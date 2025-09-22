HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Pietragalla premia le eccellenze lucane

22/09/2025

La cerimonia nel Palazzo Ducale. Le personalità premiate - ha detto la Consigliera di Parità Ivana Enrica Pipponzi che ha Un viaggio tra talento, impegno e radici: nella suggestiva cornice del Palazzo Ducale di Pietragalla si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Federico II, patrocinato dalla Consigliera regionale di Parità della Basilicata, Ivana Enrica Pipponzi.
Un evento che racconta e mette in rete le tante eccellenze lucane capaci di far brillare la nostra terra, sia allinterno dei confini regionali che nel mondo.

La serata si è aperta con una lectio magistralis del Prof. Donato Loscalzo, che ha accompagnato il pubblico in un affascinante viaggio tra la figura di Federico II e il suo legame con la Basilicata: nel 2031 saranno 800 gli anni dalla firma delle Costituzioni melfitane.

Atmosfere arricchite dalle note dei musicisti Graziano Accinni (storico chitarrista di Mango) e Gianmarco Natalina, che hanno reso ancora più speciale lincontro.

Sono stati conferiti 18 riconoscimenti di Eccellenza, alcuni dei quali alla carriera, a donne e uomini che hanno lasciato un segno nelle professioni, nellimpegno sociale, nellarte e nella letteratura, senza dimenticare i riconoscimenti speciali dedicati alla comunità di Pietragalla.

Le personalità premiate  ha detto la Consigliera di Parità Ivana Enrica Pipponzi  si sono distinte per il loro valore professionale e per il contributo alla promozione della parità di genere e dellinclusione sociale. Questo premio guarda soprattutto alla capacità di incidere sulla crescita valoriale della società.

A consegnare i premi sono stati: Cosimo Latronico, Giusi Lo Vecchio, Nicola Benedetto, Marica Padula, Rossana Mignoli, Margherita Sarli, Oreste Lopomo, Niki Masini e Vittorio Vertone.

I PREMIATI

Sezione Professioni
Michele Albanese (Premio alla carriera)
Andrea Barra (Eccellenza lucana + Premio alla carriera)
Francesca Bochicchio (Eccellenza lucana)
Michelangelo Damasco (Eccellenza lucana + Premio alla carriera)
Maria Antonietta Dicorato (Eccellenza lucana + Premio alla carriera)
Silvia Pagliuca (Eccellenza lucana)
Pasqualina Paterna (Eccellenza lucana)
Francesca Sassano (Eccellenza lucana)
Damiana Salvatrice Spoto (Premio alla carriera)
Loredana Satriani (Eccellenza lucana)

Sezione Impegno Sociale
Porzia Fidanza (Eccellenza lucana)
Rosangela Lopomo (Eccellenza lucana)

Sezione Arte e Letteratura
Rachele Zaza Padula (Eccellenza lucana + Premio alla carriera)
Luciana Coletta, pittrice (Eccellenza lucana)
Tina De Stefano, pittrice e scultrice (Eccellenza lucana)
Patrizia Monacò, pittrice e poetessa (Eccellenza lucana)
Anna Maria Moramarco, pittrice e architetta (Eccellenza lucana)
Ornella Anna Gaia Senesi, pittrice e attrice (Eccellenza lucana)

Sezione Riconoscimenti Speciali
Paolo Cillis  Sindaco di Pietragalla
Don Antonio Romano  Parroco di Pietragalla
Pro Loco di Pietragalla

Con il Premio Federico II, Pietragalla ha reso omaggio a biografie straordinarie e a storie che uniscono radici e futuro, costruendo un ponte di valori, identità e comunità.




archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
22/09/2025 - Muro Lucano: più di 25mila persone alla 'Sagra della patata'

Oltre 25.000 persone hanno riempito le nostre strade e i nostri cuori.
La Sagra della Patata di Montagna non è solo un evento gastronomico: è il racconto vivo della nostra identità, della forza delle radici e della passione di una comunità che sa unirsi intorno ai sapori...-->continua
22/09/2025 - Sasso di Castalda: Mariele Ventre nel murale di Jorit

A Sasso di Castalda si è conclusa lopera realizzata da Jorit, uno dei più noti street artist a livello internazionale, nel cuore del borgo lucano.
Il murale, che raffigura Mariele Ventre, storica fondatrice e direttrice del Piccolo Coro dellAntoniano e a...-->continua
22/09/2025 - Presentato a Melfi il libro Il castello sullHudson di Renato Cantore

Molto interessante e partecipata è stata la presentazione del libro Il castello sullHudson Charles Paterno e il sogno americano (Rubbettino, 2012) di Renato Cantore, giornalista e scrittore, tenutasi presso lauditorium del centro culturale Francesco Saver...-->continua
22/09/2025 - Pietragalla premia le eccellenze lucane

La cerimonia nel Palazzo Ducale. Le personalità premiate - ha detto la Consigliera di Parità Ivana Enrica Pipponzi che ha Un viaggio tra talento, impegno e radici: nella suggestiva cornice del Palazzo Ducale di Pietragalla si è svolta la cerimonia di consegna...-->continua

E NEWS










WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo