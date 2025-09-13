|
|Il Giornale Diario Irsinese compie trentanni
13/09/2025
|Trentanni di memoria, comunità e identità racchiusi nelle pagine di un giornale che è diventato patrimonio collettivo: è questo il filo conduttore delle celebrazioni per i 30 anni del Diario Irsinese, che domenica 14 settembre 2025, alle ore 18:00, porteranno nella Sala Consiliare di Irsina il talk dal titolo Scrivere il territorio: il Diario Irsinese e lidentità territoriale.
Un appuntamento che intende riflettere sul valore delleditoria territoriale e del racconto dei luoghi, capace di intrecciare storia, giornalismo, tradizioni, arte e creatività, mantenendo vivo il legame con la comunità irsinese e con quanti, pur vivendo lontano, restano legati alle proprie radici.
Interverranno: Sissi Ruggi, Presidente dellOrdine dei Giornalisti di Basilicata; Beatrice Volpe, giornalista RAI; Lorenzo Monteleone, direttore del Diario Irsinese; Raffaele Scialpi, operatore turistico e figlio di Libero Rocco Scialpi; Nicola Filazzola, pittore. Porteranno i saluti istituzionali il Sindaco di Irsina, Giuseppe Candela, e il Consigliere Regionale, Nicola Morea. A moderare lincontro sarà Agnese Ferri.
Nel corso della serata sarà inaugurata la mostra Raccontare Irsina 30 anni in copertina, con lesposizione, nei locali del Municipio, delle copertine del Diario che negli anni hanno raccontato gli eventi più importanti della città e della sua comunità. La mostra resterà visitabile fino al 18 settembre 2025.
Il Diario Irsinese, nato nel 1995 su impulso dellallora sindaco Libero Rocco Scialpi a cui oggi è dedicata lassociazione che ne cura la pubblicazione è diretto da Lorenzo Monteleone e si avvale del contributo volontario di autori e autrici locali e non solo. Con cadenza trimestrale, la rivista è da sempre un mirabile esempio di editoria territoriale e un ponte culturale tra Irsina e i suoi cittadini nel mondo.
Le celebrazioni proseguiranno con altri appuntamenti culturali: dopo la presentazione del libro Musa Plebea di Nicola Filazzola (10 settembre), il calendario prevede il 27 settembre alle ore 18:00 la presentazione del libro Padre di Bartolomeo Smaldone.
«Il Diario Irsinese è la testimonianza concreta di quanto la parola scritta sappia custodire la memoria e rafforzare lidentità di una comunità. Trenta anni di storia editoriale sono un traguardo importante, ma anche uno stimolo a guardare al futuro con lo stesso entusiasmo e senso di appartenenza», dichiarano dallAssociazione Libero Rocco Scialpi.
|
