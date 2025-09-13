Trentanni di memoria, comunità e identità racchiusi nelle pagine di un giornale che è diventato patrimonio collettivo: è questo il filo conduttore delle celebrazioni per i 30 anni del Diario Irsinese, che domenica 14 settembre 2025, alle ore 18:00, porteranno nella Sala Consiliare di Irsina il talk dal titolo Scrivere il territorio: il Diario Irsinese e lidentità territoriale.



Un appuntamento che intende riflettere sul valore delleditoria territoriale e del racconto dei luoghi, capace di intrecciare storia, giornalismo, tradizioni, arte e creatività, mantenendo vivo il legame con la comunità irsinese e con quanti, pur vivendo lontano, restano legati alle proprie radici.

Interverranno: Sissi Ruggi, Presidente dellOrdine dei Giornalisti di Basilicata; Beatrice Volpe, giornalista RAI; Lorenzo Monteleone, direttore del Diario Irsinese; Raffaele Scialpi, operatore turistico e figlio di Libero Rocco Scialpi; Nicola Filazzola, pittore. Porteranno i saluti istituzionali il Sindaco di Irsina, Giuseppe Candela, e il Consigliere Regionale, Nicola Morea. A moderare lincontro sarà Agnese Ferri.



Nel corso della serata sarà inaugurata la mostra Raccontare Irsina  30 anni in copertina, con lesposizione, nei locali del Municipio, delle copertine del Diario che negli anni hanno raccontato gli eventi più importanti della città e della sua comunità. La mostra resterà visitabile fino al 18 settembre 2025.



Il Diario Irsinese, nato nel 1995 su impulso dellallora sindaco Libero Rocco Scialpi  a cui oggi è dedicata lassociazione che ne cura la pubblicazione  è diretto da Lorenzo Monteleone e si avvale del contributo volontario di autori e autrici locali e non solo. Con cadenza trimestrale, la rivista è da sempre un mirabile esempio di editoria territoriale e un ponte culturale tra Irsina e i suoi cittadini nel mondo.



Le celebrazioni proseguiranno con altri appuntamenti culturali: dopo la presentazione del libro Musa Plebea di Nicola Filazzola (10 settembre), il calendario prevede il 27 settembre alle ore 18:00 la presentazione del libro Padre di Bartolomeo Smaldone.



«Il Diario Irsinese è la testimonianza concreta di quanto la parola scritta sappia custodire la memoria e rafforzare lidentità di una comunità. Trenta anni di storia editoriale sono un traguardo importante, ma anche uno stimolo a guardare al futuro con lo stesso entusiasmo e senso di appartenenza», dichiarano dallAssociazione Libero Rocco Scialpi.