|
|
|LOtorinolaringoiatria ospedaliera incontra il territorio: convegno a Matera con i Medici di Medicina Generale
12/09/2025
|Domani, sabato 13 settembre alle ore 8:30, presso lAuditorium dellOspedale Madonna delle Grazie di Matera, si svolgerà il convegno LOtorinolaringoiatria ospedaliera nel territorio: organizzazione, potenzialità, sinergie, promosso dalla U.O.C. di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale diretta da Giacinto Asprella Libonati, con la partecipazione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta.
Liniziativa ha lobiettivo di rafforzare i percorsi condivisi nella gestione delle principali patologie otorinolaringoiatriche, creando una rete sempre più stretta tra ospedale e territorio. Ampio spazio sarà dedicato alla chirurgia oncologica del distretto testa-collo e tiroideo, alla chirurgia endoscopica rinosinusale (FESS), alla diagnostica foniatrica, ai disturbi respiratori del sonno e alla vestibologia clinica, settori in cui la collaborazione tra specialisti ospedalieri e medici di base è decisiva per garantire diagnosi precoci e percorsi terapeutici tempestivi.
Nel corso dellevento sarà inoltre presentata linaugurazione della nuova collocazione del reparto di degenza di Otorinolaringoiatria, diretto dal dr. Giacinto Asprella Libonati, situato nellarea aggregata Otorino-Oculistica, al piano 0 del corpo A dellOspedale Madonna delle Grazie, che sarà ufficialmente aperta lunedì 15 settembre.
Il Direttore Generale dellASM, Maurizio Friolo, ha dichiarato:
«Questo convegno rappresenta un esempio concreto di come lAzienda Sanitaria di Matera intenda valorizzare le professionalità presenti nei propri ospedali e allo stesso tempo rafforzare il legame con il territorio. La collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri è un tassello fondamentale per garantire al cittadino un percorso di cura efficace e integrato».
LAssessore regionale alla Salute, On. Cosimo Latronico, ha sottolineato:
«La Regione Basilicata sostiene con convinzione iniziative come questa, che mettono al centro il paziente e promuovono modelli di sanità basati sulla rete e sullintegrazione. La capacità di fare sistema tra ospedale, territorio e istituzioni è la chiave per migliorare la qualità dei servizi sanitari e per rendere la nostra sanità più vicina ai cittadini».
Levento prevede, al termine della sessione scientifica, una discussione aperta con i medici del territorio, segno della volontà comune di costruire percorsi condivisi, efficaci e centrati sul paziente.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|12/09/2025 - Da Policoro al palco mondiale: Tatiana Tarsia corista nel tour di Damiano David
Il tour mondiale Funny Little Fears di Damiano David, ex frontman dei Måneskin, è partito ieri sera da Varsavia con un debutto travolgente. Sul palco, tra le coriste, anche la voce lucana di Tatiana Tarsia, originaria di Policoro. La notizia ha suscitato entusiasmo nella c...-->continua
|
|
|12/09/2025 - LOtorinolaringoiatria ospedaliera incontra il territorio: convegno a Matera con i Medici di Medicina Generale
Domani, sabato 13 settembre alle ore 8:30, presso lAuditorium dellOspedale Madonna delle Grazie di Matera, si svolgerà il convegno LOtorinolaringoiatria ospedaliera nel territorio: organizzazione, potenzialità, sinergie, promosso dalla U.O.C. di Otorinola...-->continua
|
|
|12/09/2025 - San Paolo Albanese celebra la festa Croce e Basilico: tradizione arbëreshe, spiritualità e biodiversità
La comunità arbëreshe di San Paolo Albanese, domenica 14 settembre, festeggia l'Esaltazione della Santa Croce, alla quale la Chiesa Madre è intitolata. Alla festa dellEsaltazione della Santa Croce è collegata la celebrazione del ritrovamento a Gerusalemme, da...-->continua
|
|
|12/09/2025 - PAMA S. Arcangelo: nuove attrezzature grazie al contributo di imprenditori
La PAMA di SantArcangelo avrà in dotazione nuove attrezzature mediche da installare allinterno di unambulanza grazie al contributo di commercianti e privati residenti nella cittadina. Un gesto di gran cuore che premia il gran lavoro dei volontari impegnati ...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV