Dal 5 al 7 settembre il Centro Studi MG Dance Academy, scuola di danza attiva a Francavilla in Sinni e Senise, ha preso parte al prestigioso Barcellona Dance Experience, manifestazione internazionale che ha visto sfidarsi giovani talenti provenienti da diversi Paesi, tra cui Ungheria, Francia, Spagna, Portogallo, Russia e Romania.

Sul palcoscenico hanno brillato undici ballerini lucani, che hanno portato in alto il nome della Basilicata ottenendo risultati di rilievo: secondo posto per Alessia Ferrara, 9 anni, di Francavilla, nella categoria modern, e secondo posto per il gruppo modern, formato da Marianna Viceconte, Chiara Bellizio, Filomena Rossi, Aurora Melfi, Giuliana Oliveto, Claudia Zito, Giovanna Gagliani, Teresa Blumetti, Rosaria Guida ed Emanuela Ciancio.



La scuola diretta dallinsegnante Mary Rosy Viceconte e dal presidente Gaetano Spaltro ha ricevuto anche importanti riconoscimenti: premio per linterpretazione, per la coreografia e come miglior scuola.



Grande soddisfazione da parte degli accompagnatori che hanno sostenuto i giovani artisti in questa esperienza unica, che non è stata solo una competizione, ma anche unoccasione di crescita, confronto e socializzazione.



«Torniamo con tanto orgoglio e nuova motivazione per continuare a fare sempre meglio  hanno commentato dallAcademy  a dimostrazione che anche da piccole realtà si possono raggiungere traguardi importanti».

