A Pignola la tecnologia incontra le human skills 23/09/2025 Torna anche questanno Come to Code, liniziativa dedicata al mondo del coding, della tecnologia e della creatività digitale, giunta alla sua quinta edizione: evento diventato ormai punto di riferimento in Basilicata per appassionati di innovazione, studenti e famiglie. La manifestazione si svolgerà sabato 27 e domenica 28 settembre presso Palazzo Gaeta a Pignola, con un programma ricco di talk di alto livello, workshop ed esperienze pensate per la community Come To Code ma aperte anche alla cittadinanza. Ma le iniziative partiranno già venerdì 26 settembre con una passeggiata nella natura e un momento conclusivo di team building. La grande novità di questanno è lattenzione alle human skills  competenze trasversali come la collaborazione, la comunicazione efficace, la creatività e la capacità di problem solving  che affiancheranno i contenuti tecnologici. Lobiettivo è offrire ai partecipanti unesperienza formativa a 360 gradi, dove lo sviluppo digitale va di pari passo con la crescita personale e relazionale.

Siamo orgogliosi di presentare la quinta edizione di Come to Code con un focus nuovo e fondamentale: le human skills. Crediamo che il futuro non sia solo fatto di tecnologia, ma soprattutto di persone in grado di usarla con intelligenza, empatia e spirito di squadra, sottolineano gli organizzatori.

Siamo orgogliosi di avere unassociazione come Plug a Pignola che cerca di valorizzare il nostro centro storico, ha affermato il sindaco di Pignola, Antonio De Luca. Da Pignola parte uniniziativa di livello nazionale sullo sviluppo digitale, sulle nuove tecnologie che ogni anno accoglie esperti, aziende, studenti e semplici curiosi. Come Amministrazione continueremo a sostenere il Come to Code, ha concluso il primo cittadino.

Levento è promosso dallAssociazione Culturale No Profit PLUG, con il patrocinio della Regione Basilicata, Comune di Pignola, ed il sostegno della BCC Basilicata. Lidea nasce dalla volontà di rendere il digitale accessibile a tutti, rafforzando al tempo stesso il ruolo della Basilicata come territorio che investe in conoscenza e innovazione.



Per maggiori informazioni sul programma e per registrarsi ai vari talk è possibile consultare il sito web dellevento http://www.cometocode.it/



PROGRAMMA



VENERDÌ 26 SETTEMBRE



Ore 15.00 - Come To Wild Gratuito

Una passeggiata nella natura di circa 3h con un momento conclusivo di team building e piccolo rinfresco offerto dall'associazione culturale PLUG.

Ore 15.00 - Come To Draw Gratuito

Hai mai sognato di raccontare una storia attraverso le immagini?

Potrai farlo insieme a Giulio Giordano, illustratore e fumettista di fama nazionale. Liscrizione include luso di un kit da disegno completo (matita, gomma, temperamatite, pennino e pantoni), fornito in aula.

A seguire un momento conclusivo di team building e piccolo rinfresco offerto dall'associazione culturale PLUG.



SABATO 27 SETTEMBRE



08:30 Accoglienza e registrazione

09:30 Presentazione CTC

09:45 Inizio talk - Coffee Break metà mattinata

13:05 Pausa pranzo

14:30 Inizio talk pomeridiani - Coffee Break metà pomeriggio

18:00 fine giornata 20:30 La festa di Come To Code arriva in piazza! Ingresso libero e aperto a tutti Piazza Vittorio Emanuele, Pignola

Musica dal vivo e il Cuzzitiello napoletano al ragù (anche in versione vegetariana e vegana)



DOMENICA 28 SETTEMBRE



09:00 Accoglienza e registrazione

09:30 Open Source Round Table

10:30 Inizio talk e laboratori - Coffee Break metà mattinata

13:55 Pausa pranzo

15:00 Lightning Talks

16:00 Community Retrospective



SOCIAL EVENTS



COME TO WILD - Gratuito

Venerdì 26 Settembre 2025 - 15:00  18:30

Piazza Vittorio Emanuele (antistante Palazzo Gaeta, sede dellevento) Unavventura allaria aperta per staccare dalla routine e immergersi nella natura. Trekking leggero, attività di gruppo e nuove amicizie in un contesto autentico e selvaggio.



In contemporanea



COME TO DRAW  Workshop gratuito Venerdì 26 Settembre 2025 - 15:00  18:30

Aula laboratorio  Palazzo Gaeta, sede dellevento

Scopri come nasce una storia per immagini con Giulio Giordano, fumettista e illustratore per Bonelli, Ferrari, Mondadori e Astorina.

In tre ore alternerai teoria e pratica: dallideazione dei personaggi alla regia delle vignette, fino alla colorazione.

Incluso: kit completo da disegno (matita, gomma, temperino, pennino e pantoni).



COME TO BLUES

Venerdì 26 Settembre 2025 ore 21:00 Ristorante Pizzeria Le Fiamme

La serata di apertura del Come To Code in crossover con Pignola in Blues! Un menu bavarese in omaggio allOktoberfest e tanta musica live blues per dare il via al festival con gusto e ritmo.



COME TO PARTY

Sabato 27 Settembre 2025 ore 21:00

Piazza Vittorio Emanuele (antistante Palazzo Gaeta, sede dellevento)

Una festa di paese aperta a tutti! Musica, birra artigianale e street food animeranno la piazza per portare lo spirito del Come To Code anche fuori dalla conferenza. Unoccasione informale per incontrarsi, divertirsi e vivere insieme la comunità

