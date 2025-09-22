|
|
|40 Anni di Idrologia presso lUniversità della Basilicata
22/09/2025
|40 Anni di Idrologia presso lUniversità della Basilicata è il titolo del convegno in programma a Potenza, martedì 23 settembre 2025, nellAula Magna dellUniversità degli studi della Basilicata, in via N. Sauro (rione Francioso, ore 9.30), nel corso del quale il prof. Mauro Fiorentino, Docente e Rettore emerito nellUnibas, terrà la Lectio Magistralis su I prodotti meno fortunati nella storia della mia ricerca scientifica, in occasione della sua uscita dal ruolo. Il prof. Mauro Fiorentino - Rettore dellAteneo lucano dal 16 settembre 2009 al 30 settembre 2014 - si è laureato in Ingegneria Civile Idraulica nel 1979. Dal 1987 è all'Università della Basilicata, dove dal 1994 è professore ordinario di Costruzioni Idrauliche e Idrologia. È stato insignito del IAHR Lecturer Award", e svolge un'intensa attività di ricerca in vari settori dell'Idrologia, con particolare riferimento ai sistemi complessi naturali e ambientali. È autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche e editor di diversi libri.
Dal 1998 al 2002 è stato Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Fisica dellAmbiente (DIFA) dellUnibas. Dal 2002 al 2009 è stato Preside della Facoltà di Ingegneria della stessa università. Dal 10 luglio 2013 all'8 settembre 2019 è stato Presidente del Conservatorio Statale di Musica "Gesualdo da Venosa" di Potenza. Nel 2014 ha fondato l'Associazione UniversaMusica, di cui è stato presidente. È stato l'ispiratore del Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia (CINID), che ha presieduto dal 2009 al 2014 e 2019 al 2024. Ha rappresentato l'Università della Basilicata nel Consiglio di Amministrazione del Comitato promotore della Candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura per il 2019. Da 2016 al 2024 è stato membro del Nucleo di Valutazione dell'Università di Napoli Federico II. Dal 2021 al 2024 è stato Presidente della Fondazione Giustino Fortunato. Dal 2021 è Presidente del Gruppo Italiano di Idraulica (Società scientifica del Gruppo Scientifico Disciplinare "idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime). Dal 2025 è Socio Onorario della Società Idrologica Italiana.
La Lectio (ore 12.15) sarà preceduta dagli interventi, tra gli altri, (ore 11.15) del Prof. Vijay P. Sing, già insignito della laurea Honoris Causa dellateneo lucano, da professori formatisi nel nostro ateneo (Pierluigi Claps, Vito Iacobellis e Salvatore Manfreda), e (ore 10.15) della Rettrice emerita dellUnibas, Aurelia Sole, che si soffermerà sul cammino di persone che ha caratterizzato i 40 anni dellidrologia lucana. Il prof. Fiorentino metterà quindi in evidenza, con una scelta originale, come sia complesso il percorso del ricercatore, e come anche quei lavori che sembrano aver avuto meno successo o un minore impatto, contribuiscano alla composizione complessiva della Conoscenza e della Scienza: E un momento - ha spiegato il Rettore emerito - sicuramente particolare. Ma non si tratta di un momento di bilanci, bensì un passaggio naturale nella vita di un ricercatore, e nellimpegno accademico. Si tratta certamente, però, di una giornata significativa, che offre loccasione per una riflessione matura sul ruolo svolto nelluniversità, con una sintesi del quadro complesso della ricerca, composto non solo di successi e insuccessi, ma soprattutto del contributo dato dai giovani, e ai giovani, e del ruolo dei maestri. Cè infine - ha concluso Fiorentino - in questo quadro di sintesi, lazione di servizio alla comunità lucana, accademica e regionale, e alle sue istituzioni.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|22/09/2025 - Boschi vetusti in Basilicata: al via i rilievi per riconoscerli e tutelarli
Dopo lannuncio del nuovo Programma Forestale Regionale 2025-2044, redatto in coerenza con il Piano Strategico Regionale, sono entrati nel vivo i rilievi per individuare anche in Basilicata i boschi vetusti, veri e propri scrigni di biodiversità. Si tratta di ecosistemi unic...-->continua
|
|
|22/09/2025 - Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia: giovedì 25 settembre la IX edizione
Mancano ormai pochi giorni alla Premiazione della IX edizione del Premo giornalistico Alessandra Bisceglia e al convegno collegato: Raccontare la diversità nellera Trump: cancellazione o resistenza?.
Lappuntamento è giovedì 25 settembre presso l'Aula ...-->continua
|
|
|22/09/2025 - 40 Anni di Idrologia presso lUniversità della Basilicata
40 Anni di Idrologia presso lUniversità della Basilicata è il titolo del convegno in programma a Potenza, martedì 23 settembre 2025, nellAula Magna dellUniversità degli studi della Basilicata, in via N. Sauro (rione Francioso, ore 9.30), nel corso del qua...-->continua
|
|
|22/09/2025 - Chiorazzo: Michele Parrella, patrimonio culturale che appartiene a tutti''
"Voglio esprimere un sincero ringraziamento a Ulderico Pesce, a Maria Letizia Gorga e a tutti gli artisti che hanno dato vita alla toccante pièce teatrale Luomo col cappello di paglia, dedicata a Michele Parrella, il Principe del Serrapotamo. La loro interp...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV