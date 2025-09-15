OrientaMenti è un progetto, intrapreso nel 2022 e giunto alla sua quarta edizione, che lUniversità degli Studi della Basilicata e il Centro di Ateneo POLiS (già CAOS) portano avanti nellambito delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per lOrientamento attivo nella Transizione Scuola-Università (M4C1-24), previste dal D.M. n. 934 del 03/08/2022. Liniziativa ha come finalità quella di accompagnare, incoraggiare e sostenere le studentesse e gli studenti nel passaggio dalla scuola secondaria alluniversità.



Ledizione 2025-26 del Progetto OrientaMenti prende avvio con la Summer School, unesperienza innovativa di Orientamento Outdoor che si svolge in ambienti di apprendimento fuori dallaula, immersi nella natura. Studentesse e studenti, insieme ai loro docenti, partecipano a Percorsi laboratoriali allaperto, pensati per unire sperimentazione, esplorazione e creatività in un contesto naturale.



Il programma è arricchito da escursioni e attività sportive come vela, canoa, paddle surf, tiro con larco e orienteering, favorendo un approccio educativo basato sul learning by doing, la partecipazione attiva e il benessere. Le sfide del contesto naturale diventano così occasioni di crescita, utili a sviluppare competenze sociali e cognitive e a rafforzare la consapevolezza di sé nelle scelte future.



Le attività trasversali LabOrienta, dal titolo Tutti a bordo verso il futuro, sono guidate da esperti di orientamento.



La Summer School si svolge dal 15 al 20 settembre 2025, presso il Circolo Velico di Policoro, e coinvolge circa 500 studenti e studentesse, dei licei e degli istituti professionali di Potenza, Melfi, Tricarico, Maratea e della provincia di Lecce.



Linaugurazione delliniziativa avrà luogo presso il Circolo Velico di Policoro il 15 settembre p.v., alle ore 15:30, alla presenza della Direttrice del Centro di Ateneo POLiS, Prof.ssa Ada Braghieri, del Sindaco di Policoro, Dott. Enrico Bianco, del Direttore Generale Unibas, Dott. Marco Porzionato, del Presidente del Centro Universitario Sportivo dellUnibas, Ing. Michele De Clemente, del Direttore generale dellAzienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Avv. Giuseppe Giuzio e di un Rappresentante dellUfficio Scolastico Regionale.

