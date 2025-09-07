HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Donato Allegretti e la sua gente: memoria e identità di Brindisi Montagna

7/09/2025

Ancora un altro interessante appuntamento attende gli appassionati di pittura e storia locale presso il Monastero dei Certosini alla Grancia di San Demetrio in Brindisi Montagna. Il 9 settembre, infatti, avranno inizio i festeggiamenti in onore di San Lorenzo che questanno saranno arricchiti da una manifestazione in ricordo del professor Donato Allegretti, noto pittore di paesaggi lucani e costruttore di memoria, grazie alla pubblicazione di diversi volumi di ricerca etnografica, recentemente insignito di onorificenza come personalità benemerita, dallUnione province di Basilicata. Nellincantevole cornice dellAbbazia di San Demetrio, lassociazione Brindisi Montagna Cooperattiva, che cura liniziativa, aprirà i battenti del chiostro il giorno 9 dalle 16:00, dove sarà possibile ammirare una mostra di quadri di Allegretti, provenienti da diverse collezioni private e assistere ad una conferenza in cui saranno ripercorsi i diversi aspetti di questa personalità poliedrica e i suoi rapporti così stretti con la comunità locale e il territorio. Chi vorrà ammirare i suoi quadri potrà farlo anche il 10 mattina, durante la festa rurale nel bosco della Grancia, a cui il nostro caro Donato era tanto affezionato.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
7/09/2025 - 'Uno, monta la luna!', a Baragiano Scalo un nuovo Centro di Aggregazione Giovanile: appuntamento martedì 9 settembre

Verrà inaugurato allo Scalo di Baragiano il prossimo 9 settembre alle ore 19:00 il Centro di Aggregazione Giovanile "Uno, monta la luna!" , un importante progetto educativo e sociale promosso dalla Caritas Diocesana di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo, in collaborazione...-->continua
7/09/2025 - Donato Allegretti e la sua gente: memoria e identità di Brindisi Montagna

Ancora un altro interessante appuntamento attende gli appassionati di pittura e storia locale presso il Monastero dei Certosini alla Grancia di San Demetrio in Brindisi Montagna. Il 9 settembre, infatti, avranno inizio i festeggiamenti in onore di San Lorenzo ...-->continua
6/09/2025 - Pollino, nuovo libro di Saverio De Marco

Affacciato su due mari e due regioni, il massiccio del Pollino è un mondo da esplorare passo dopo passo, tra pini loricati, crinali battuti dal vento e panorami che si perdono allorizzonte. Un viaggio tra Basilicata e Calabria alla scoperta della natura più ...-->continua
6/09/2025 - IIS E. Fermi di Policoro al Festival dellInnovazione 2025

LIstituto di Istruzione Superiore E. Fermi di Policoro partecipa al Festival Nazionale dellInnovazione Scolastica 2025, in programma a Valdobbiadene nei giorni 5, 6 e 7 settembre, dedicato al tema Promuovere e valutare le Non Cognitive Skills.

I...-->continua

E NEWS












WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo