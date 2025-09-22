40 Anni di Idrologia presso lUniversità della Basilicata è il titolo del convegno in programma a Potenza, martedì 23 settembre 2025, nellAula Magna dellUniversità degli studi della Basilicata, in via N. Sauro (rione Francioso, ore 9.30), nel corso del quale il prof. Mauro Fiorentino, Docente e Rettore emerito nellUnibas, terrà la Lectio Magistralis su I prodotti meno fortunati nella storia della mia ricerca scientifica, in occasione della sua uscita dal ruolo. Il prof. Mauro Fiorentino - Rettore dellAteneo lucano dal 16 settembre 2009 al 30 settembre 2014 - si è laureato in Ingegneria Civile Idraulica nel 1979. Dal 1987 è all'Università della Basilicata, dove dal 1994 è professore ordinario di Costruzioni Idrauliche e Idrologia. È stato insignito del IAHR Lecturer Award", e svolge un'intensa attività di ricerca in vari settori dell'Idrologia, con particolare riferimento ai sistemi complessi naturali e ambientali. È autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche e editor di diversi libri.

Dal 1998 al 2002 è stato Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Fisica dellAmbiente (DIFA) dellUnibas. Dal 2002 al 2009 è stato Preside della Facoltà di Ingegneria della stessa università. Dal 10 luglio 2013 all'8 settembre 2019 è stato Presidente del Conservatorio Statale di Musica "Gesualdo da Venosa" di Potenza. Nel 2014 ha fondato l'Associazione UniversaMusica, di cui è stato presidente. È stato l'ispiratore del Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia (CINID), che ha presieduto dal 2009 al 2014 e 2019 al 2024. Ha rappresentato l'Università della Basilicata nel Consiglio di Amministrazione del Comitato promotore della Candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura per il 2019. Da 2016 al 2024 è stato membro del Nucleo di Valutazione dell'Università di Napoli Federico II. Dal 2021 al 2024 è stato Presidente della Fondazione Giustino Fortunato. Dal 2021 è Presidente del Gruppo Italiano di Idraulica (Società scientifica del Gruppo Scientifico Disciplinare "idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime). Dal 2025 è Socio Onorario della Società Idrologica Italiana.

La Lectio (ore 12.15) sarà preceduta dagli interventi, tra gli altri, (ore 11.15) del Prof. Vijay P. Sing, già insignito della laurea Honoris Causa dellateneo lucano, da professori formatisi nel nostro ateneo (Pierluigi Claps, Vito Iacobellis e Salvatore Manfreda), e (ore 10.15) della Rettrice emerita dellUnibas, Aurelia Sole, che si soffermerà sul cammino di persone che ha caratterizzato i 40 anni dellidrologia lucana. Il prof. Fiorentino metterà quindi in evidenza, con una scelta originale, come sia complesso il percorso del ricercatore, e come anche quei lavori che sembrano aver avuto meno successo o un minore impatto, contribuiscano alla composizione complessiva della Conoscenza e della Scienza: E un momento - ha spiegato il Rettore emerito - sicuramente particolare. Ma non si tratta di un momento di bilanci, bensì un passaggio naturale nella vita di un ricercatore, e nellimpegno accademico. Si tratta certamente, però, di una giornata significativa, che offre loccasione per una riflessione matura sul ruolo svolto nelluniversità, con una sintesi del quadro complesso della ricerca, composto non solo di successi e insuccessi, ma soprattutto del contributo dato dai giovani, e ai giovani, e del ruolo dei maestri. Cè infine - ha concluso Fiorentino - in questo quadro di sintesi, lazione di servizio alla comunità lucana, accademica e regionale, e alle sue istituzioni.