|Pollino, nuovo libro di Saverio De Marco
6/09/2025
|Affacciato su due mari e due regioni, il massiccio del Pollino è un mondo da esplorare passo dopo passo, tra pini loricati, crinali battuti dal vento e panorami che si perdono allorizzonte. Un viaggio tra Basilicata e Calabria alla scoperta della natura più autentica.
È uscito in edicola il libro di Saverio De Marco "Pollino", 21° volume della collana "In montagna", con la Repubblica, La Stampa e TV sorrisi e canzoni. I volumi dellintera collana e quindi anche il libro Pollino sono disponibili sul sito:
https://repubblicabookshop.it/
Il libro, patrocinato dal CAI ed edito dal gruppo GEDI in collaborazione con "Idea Montagna", si compone di circa 140 pagine e contiene:
una parte introduttiva generale sul Massiccio con geografia, geologia, flora e fauna, storia, aree protette, alpinismo;
una seconda parte, quella più consistente, con una scelta di 10 escursioni sui sentieri del Pollino, principalmente di difficoltà media e adatte anche a non esperti.
La parte presa in considerazione è il cuore centrale del Parco Nazionale del Pollino, caratterizzata dalle vette che superano i 2000 metri che sovrastano i Piani di Pollinocon un escursus nella contigua zona orientale delle timpe.
Saverio de Marco
Guida Ambientale Escursionistica, scrittore, ambientalista
e blogger. Appassionato da sempre
di natura, escursionismo e fotografia, frequenta
le montagne del Pollino fin dalladolescenza,
compiendovi centinaia di escursioni. È uno degli
autori del Volume 3 delle Guide Ufficiali del Sentiero
Italia CAI.
