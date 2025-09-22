|
|Matera, ''I Musei Sottosopra'': architetture ipogee protagoniste delle Giornate Europee del Patrimonio
22/09/2025
|La città di Matera restituisce un palinsesto singolare di stratificazioni insediative comprese tra la Preistoria e letà contemporanea. Parlare di architettura in questo contesto significa predisporre la mente ad una visione insolita, dove larchitettura di sottrazione, e per sovrapposizione, risalta sullattività di semplice costruzione.
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (27-28 settembre 2025) i Musei nazionali di Matera, ricollegandosi al tema dellevento Architetture: larte di costruire, presentano una serie di speciali iniziative dal titolo I MUSEI SOTTOSOPRA, che animeranno le due sedi attualmente aperte al pubblico (Museo di Palazzo Lanfranchi e Ex Ospedale San Rocco) tramite degli allestimenti realizzati ad hoc dai Funzionari dei Musei. Osservando manufatti rinvenuti in corso di scavo, rilievi, documenti e fotografie, il pubblico sarà invitato alla riscoperta di quello che si trova sotto i Musei: una serie di architetture ipogee documentate in occasione di interventi di ripristino strutturale nella parte sottostante lattuale Terrazza del Museo di Palazzo Lanfranchi e la Piazza di San Giovanni Battista, attigua alla sede museale dellEx Ospedale San Rocco.
Museo di Palazzo Lanfranchi
Nel 1991, in occasione di interventi di risanamento delle strutture e, durante i lavori di restauro del Seminario di Palazzo Lanfranchi, sono stati intercettati diversi ambienti ipogei adibiti a cisterna e cantina e ed è stata accertata la sovrapposizione ad almeno quattro chiese rupestri con orientamenti tra loro differenti. A queste si aggiungono piccoli settori con sepolture a testimonianza dellimpianto delledificio su un pianoro roccioso precedentemente occupato da un cimitero di età altomedievale.
Ex Ospedale San Rocco
Nel 2007 con un progetto di indagine su Matera antica e medievale intrapreso dalla Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata i lavori di rifacimento della pavimentazione della piazza antistante la chiesa nota dal XVIII sec. con lintitolazione a San Giovanni Battista (ex Santa Maria La Nova o Santa Maria ai Foggiali nei documenti di età medievale), e del complesso architettonico dellex Ospedale San Rocco, hanno fatto emergere delle evidenze di età antica pertinenti ad unarea di cava, un cimitero attivo tra il XIII-XIV secolo e il Postmedioevo e una serie di foggiali ipogei destinati allo stoccaggio di derrate cerealicole nellarco degli stessi secoli.
Tutte queste strutture architettoniche saranno al centro degli speciali allestimenti realizzati per loccasione nelle due sedi museali, che saranno visibili per tutto il weekend, compresa lapertura straordinaria serale di sabato 27 settembre in cui tra le ore 20.00 e le ore 23.00 (ultimo ingresso: ore 22.00) è previsto il biglietto di ingresso al prezzo simbolico di 1,00 euro (eccetto le gratuità previste per legge) in entrambe le sedi.
Le sepolture di Palazzo Lanfranchi, alcune delle quali oggi visibili da un vano di accesso raggiungibile dalla gradinata che fiancheggia la torretta della Terrazza, saranno oggetto di una serie di visite guidate, condotte dai nostri Funzionari, nella mattina di sabato 27 settembre (ore 9.00-13.00).
Lallestimento pensato per lEx Ospedale San Rocco dialogherà non solo con la collezione etnografica ma anche e soprattutto con la collezione archeologica proveniente dal Museo Archeologico nazionale Domenico Ridola (attualmente chiuso per lavori) che da agosto ha trovato nuova collocazione proprio in questa sede. La collezione archeologica sarà oggetto di una serie di visite guidate, condotte dai nostri Funzionari, nella mattina di sabato 27 settembre (ore 9.00-13.00).
Infine, nel pomeriggio di domenica 28 settembre, alle ore 17:00, il pubblico dopo aver scoperto quello che sta sotto i Musei avrà loccasione di salire nel punto più alto di Palazzo Lanfranchi la Sala delle Arcate al secondo piano per assistere allo spettacolo di teatro antico LE TRAGICOMICHE, vita da eroi della compagnia CREST/Nuovi Scalzi (accesso con biglietto dingresso al Museo).
