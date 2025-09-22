La cerimonia nel Palazzo Ducale. Le personalità premiate - ha detto la Consigliera di Parità Ivana Enrica Pipponzi che ha Un viaggio tra talento, impegno e radici: nella suggestiva cornice del Palazzo Ducale di Pietragalla si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Federico II, patrocinato dalla Consigliera regionale di Parità della Basilicata, Ivana Enrica Pipponzi.

Un evento che racconta e mette in rete le tante eccellenze lucane capaci di far brillare la nostra terra, sia allinterno dei confini regionali che nel mondo.



La serata si è aperta con una lectio magistralis del Prof. Donato Loscalzo, che ha accompagnato il pubblico in un affascinante viaggio tra la figura di Federico II e il suo legame con la Basilicata: nel 2031 saranno 800 gli anni dalla firma delle Costituzioni melfitane.



Atmosfere arricchite dalle note dei musicisti Graziano Accinni (storico chitarrista di Mango) e Gianmarco Natalina, che hanno reso ancora più speciale lincontro.



Sono stati conferiti 18 riconoscimenti di Eccellenza, alcuni dei quali alla carriera, a donne e uomini che hanno lasciato un segno nelle professioni, nellimpegno sociale, nellarte e nella letteratura, senza dimenticare i riconoscimenti speciali dedicati alla comunità di Pietragalla.



Le personalità premiate  ha detto la Consigliera di Parità Ivana Enrica Pipponzi  si sono distinte per il loro valore professionale e per il contributo alla promozione della parità di genere e dellinclusione sociale. Questo premio guarda soprattutto alla capacità di incidere sulla crescita valoriale della società.



A consegnare i premi sono stati: Cosimo Latronico, Giusi Lo Vecchio, Nicola Benedetto, Marica Padula, Rossana Mignoli, Margherita Sarli, Oreste Lopomo, Niki Masini e Vittorio Vertone.



I PREMIATI



Sezione Professioni

Michele Albanese (Premio alla carriera)

Andrea Barra (Eccellenza lucana + Premio alla carriera)

Francesca Bochicchio (Eccellenza lucana)

Michelangelo Damasco (Eccellenza lucana + Premio alla carriera)

Maria Antonietta Dicorato (Eccellenza lucana + Premio alla carriera)

Silvia Pagliuca (Eccellenza lucana)

Pasqualina Paterna (Eccellenza lucana)

Francesca Sassano (Eccellenza lucana)

Damiana Salvatrice Spoto (Premio alla carriera)

Loredana Satriani (Eccellenza lucana)



Sezione Impegno Sociale

Porzia Fidanza (Eccellenza lucana)

Rosangela Lopomo (Eccellenza lucana)



Sezione Arte e Letteratura

Rachele Zaza Padula (Eccellenza lucana + Premio alla carriera)

Luciana Coletta, pittrice (Eccellenza lucana)

Tina De Stefano, pittrice e scultrice (Eccellenza lucana)

Patrizia Monacò, pittrice e poetessa (Eccellenza lucana)

Anna Maria Moramarco, pittrice e architetta (Eccellenza lucana)

Ornella Anna Gaia Senesi, pittrice e attrice (Eccellenza lucana)



Sezione Riconoscimenti Speciali

Paolo Cillis  Sindaco di Pietragalla

Don Antonio Romano  Parroco di Pietragalla

Pro Loco di Pietragalla



Con il Premio Federico II, Pietragalla ha reso omaggio a biografie straordinarie e a storie che uniscono radici e futuro, costruendo un ponte di valori, identità e comunità.



