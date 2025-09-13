La delegazione del Comune di Tito che si recherà a Roma, presso il Ministero della Cultura, il 17 settembre 2025 per sostenere laudizione di presentazione del dossier di candidatura a Capitale Italiana del Libro 2026, sarà così composta: Fabio Laurino, Sindaco di Tito; Margherita Sarli, Direttrice Apt Basilicata; Antonio Carlucci, Assessore alla Cultura del Comune di Tito; Francesco Santarsiero, progettista; Giulia Viggiani, progettista.

Laudizione avrà la durata di 60 minuti. I primi trenta minuti saranno dedicati alla presentazione del dossier di candidatura che sarà a cura del Sindaco e dei progettisti Francesco Santarsiero e Giulia Viggiani. A seguire ci sarà una sessione di domande da parte della giuria.

Concluderà il Sindaco Fabio Laurino con lappello finale al voto, durante il quale sarà mostrato il video di presentazione della Città di Tito inviato nei giorni scorsi al Ministero.

Il dossier di candidatura dal titolo Una lettura che rigenera. Tito 2026 tra identità, diversità, comunità e futuro sarà reso consultabile subito dopo laudizione pubblica che sarà trasmessa via streaming dal canale YouTube del Ministero della Cultura.

Lorario previsto per laudizione della Città di Tito è alle 10.50.