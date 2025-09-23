Potenza ospita la 2ª edizione della mostra Inno alla Madonna del Carmine di Avigliano, con ex voto, santini e cartoline depoca. Linaugurazione è prevista giovedì 25 settembre alle 17:00 nella Galleria Civica, nellambito del calendario Autunno letterario. La rassegna celebra la devozione lucana alla Madonna del Carmine, in occasione del Giubileo 2025 e della Peregrinatio a Potenza. Ingresso libero fino al 3 ottobre.



Comunicato stampa



Inno alla Madonna del Carmine di Avigliano è la mostra di ex voto, cartoline depoca e santini devozionali che sarà inaugurata giovedì 25 settembre alle ore 17:00 nella Galleria Civica di Potenza.

Liniziativa è promossa dal Santuario della Madonna del Carmine di Avigliano ed è patrocinata dal Comune di Potenza nellambito del calendario Autunno letterario, dallArcidiocesi di Potenza Muro Lucano e Marsico Nuovo, e dalla Parrocchia Cattedrale San Gerardo Vescovo.

«In occasione del Giubileo 2025 e della Peregrinatio della Madonna del Carmine di Avigliano, che si svolgerà a Potenza dal 27 settembre al 5 ottobre, annunciata e voluta dallArcivescovo Mons. Davide Carbonaro, si è voluto consegnare alla Città di Potenza questa mostra - spiega don Domenico Lorusso, parroco rettore del Santuario di Avigliano  con lintento di far conoscere la grande devozione del popolo lucano per la Madonna del Carmine, ma anche i segni concreti della pietà popolare e della relazione con la Vergine Maria attraverso gli ex voto del Santuario, attestazioni della religiosità di una comunità, ma anche importanti documenti di interesse storico e sociologico, e attraverso cartoline e santini dedicati al Santuario e alla Madonna del Carmelo».

La mostra è curata da don Domenico Lorusso e dallo storico delle religioni Giovanni DAndrea, dalla cui collezione provengono le cartoline depoca e i santini religiosi, databili inizi - metà del Novecento.

La serata inaugurale sarà presentata dalla giornalista e critica darte Grazia Pastore. Dopo i saluti di don Domenico Lorusso e dellAssessore comunale alla cultura Roberto Falotico, Valeria Verrastro dellArchivio diocesano di Potenza relazionerà sul culto mariano in Basilicata, con particolare riferimento alla devozione per la Madonna del Carmine di Avigliano. Il co-curatore Giovanni DAndrea esporrà sulla collezione di cartoline e santini in mostra, e sul patrimonio votivo del Santuario di cui si è occupato, nellestate del 2018, realizzando un importante lavoro di mappatura. A seguire Grazia Pastore, esperta in arte sacra, offrirà spunti di riflessione sullo schema iconografico e sulle tecniche esecutive degli ex voto dipinti, o tavolette votive, soffermandosi su quelli dedicati alla Madonna del Carmelo provenienti dal Santuario di Avigliano. Della scuola artigianale di cinti devozionali parlerà Donato Rizzi, artigiano produttore che continua lantica tradizione di famiglia dei cinti artistici dedicati alla Madonna del Carmine di Avigliano. Chiuderà lincontro lintervento dellArcivescovo di Potenza, Mons.Davide Carbonaro.

La mostra Inno alla Madonna del Carmine di Avigliano sarà visitabile con ingresso libero nella Galleria Civica, Largo Pignatari, a Potenza fino al 3 ottobre prossimo, tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 13:00, e dalle ore 15:30 alle 20:30.