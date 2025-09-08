|
|
|La MG Dance Academy protagonista al 'Barcellona Dance Experience'
8/09/2025
|Dal 5 al 7 settembre il Centro Studi MG Dance Academy, scuola di danza attiva a Francavilla in Sinni e Senise, ha preso parte al prestigioso Barcellona Dance Experience, manifestazione internazionale che ha visto sfidarsi giovani talenti provenienti da diversi Paesi, tra cui Ungheria, Francia, Spagna, Portogallo, Russia e Romania.
Sul palcoscenico hanno brillato undici ballerini lucani, che hanno portato in alto il nome della Basilicata ottenendo risultati di rilievo: secondo posto per Alessia Ferrara, 9 anni, di Francavilla, nella categoria modern, e secondo posto per il gruppo modern, formato da Marianna Viceconte, Chiara Bellizio, Filomena Rossi, Aurora Melfi, Giuliana Oliveto, Claudia Zito, Giovanna Gagliani, Teresa Blumetti, Rosaria Guida ed Emanuela Ciancio.
La scuola diretta dallinsegnante Mary Rosy Viceconte e dal presidente Gaetano Spaltro ha ricevuto anche importanti riconoscimenti: premio per linterpretazione, per la coreografia e come miglior scuola.
Grande soddisfazione da parte degli accompagnatori che hanno sostenuto i giovani artisti in questa esperienza unica, che non è stata solo una competizione, ma anche unoccasione di crescita, confronto e socializzazione.
«Torniamo con tanto orgoglio e nuova motivazione per continuare a fare sempre meglio hanno commentato dallAcademy a dimostrazione che anche da piccole realtà si possono raggiungere traguardi importanti».
|
