|Summer School di OrientaMenti a Policoro
15/09/2025
|OrientaMenti è un progetto, intrapreso nel 2022 e giunto alla sua quarta edizione, che lUniversità degli Studi della Basilicata e il Centro di Ateneo POLiS (già CAOS) portano avanti nellambito delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per lOrientamento attivo nella Transizione Scuola-Università (M4C1-24), previste dal D.M. n. 934 del 03/08/2022. Liniziativa ha come finalità quella di accompagnare, incoraggiare e sostenere le studentesse e gli studenti nel passaggio dalla scuola secondaria alluniversità.
Ledizione 2025-26 del Progetto OrientaMenti prende avvio con la Summer School, unesperienza innovativa di Orientamento Outdoor che si svolge in ambienti di apprendimento fuori dallaula, immersi nella natura. Studentesse e studenti, insieme ai loro docenti, partecipano a Percorsi laboratoriali allaperto, pensati per unire sperimentazione, esplorazione e creatività in un contesto naturale.
Il programma è arricchito da escursioni e attività sportive come vela, canoa, paddle surf, tiro con larco e orienteering, favorendo un approccio educativo basato sul learning by doing, la partecipazione attiva e il benessere. Le sfide del contesto naturale diventano così occasioni di crescita, utili a sviluppare competenze sociali e cognitive e a rafforzare la consapevolezza di sé nelle scelte future.
Le attività trasversali LabOrienta, dal titolo Tutti a bordo verso il futuro, sono guidate da esperti di orientamento.
La Summer School si svolge dal 15 al 20 settembre 2025, presso il Circolo Velico di Policoro, e coinvolge circa 500 studenti e studentesse, dei licei e degli istituti professionali di Potenza, Melfi, Tricarico, Maratea e della provincia di Lecce.
Linaugurazione delliniziativa avrà luogo presso il Circolo Velico di Policoro il 15 settembre p.v., alle ore 15:30, alla presenza della Direttrice del Centro di Ateneo POLiS, Prof.ssa Ada Braghieri, del Sindaco di Policoro, Dott. Enrico Bianco, del Direttore Generale Unibas, Dott. Marco Porzionato, del Presidente del Centro Universitario Sportivo dellUnibas, Ing. Michele De Clemente, del Direttore generale dellAzienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Avv. Giuseppe Giuzio e di un Rappresentante dellUfficio Scolastico Regionale.
