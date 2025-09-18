|
|A Matera proiezione de La dolce vita a 65 anni dall'uscita
18/09/2025
|In occasione del 65° anniversario delluscita nelle sale, La Dolce Vita di Federico Fellini verrà proiettato martedì 23 settembre alle ore 17:00 al Cinema Piccolo di Matera in una speciale versione accessibile, sottotitolata e audiodescritta. Liniziativa è organizzata da Allelammie / Lucania Film Festival e UICI Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (sezione regionale Basilicata) e CiAV Cinema ad Alta Voce promossa nellambito del progetto "Tutti al Cinema!", a cura di +Cultura Accessibile, Fondazione Film Commission Sardegna e On Air.
La proiezione rientra in una tournée nazionale che coinvolge 14 città italiane e propone una versione restaurata e digitalizzata del film, curata dalla Cineteca Nazionale. Levento si inserisce inoltre nel quadro della decima edizione del corso per sottotitolatori e audiodescrittori, un percorso formativo unico in Italia che da molti anni vede la Cineteca tra i suoi principali partner.
Tutti al Cinema! è una campagna di sensibilizzazione rivolta al mondo della distribuzione e dellesercizio cinematografico, con lobiettivo di inserire stabilmente nella programmazione delle sale proiezioni accessibili a tutti. Unazione che intende diffondere il concetto di accessibilità non solo come diritto, ma anche come leva strategica per lo sviluppo del pubblico.
Negli ultimi anni lassociazione promotrice ha fatto propria la filosofia dellAccessibilità For All, che prevede la creazione di ambienti e servizi fruibili da tutti, senza la necessità di adattamenti specifici. In questo contesto, le proiezioni accessibili si rivolgono non solo a persone con disabilità sensoriali o cognitive, ma anche ad anziani, a persone con difficoltà di attenzione, a cittadini stranieri che desiderano apprendere litaliano e, più in generale, a tutti coloro che possono beneficiare di strumenti di supporto alla visione. I film saranno proiettati con sottotitoli facilitati direttamente sul DCP e audiodescrizioni fruibili in sala tramite app dedicata su smartphone.
Liniziativa rappresenta un passo concreto verso un cinema realmente inclusivo, in grado di parlare a pubblici diversi e di abbattere le barriere che ancora oggi limitano laccesso alla cultura audiovisiva.
