|Potenza celebra la Madonna del Carmine: inaugurazione della mostra ''Inno alla Madonna del Carmine di Avigliano''
23/09/2025
|Potenza ospita la 2ª edizione della mostra Inno alla Madonna del Carmine di Avigliano, con ex voto, santini e cartoline depoca. Linaugurazione è prevista giovedì 25 settembre alle 17:00 nella Galleria Civica, nellambito del calendario Autunno letterario. La rassegna celebra la devozione lucana alla Madonna del Carmine, in occasione del Giubileo 2025 e della Peregrinatio a Potenza. Ingresso libero fino al 3 ottobre.
Comunicato stampa
Inno alla Madonna del Carmine di Avigliano è la mostra di ex voto, cartoline depoca e santini devozionali che sarà inaugurata giovedì 25 settembre alle ore 17:00 nella Galleria Civica di Potenza.
Liniziativa è promossa dal Santuario della Madonna del Carmine di Avigliano ed è patrocinata dal Comune di Potenza nellambito del calendario Autunno letterario, dallArcidiocesi di Potenza Muro Lucano e Marsico Nuovo, e dalla Parrocchia Cattedrale San Gerardo Vescovo.
«In occasione del Giubileo 2025 e della Peregrinatio della Madonna del Carmine di Avigliano, che si svolgerà a Potenza dal 27 settembre al 5 ottobre, annunciata e voluta dallArcivescovo Mons. Davide Carbonaro, si è voluto consegnare alla Città di Potenza questa mostra - spiega don Domenico Lorusso, parroco rettore del Santuario di Avigliano con lintento di far conoscere la grande devozione del popolo lucano per la Madonna del Carmine, ma anche i segni concreti della pietà popolare e della relazione con la Vergine Maria attraverso gli ex voto del Santuario, attestazioni della religiosità di una comunità, ma anche importanti documenti di interesse storico e sociologico, e attraverso cartoline e santini dedicati al Santuario e alla Madonna del Carmelo».
La mostra è curata da don Domenico Lorusso e dallo storico delle religioni Giovanni DAndrea, dalla cui collezione provengono le cartoline depoca e i santini religiosi, databili inizi - metà del Novecento.
La serata inaugurale sarà presentata dalla giornalista e critica darte Grazia Pastore. Dopo i saluti di don Domenico Lorusso e dellAssessore comunale alla cultura Roberto Falotico, Valeria Verrastro dellArchivio diocesano di Potenza relazionerà sul culto mariano in Basilicata, con particolare riferimento alla devozione per la Madonna del Carmine di Avigliano. Il co-curatore Giovanni DAndrea esporrà sulla collezione di cartoline e santini in mostra, e sul patrimonio votivo del Santuario di cui si è occupato, nellestate del 2018, realizzando un importante lavoro di mappatura. A seguire Grazia Pastore, esperta in arte sacra, offrirà spunti di riflessione sullo schema iconografico e sulle tecniche esecutive degli ex voto dipinti, o tavolette votive, soffermandosi su quelli dedicati alla Madonna del Carmelo provenienti dal Santuario di Avigliano. Della scuola artigianale di cinti devozionali parlerà Donato Rizzi, artigiano produttore che continua lantica tradizione di famiglia dei cinti artistici dedicati alla Madonna del Carmine di Avigliano. Chiuderà lincontro lintervento dellArcivescovo di Potenza, Mons.Davide Carbonaro.
La mostra Inno alla Madonna del Carmine di Avigliano sarà visitabile con ingresso libero nella Galleria Civica, Largo Pignatari, a Potenza fino al 3 ottobre prossimo, tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 13:00, e dalle ore 15:30 alle 20:30.
