HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Potenza celebra la Madonna del Carmine: inaugurazione della mostra ''Inno alla Madonna del Carmine di Avigliano''

23/09/2025

Potenza ospita la 2ª edizione della mostra Inno alla Madonna del Carmine di Avigliano, con ex voto, santini e cartoline depoca. Linaugurazione è prevista giovedì 25 settembre alle 17:00 nella Galleria Civica, nellambito del calendario Autunno letterario. La rassegna celebra la devozione lucana alla Madonna del Carmine, in occasione del Giubileo 2025 e della Peregrinatio a Potenza. Ingresso libero fino al 3 ottobre.

Comunicato stampa

Inno alla Madonna del Carmine di Avigliano è la mostra di ex voto, cartoline depoca e santini devozionali che sarà inaugurata giovedì 25 settembre alle ore 17:00 nella Galleria Civica di Potenza.
Liniziativa è promossa dal Santuario della Madonna del Carmine di Avigliano ed è patrocinata dal Comune di Potenza nellambito del calendario Autunno letterario, dallArcidiocesi di Potenza Muro Lucano e Marsico Nuovo, e dalla Parrocchia Cattedrale San Gerardo Vescovo.
«In occasione del Giubileo 2025 e della Peregrinatio della Madonna del Carmine di Avigliano, che si svolgerà a Potenza dal 27 settembre al 5 ottobre, annunciata e voluta dallArcivescovo Mons. Davide Carbonaro, si è voluto consegnare alla Città di Potenza questa mostra - spiega don Domenico Lorusso, parroco rettore del Santuario di Avigliano  con lintento di far conoscere la grande devozione del popolo lucano per la Madonna del Carmine, ma anche i segni concreti della pietà popolare e della relazione con la Vergine Maria attraverso gli ex voto del Santuario, attestazioni della religiosità di una comunità, ma anche importanti documenti di interesse storico e sociologico, e attraverso cartoline e santini dedicati al Santuario e alla Madonna del Carmelo».
La mostra è curata da don Domenico Lorusso e dallo storico delle religioni Giovanni DAndrea, dalla cui collezione provengono le cartoline depoca e i santini religiosi, databili inizi - metà del Novecento.
La serata inaugurale sarà presentata dalla giornalista e critica darte Grazia Pastore. Dopo i saluti di don Domenico Lorusso e dellAssessore comunale alla cultura Roberto Falotico, Valeria Verrastro dellArchivio diocesano di Potenza relazionerà sul culto mariano in Basilicata, con particolare riferimento alla devozione per la Madonna del Carmine di Avigliano. Il co-curatore Giovanni DAndrea esporrà sulla collezione di cartoline e santini in mostra, e sul patrimonio votivo del Santuario di cui si è occupato, nellestate del 2018, realizzando un importante lavoro di mappatura. A seguire Grazia Pastore, esperta in arte sacra, offrirà spunti di riflessione sullo schema iconografico e sulle tecniche esecutive degli ex voto dipinti, o tavolette votive, soffermandosi su quelli dedicati alla Madonna del Carmelo provenienti dal Santuario di Avigliano. Della scuola artigianale di cinti devozionali parlerà Donato Rizzi, artigiano produttore che continua lantica tradizione di famiglia dei cinti artistici dedicati alla Madonna del Carmine di Avigliano. Chiuderà lincontro lintervento dellArcivescovo di Potenza, Mons.Davide Carbonaro.
La mostra Inno alla Madonna del Carmine di Avigliano sarà visitabile con ingresso libero nella Galleria Civica, Largo Pignatari, a Potenza fino al 3 ottobre prossimo, tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 13:00, e dalle ore 15:30 alle 20:30.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
23/09/2025 - A Pignola la tecnologia incontra le human skills

Torna anche questanno Come to Code, liniziativa dedicata al mondo del coding, della tecnologia e della creatività digitale, giunta alla sua quinta edizione: evento diventato ormai punto di riferimento in Basilicata per appassionati di innovazione, studenti e famiglie. R...-->continua
23/09/2025 - Domenica 5 ottobre torna la grande 'Caccia ai Tesori Arancioni'

La Basilicata si prepara a vivere una giornata allinsegna della scoperta e della valorizzazione del proprio ricco patrimonio culturale e naturale. Domenica 5 ottobre 2025, i borghi di Castelsaraceno, Sasso di Castalda e Valsinni saranno protagonisti della Ca...-->continua
23/09/2025 - Aprono gli sportelli di DRIN di Adiconsum e Movimento Difesa del Cittadino

Entra nel vivo, con lapertura delle attività di sportello, la fase rivolta ai cittadini-consumatori del progetto DRIN (Debt Relief Initiative), per prevenire e gestire lindebitamento delle famiglie, coordinato da Adiconsum, in collaborazione con il Moviment...-->continua
23/09/2025 - A Potenza il XXVIII Convegno Internazionale di Onomastica & Letteratura

LUniversità della Basilicata ospiterà il XXVIII Convegno Internazionale di Onomastica &
Letteratura che si soffermerà su recenti sviluppi e nuovi orientamenti nel campo di ricerca che si occupa di onomastica letteraria.
Negli ultimi anni, le pratiche ...-->continua

E NEWS










WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo