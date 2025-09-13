|
|
|Tito: mercoledì laudizione per il titolo di Capitale Italiana del Libro 2026
13/09/2025
|La delegazione del Comune di Tito che si recherà a Roma, presso il Ministero della Cultura, il 17 settembre 2025 per sostenere laudizione di presentazione del dossier di candidatura a Capitale Italiana del Libro 2026, sarà così composta: Fabio Laurino, Sindaco di Tito; Margherita Sarli, Direttrice Apt Basilicata; Antonio Carlucci, Assessore alla Cultura del Comune di Tito; Francesco Santarsiero, progettista; Giulia Viggiani, progettista.
Laudizione avrà la durata di 60 minuti. I primi trenta minuti saranno dedicati alla presentazione del dossier di candidatura che sarà a cura del Sindaco e dei progettisti Francesco Santarsiero e Giulia Viggiani. A seguire ci sarà una sessione di domande da parte della giuria.
Concluderà il Sindaco Fabio Laurino con lappello finale al voto, durante il quale sarà mostrato il video di presentazione della Città di Tito inviato nei giorni scorsi al Ministero.
Il dossier di candidatura dal titolo Una lettura che rigenera. Tito 2026 tra identità, diversità, comunità e futuro sarà reso consultabile subito dopo laudizione pubblica che sarà trasmessa via streaming dal canale YouTube del Ministero della Cultura.
Lorario previsto per laudizione della Città di Tito è alle 10.50.
|
