settembre giovani in Piazza per la Palestina
23/09/2025
|Potenza. La Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza, presieduta da Italo Marsico, ha convocato, per martedì 30 settembre 2025, uno sciopero studentesco per tutte le scuole della città di Potenza.
La manifestazione, che si svolgerà in forma di presidio in piazza Giacomo Matteotti a partire dalle ore 10.00, vede ladesione di tutti i comitati studenteschi delle scuole superiori della città, risultando così la manifestazione studentesca più aderita sul tema.
Lo sciopero studentesco, il primo di questo anno scolastico, è inoltre caratterizzato da un senso di maggiore concretezza. Difatti, durante il presidio, la Consulta Studentesca attiverà un punto di raccolta per viveri a lunga conservazione e prodotti igienico-sanitari che, attraverso la collaborazione con lUNICEF Basilicata, saranno inviati alla popolazione palestinese in Cisgordania.
La Consulta Studentesca, pertanto, invita tutti gli studenti e i cittadini a prendere parte al presidio e portare alimenti e prodotti igienici da donare.
