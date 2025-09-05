La Basilicata si prepara a un appuntamento cruciale per il futuro dei diritti sociali: giovedì 11 settembre alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Pisticci  sede di Marconia, si terrà il convegno pubblico La Notte della Mente, promosso da un gruppo di associazioni del Terzo Settore guidate da CEPRIVIL APS ETS, con il patrocinio e il sostegno dellAmministrazione Comunale.

Allevento interverranno il Sindaco di Pisticci, Dott. Domenico Albano, e lAssessora Dolores Troiano, a testimonianza dellimpegno concreto del territorio. Sono stati invitati anche lAssessore Regionale Avv. Cosimo Latronico, e la Garante regionale per la disabilità, Dott.ssa Marika Padula, figure istituzionali ritenute fondamentali per dare forza e continuità al progetto.

Il convegno sarà loccasione per presentare pubblicamente un pacchetto di proposte concrete che mirano a trasformare la Basilicata in un modello nazionale di inclusione, equità e giustizia sociale. Tra i documenti che saranno illustrati:

 Manifesto Programmatico La Notte della Mente: una denuncia lucida delle lacune nelle politiche regionali e un appello a un impegno strutturale

 Patto Civico per la Dignità e lInclusione: un modello operativo già attivabile, basato sulla responsabilità condivisa tra cittadini e istituzioni

 Carta dei Diritti Locali: strumento vincolante che ogni Comune può adottare per garantire diritti e servizi

 PEBA  Piani per lEliminazione delle Barriere Architettoniche: non solo tecnica, ma visione culturale

 Sportelli della Dignità: presidi permanenti per co-progettare percorsi di vita personalizzati

 Reti di Sollievo per Caregiver: per sostenere chi si prende cura della fragilità

 Marchio Etico Inclusiva Basilicata: un riconoscimento per enti e imprese che adottano pratiche inclusive

Questa iniziativa non è solo una proposta: è un grido gentile che chiede ascolto, rispetto e azione. È un appello alla politica, alle istituzioni, ai cittadini, affinché la disabilità non sia più invisibile, e la fragilità non sia più trattata come debolezza.

Giornalisti, operatori dellinformazione e cittadini sono invitati a partecipare e a contribuire con la propria presenza a un dibattito che riguarda tutti. Perché la dignità non è un favore: è un diritto. E ogni voce merita di essere ascoltata.