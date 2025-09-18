In occasione del 65° anniversario delluscita nelle sale, La Dolce Vita di Federico Fellini verrà proiettato martedì 23 settembre alle ore 17:00 al Cinema Piccolo di Matera in una speciale versione accessibile, sottotitolata e audiodescritta. Liniziativa è organizzata da Allelammie / Lucania Film Festival e UICI  Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (sezione regionale Basilicata) e CiAV  Cinema ad Alta Voce promossa nellambito del progetto "Tutti al Cinema!", a cura di +Cultura Accessibile, Fondazione Film Commission Sardegna e On Air.



La proiezione rientra in una tournée nazionale che coinvolge 14 città italiane e propone una versione restaurata e digitalizzata del film, curata dalla Cineteca Nazionale. Levento si inserisce inoltre nel quadro della decima edizione del corso per sottotitolatori e audiodescrittori, un percorso formativo unico in Italia che da molti anni vede la Cineteca tra i suoi principali partner.



Tutti al Cinema! è una campagna di sensibilizzazione rivolta al mondo della distribuzione e dellesercizio cinematografico, con lobiettivo di inserire stabilmente nella programmazione delle sale proiezioni accessibili a tutti. Unazione che intende diffondere il concetto di accessibilità non solo come diritto, ma anche come leva strategica per lo sviluppo del pubblico.



Negli ultimi anni lassociazione promotrice ha fatto propria la filosofia dellAccessibilità For All, che prevede la creazione di ambienti e servizi fruibili da tutti, senza la necessità di adattamenti specifici. In questo contesto, le proiezioni accessibili si rivolgono non solo a persone con disabilità sensoriali o cognitive, ma anche ad anziani, a persone con difficoltà di attenzione, a cittadini stranieri che desiderano apprendere litaliano e, più in generale, a tutti coloro che possono beneficiare di strumenti di supporto alla visione. I film saranno proiettati con sottotitoli facilitati direttamente sul DCP e audiodescrizioni fruibili in sala tramite app dedicata su smartphone.



Liniziativa rappresenta un passo concreto verso un cinema realmente inclusivo, in grado di parlare a pubblici diversi e di abbattere le barriere che ancora oggi limitano laccesso alla cultura audiovisiva.