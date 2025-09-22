|
|
|Boschi vetusti in Basilicata: al via i rilievi per riconoscerli e tutelarli
22/09/2025
|Dopo lannuncio del nuovo Programma Forestale Regionale 2025-2044, redatto in coerenza con il Piano Strategico Regionale, sono entrati nel vivo i rilievi per individuare anche in Basilicata i boschi vetusti, veri e propri scrigni di biodiversità. Si tratta di ecosistemi unici, dove lintervento umano è assente o minimo, capaci di conservare intatti i loro equilibri naturali.
Perché un bosco possa essere considerato vetusto deve avere alcune caratteristiche ben precise: la presenza di specie autoctone, una biodiversità sviluppata grazie allassenza di disturbi da almeno sessantanni, processi naturali di rigenerazione e invecchiamento e unestensione di almeno 10 ettari (riducibili a 2 solo in casi particolari).
La Basilicata può già vantare un importante riconoscimento internazionale: la faggeta di Cozzo Ferriero nel Parco Nazionale del Pollino, inserita dallUNESCO tra le 13 faggete italiane patrimonio mondiale dellumanità.
I primi studi sui boschi vetusti lucani sono partiti con il progetto Foreste Vetuste in Italia, promosso dal Ministero dellAmbiente, e proseguiti nel 2013 con liniziativa Costituzione della rete dei boschi vetusti nei parchi nazionali dellAppennino meridionale, che ha visto il Parco del Pollino come capofila.
Oggi, grazie alla collaborazione tra lUfficio Foreste e Tutela del Territorio e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dellUniversità degli Studi della Basilicata, i primi siti sono stati inseriti nel portale nazionale SIAN Sistema boschi vetusti, messo a disposizione dal MASAF (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) sotto la guida del Ministro Francesco Lollobrigida.
Lintesa è stata rafforzata con un nuovo accordo finanziato dal Fondo per le Foreste italiane, che permetterà di aggiornare e delimitare le aree già studiate e di raccogliere ulteriori dati fondamentali per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa nazionale.
I primi risultati di questo lavoro saranno presentati dallUfficio Foreste e Tutela del Territorio dal 1° al 3 ottobre a Firenze e Vallombrosa, durante la Conferenza Internazionale Foreste Vetuste e Antichi Alberi. Un tesoro di Natura, Vita e Cultura organizzata dallArma dei Carabinieri. Successivamente seguiranno eventi tematici in Basilicata, coinvolgendo enti locali, parchi, Carabinieri Forestali, associazioni e cittadini.
I boschi vetusti sottolinea lassessore regionale alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala - sono un patrimonio unico e ci offrono la possibilità di osservare ambienti naturali rimasti quasi intatti nel tempo. La loro maggiore complessità strutturale li rende più resilienti ai cambiamenti climatici, un valore aggiunto che dobbiamo preservare con impegno. Questo lavoro di studio e perimetrazione prosegue Cicala oltre a essere un obiettivo del Piano Strategico Regionale, è anche una scelta di responsabilità verso le generazioni future, che potranno beneficiare di foreste più naturali, ricche di biodiversità e in grado di contrastare il riscaldamento globale.
Ad oggi, sono dieci i siti individuati in Basilicata: sei nel territorio del Parco Nazionale del Pollino e quattro nel Parco Nazionale dellAppennino Lucano Val dAgri-Lagonegrese. Si trovano in aree montane difficili da raggiungere e rappresentano un eccezionale esempio di foreste vetuste in Europa, con cicli naturali ancora intatti, alberi monumentali, necromassa abbondante e unelevata diversità strutturale.
|
