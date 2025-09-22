|
|A Lagonegro due giorni di cultura per ricordare Enzo De Filippo
22/09/2025
|Poeti, scrittori e pittori protagonisti nelle iniziative del Salotto Letterario Donata Doni
Due intense giornate di arte e letteratura hanno animato Lagonegro con le manifestazioni Un mondo di libri e arte pittorica, promosse dal Salotto Letterario Donata Doni con il patrocinio del Comune di Lagonegro e della Regione Basilicata.
Nella cornice dello storico Palazzo Corrado, già noto come Convitto delle Collegiali, si sono svolti incontri, laboratori e premiazioni che hanno visto protagonisti alunni, docenti, dirigenti scolastici, pittori, poeti e scrittori, in ricordo di Enzo De Filippo.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco Salvatore Falabella e del dirigente scolastico Carlomagno, hanno preso la parola i poeti e scrittori: Anna Felicetta Cosentino, Giuseppe Surico, Tina Polisciano, Emilio DAndrea, Prospero Antonio Cascini, Pasquale Cataldi, Angela Merla, Anna Malinconico e Marcello Favale.
Sono intervenuti anche gli editori locali Brigante, Gagliardi, Porfidio e Zaccara.
La giornata di domenica 14 è stata dedicata interamente allarte pittorica con laboratori di disegno per bambini a cura di Pietro Semerano e Carmela De Filippo. Si è svolta inoltre una estemporanea di pittura con la partecipazione degli studenti del Liceo Artistico di Maratea, accompagnati dai docenti G. Ferrara, V. Cascone e B. Limongi, insieme a numerosi adulti che hanno ritratto scorci caratteristici di Lagonegro.
Premi e riconoscimenti
Categoria studenti: 3° posto a R. Lecce, 2° posto a C. Carleo, 1° posto a G. De Maria.
Categoria adulti: 3° posto a A. Fortunato, 2° posto a N. Manfredelli, 1° posto a L. Anania.
Sono stati inoltre consegnati premi alla carriera a:
Biagio Calderano, fotografo
L. Iudici, pittore
R. Regina, docente e artista
M.G. Cianciulli, già dirigente scolastica e giornalista
Angela Merla, scrittrice
Un premio speciale è stato attribuito a M. Tedesco, presidente di giuria e critico darte.
La serata si è conclusa con lesibizione del tenore Giuseppe Gambi.
A tracciare il bilancio delliniziativa è stata la presidente Belardi, che ha sottolineato:
Bisogna valorizzare gli autori locali, che insieme agli editori investono tempo, ricerca e sentimenti al servizio del proprio territorio.
|
