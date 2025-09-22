Poeti, scrittori e pittori protagonisti nelle iniziative del Salotto Letterario Donata Doni

Due intense giornate di arte e letteratura hanno animato Lagonegro con le manifestazioni Un mondo di libri e arte pittorica, promosse dal Salotto Letterario Donata Doni con il patrocinio del Comune di Lagonegro e della Regione Basilicata.



Nella cornice dello storico Palazzo Corrado, già noto come Convitto delle Collegiali, si sono svolti incontri, laboratori e premiazioni che hanno visto protagonisti alunni, docenti, dirigenti scolastici, pittori, poeti e scrittori, in ricordo di Enzo De Filippo.



Dopo i saluti istituzionali del sindaco Salvatore Falabella e del dirigente scolastico Carlomagno, hanno preso la parola i poeti e scrittori: Anna Felicetta Cosentino, Giuseppe Surico, Tina Polisciano, Emilio DAndrea, Prospero Antonio Cascini, Pasquale Cataldi, Angela Merla, Anna Malinconico e Marcello Favale.

Sono intervenuti anche gli editori locali Brigante, Gagliardi, Porfidio e Zaccara.



La giornata di domenica 14 è stata dedicata interamente allarte pittorica con laboratori di disegno per bambini a cura di Pietro Semerano e Carmela De Filippo. Si è svolta inoltre una estemporanea di pittura con la partecipazione degli studenti del Liceo Artistico di Maratea, accompagnati dai docenti G. Ferrara, V. Cascone e B. Limongi, insieme a numerosi adulti che hanno ritratto scorci caratteristici di Lagonegro.



Premi e riconoscimenti



Categoria studenti: 3° posto a R. Lecce, 2° posto a C. Carleo, 1° posto a G. De Maria.



Categoria adulti: 3° posto a A. Fortunato, 2° posto a N. Manfredelli, 1° posto a L. Anania.



Sono stati inoltre consegnati premi alla carriera a:



Biagio Calderano, fotografo



L. Iudici, pittore



R. Regina, docente e artista



M.G. Cianciulli, già dirigente scolastica e giornalista



Angela Merla, scrittrice



Un premio speciale è stato attribuito a M. Tedesco, presidente di giuria e critico darte.



La serata si è conclusa con lesibizione del tenore Giuseppe Gambi.



A tracciare il bilancio delliniziativa è stata la presidente Belardi, che ha sottolineato:



Bisogna valorizzare gli autori locali, che insieme agli editori investono tempo, ricerca e sentimenti al servizio del proprio territorio.