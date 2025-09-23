LUniversità della Basilicata ospiterà il XXVIII Convegno Internazionale di Onomastica &

Letteratura che si soffermerà su recenti sviluppi e nuovi orientamenti nel campo di ricerca che si occupa di onomastica letteraria.

Negli ultimi anni, le pratiche di denominazione sono state oggetto di rinnovato interesse nelle scienze umane e sociali, come dimostrano le numerose pubblicazioni scientifiche che ne hanno esplorato gli aspetti discorsivi, politici, ideologici, sociali, culturali e linguistici (Azaryahu 1996, Alderman 2008, Vuoltenaho e Berg 2009, Alderman et al 2012, Caiazzo 2017 e 2020). Tuttavia, il pur ricco e variegato ambito di ricerca dellonomastica letteraria ha ricevuto meno attenzione. Pertanto, il Convegno intende offrire un contributo a tale settore nelle sue molteplici implicazioni teoriche e nei suoi diversi approcci metodologici.

Si tratta di uniniziativa che costituisce un ulteriore segmento lungo la traiettoria tracciata nel nostro Ateneo dalla proponente con lorganizzazione degli eventi di seguito riportati:



- Naming, Identity and Tourism - Convegno Internazionale (Potenza, maggio 2018);

- The simplistic use of place names by early settlers in Whatcom County, Washington; Names and Meanings especially in Shakespeare - Seminari del Prof Grant Smith, Eastern Washington University (Potenza, novembre 2018);

- (Why) Naming Matters - Incontri con studiosi di onomastica americani e australiani (2022-2023)



Questo scenario farà da cornice al lavoro di una comunità di studiose e studiosi provenienti da università italiane e straniere che esploreranno studi di caso, aspetti teorici e metodi di indagine in questo campo di ricerca.

Inoltre, il Convegno contribuirà allapprofondimento della ricerca onomastica regionale con una sezione dedicata a ricerche inerenti lonomastica letteraria lucana e allincontro con la scrittura lucana contemporanea attraverso il contributo di Fabienne Agliardi, Gaetano Cappelli e Raffaele Nigro.

Va infine sottolineato che il Convegno è rivolto anche a giovani studiosi (assegnisti, dottori di ricerca, dottorandi, studenti magistrali) nelle discipline linguistiche, letterarie, storico-filosofiche, geografiche e sociologiche. Lonomastica letteraria è un ambito di ricerca, valorizzato dal suo forte carattere pluridisciplinare e costituisce pertanto un terreno di studio e di formazione che vale la pena approfondire e promuovere in Italia.



Il Convegno verterà sui seguenti argomenti:

- I nomi dei cattivi (antagonisti e personaggi negativi);

- Il nome negli scritti autobiografici;

- I fondamenti antropologici del nome: nomi tabù, apotropaici o magici;

- I casi di autonimia: quando il personaggio si attribuisce un nome, un nomignolo, uno

pseudonimo;

- Lucanità sommersa: esplorazioni onomastiche da Rocco Scotellaro a Gaetano Cappelli.



I lavori si terranno nellAula Magna del Campus del Francioso e nella Sala del Museo

Archeologico Nazionale della Basilicata Dinu Adamesteanu, Potenza. Inoltre, il 27 settembre i partecipanti potranno visitare Matera: Siamo grati allAteneo e al Dipartimento per lInnovazione Umanistica, Scientifica e Sociale per il sostegno offerto a questa iniziativa che si articola su più livelli coinvolgendo studiosi di fama internazionale e giovani ricercatori, scrittori e operatori turistici. In particolare, la sezione dedicata allonomastica letteraria lucana intende valorizzare e divulgare il patrimonio culturale della Basilicata attraverso lapprofondimento della ricerca onomastica regionale. Pertanto ringraziamo la scrittrice Fabienne Agliardi e gli scrittori Gaetano Cappelli e Raffaele Nigro che hanno accettato il nostro invito e con la loro presenza promuoveranno una proficua interazione fra la prospettiva di coloro che creano letteratura, quella di coloro che la studiano e quella degli appassionati lettori, ha spiegato Luisa Caiazzo, Professore Associato di Lingua e Traduzione Inglese (DiUSS).

