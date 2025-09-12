HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

LOtorinolaringoiatria ospedaliera incontra il territorio: convegno a Matera con i Medici di Medicina Generale

12/09/2025

Domani, sabato 13 settembre alle ore 8:30, presso lAuditorium dellOspedale Madonna delle Grazie di Matera, si svolgerà il convegno LOtorinolaringoiatria ospedaliera nel territorio: organizzazione, potenzialità, sinergie, promosso dalla U.O.C. di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale diretta da Giacinto Asprella Libonati, con la partecipazione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta.

Liniziativa ha lobiettivo di rafforzare i percorsi condivisi nella gestione delle principali patologie otorinolaringoiatriche, creando una rete sempre più stretta tra ospedale e territorio. Ampio spazio sarà dedicato alla chirurgia oncologica del distretto testa-collo e tiroideo, alla chirurgia endoscopica rinosinusale (FESS), alla diagnostica foniatrica, ai disturbi respiratori del sonno e alla vestibologia clinica, settori in cui la collaborazione tra specialisti ospedalieri e medici di base è decisiva per garantire diagnosi precoci e percorsi terapeutici tempestivi.

Nel corso dellevento sarà inoltre presentata linaugurazione della nuova collocazione del reparto di degenza di Otorinolaringoiatria, diretto dal dr. Giacinto Asprella Libonati, situato nellarea aggregata Otorino-Oculistica, al piano 0 del corpo A dellOspedale Madonna delle Grazie, che sarà ufficialmente aperta lunedì 15 settembre.

Il Direttore Generale dellASM, Maurizio Friolo, ha dichiarato:
«Questo convegno rappresenta un esempio concreto di come lAzienda Sanitaria di Matera intenda valorizzare le professionalità presenti nei propri ospedali e allo stesso tempo rafforzare il legame con il territorio. La collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri è un tassello fondamentale per garantire al cittadino un percorso di cura efficace e integrato».

LAssessore regionale alla Salute, On. Cosimo Latronico, ha sottolineato:
«La Regione Basilicata sostiene con convinzione iniziative come questa, che mettono al centro il paziente e promuovono modelli di sanità basati sulla rete e sullintegrazione. La capacità di fare sistema tra ospedale, territorio e istituzioni è la chiave per migliorare la qualità dei servizi sanitari e per rendere la nostra sanità più vicina ai cittadini».

Levento prevede, al termine della sessione scientifica, una discussione aperta con i medici del territorio, segno della volontà comune di costruire percorsi condivisi, efficaci e centrati sul paziente.



