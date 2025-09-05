|
|La Notte della Mente: la Basilicata accende la luce sui diritti invisibili
5/09/2025
|La Basilicata si prepara a un appuntamento cruciale per il futuro dei diritti sociali: giovedì 11 settembre alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Pisticci sede di Marconia, si terrà il convegno pubblico La Notte della Mente, promosso da un gruppo di associazioni del Terzo Settore guidate da CEPRIVIL APS ETS, con il patrocinio e il sostegno dellAmministrazione Comunale.
Allevento interverranno il Sindaco di Pisticci, Dott. Domenico Albano, e lAssessora Dolores Troiano, a testimonianza dellimpegno concreto del territorio. Sono stati invitati anche lAssessore Regionale Avv. Cosimo Latronico, e la Garante regionale per la disabilità, Dott.ssa Marika Padula, figure istituzionali ritenute fondamentali per dare forza e continuità al progetto.
Il convegno sarà loccasione per presentare pubblicamente un pacchetto di proposte concrete che mirano a trasformare la Basilicata in un modello nazionale di inclusione, equità e giustizia sociale. Tra i documenti che saranno illustrati:
Manifesto Programmatico La Notte della Mente: una denuncia lucida delle lacune nelle politiche regionali e un appello a un impegno strutturale
Patto Civico per la Dignità e lInclusione: un modello operativo già attivabile, basato sulla responsabilità condivisa tra cittadini e istituzioni
Carta dei Diritti Locali: strumento vincolante che ogni Comune può adottare per garantire diritti e servizi
PEBA Piani per lEliminazione delle Barriere Architettoniche: non solo tecnica, ma visione culturale
Sportelli della Dignità: presidi permanenti per co-progettare percorsi di vita personalizzati
Reti di Sollievo per Caregiver: per sostenere chi si prende cura della fragilità
Marchio Etico Inclusiva Basilicata: un riconoscimento per enti e imprese che adottano pratiche inclusive
Questa iniziativa non è solo una proposta: è un grido gentile che chiede ascolto, rispetto e azione. È un appello alla politica, alle istituzioni, ai cittadini, affinché la disabilità non sia più invisibile, e la fragilità non sia più trattata come debolezza.
Giornalisti, operatori dellinformazione e cittadini sono invitati a partecipare e a contribuire con la propria presenza a un dibattito che riguarda tutti. Perché la dignità non è un favore: è un diritto. E ogni voce merita di essere ascoltata.
