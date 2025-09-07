Ancora un altro interessante appuntamento attende gli appassionati di pittura e storia locale presso il Monastero dei Certosini alla Grancia di San Demetrio in Brindisi Montagna. Il 9 settembre, infatti, avranno inizio i festeggiamenti in onore di San Lorenzo che questanno saranno arricchiti da una manifestazione in ricordo del professor Donato Allegretti, noto pittore di paesaggi lucani e costruttore di memoria, grazie alla pubblicazione di diversi volumi di ricerca etnografica, recentemente insignito di onorificenza come personalità benemerita, dallUnione province di Basilicata. Nellincantevole cornice dellAbbazia di San Demetrio, lassociazione Brindisi Montagna Cooperattiva, che cura liniziativa, aprirà i battenti del chiostro il giorno 9 dalle 16:00, dove sarà possibile ammirare una mostra di quadri di Allegretti, provenienti da diverse collezioni private e assistere ad una conferenza in cui saranno ripercorsi i diversi aspetti di questa personalità poliedrica e i suoi rapporti così stretti con la comunità locale e il territorio. Chi vorrà ammirare i suoi quadri potrà farlo anche il 10 mattina, durante la festa rurale nel bosco della Grancia, a cui il nostro caro Donato era tanto affezionato.