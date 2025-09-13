Conferiti ieri a Villa d'Agri i Premi EuroMed 2025 13/09/2025 Si è svolta ieri sera a Villa d'Agri la cerimonia di conferimento e consegna dei Premi EuroMed 2025.



L'evento promosso da Medinlucania con il patrocinio del Comune di Marsicovetere, ha avuto un grande successo di pubblico, personalità e sindaci, ed è stato uno straordinario momento di partecipazione, cultura, riflessione e festa.



La serata è stata caratterizzata dalla presenza di Sigfrido Ranucci, famoso giornalista e conduttore della trasmissione Report di Rai 3, che ha presentato il suo libro La Scelta, dialogando con Angelo Summa, segretario della Spi Cgil lucana, e con Dino Nicolia, presidente di Medinlucania.



La cerimonia di conferimento dei premi è stata aperta dal presidente Nicolia, dal direttore di EuroMed Michele Montone e dal sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri.



La conduzione dell'evento è stata affidata a Annamaria Sodano.



I premi assegnati sono stati sedici, oltre a cinque menzioni speciali.



Durante l'evento ci sono stati degli intermezzi con la modella indossatrice Olga Wielg, Miss Basilicata Lady 2025, con i musicisti Mirko Gisonte, Vita Cisullo, Alberto Giovinazzo e la sua band, e con la stilista Carmela Fortunato e le sue creazioni sartoriali.



Dopo la cerimonia c'è stato un momento di intrattenimento dedicato alla Cibosofia dello chef-scrittore, nonché vice presidente di Medinlucania, Federico Valicenti, e uno show cooking con lo chef Gianfranco Avantaggiato.







Qui di seguito i nomi e il profilo di tutti i conferimenti attribuiti:



-Premio Nazionale EuroMed 2025 a Sigfrido Ranucci, eccellente e rigoroso giornalista e conduttore del programma "Report" su Rai 3.



-Premio Cinema e teatro a Antonio Petrocelli, affermato e brillante attore di origine lucana nato a Montalbano Jonico.



-Premio Musica a Paola Francesca Natale, grande soprano, originaria di Valsinni, e a Manuel Tataranno, artista eclettico e visionario di Bernalda, fondatore e frontman del gruppo Krikka Reggae.



-Premio Letteratura assegnato dal web, al giovanissimo scrittore Vincenzo Abate, in arte Vabax.



-Premio Letteratura conferito dalla giuria qualificata, a Giampiero DEcclesiis, scrittore noto particolarmente per il suo contributo al genere giallo.



-Premio Arte assegnato dal web, a Liliana Romanella, in arte "LiliA'rt". La sua dedizione all'arte del wire tree bonsai la pongono tra i migliori artisti del settore.



-Premio Arte conferito dalla giuria qualificata, al pittore Filippo De Marinis. Le sue opere riflettono una profonda connessione con il territorio.



-Premio Economia a Teresa Fiordelisi Presidente di Bcc Basilicata e Vice presidente vicaria della Banca Iccrea.



-Premio Politica e Amministrazione a Marco Zipparri, sindaco di Marsicovetere.



-Premio a Sissi Ruggi, presidente dellOrdine dei Giornalisti della Basilicata.



-Premio Scuola a Adelaide Iula Perilli, Dirigente Scolastico presso l'Ambasciata d'Italia a Bruxelles. Originaria di Marsicovetere.



-Premio Sport a Domenico Pozzovivo e ad Alessandro Verre, due ciclisti professionisti lucani di grande rilievo nazionale e internazionale.



-Premio Oste Lucano a Gianfranco Avantaggiato, talentuoso chef originario di Bernalda che ha saputo portare la tradizione della cucina lucana in Belgio.



-Infine, c'è stato il conferimento formale del Premio Speciale EuroMed Internazionale al grande, unico e straordinario regista e Maestro di origine lucana Francis Ford Coppola.



-Menzioni Speciali, a Emanuele Franculli, alto dirigente del Corpo dei Vigili del Fuoco, e ad Armando Lostaglio, giornalista e scrittore.



-Riconoscimenti speciali, per la promozione della tradizione letteraria e artistica della Lucania, a Dino De Angelis, a Michele Repole e ai Ragazzi della Cooperativa La Mimosa.

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 13/09/2025 - La Basilicata protagonista a Tallinn con il progetto europeo Egov4Youth

Cera anche la Basilicata a Tallinn, in Estonia, in occasione del Learning, Teaching, Training Activity (LTTA) del progetto Erasmus Plus Egov4Youth. A rappresentarla, Exeo Lab, la società di consulenza potentina al servizio di imprese, enti pubblici e organizzazioni social...-->continua 13/09/2025 - San Paolo Albanese: domani la festa 'Croce e Basilico'

Iniziata, nel 2019 nellambito del Festival del Cibo e delle tradizioni, che il Comune di San Paolo Albanese, in collaborazione con altri Enti, ha realizzato con successo, la festa Croce e Basilico è una buona pratica, riproposta negli anni con determina...-->continua 13/09/2025 - Cersosimo festeggia i cento anni di nonna Anna Maria

Erano in tanti a festeggiare i cento anni della signora Anna Maria Loprete. C'erano i figli Rosa (Consigliere comunale), Maria e Giovanni, il genero Vincenzo, la nuora, i nipoti e i bisnipoti, la dottoressa Maria Domenica Natale, una di famiglia, ripete più e...-->continua 13/09/2025 - Il Giornale Diario Irsinese compie trentanni

Trentanni di memoria, comunità e identità racchiusi nelle pagine di un giornale che è diventato patrimonio collettivo: è questo il filo conduttore delle celebrazioni per i 30 anni del Diario Irsinese, che domenica 14 settembre 2025, alle ore 18:00, porteranno...-->continua E NEWS