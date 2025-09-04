HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

I Portatori della Iaccara partecipa alla mostra ''Basilicata sacra'' a Roma

4/09/2025

Il 3 settembre, alle ore 11:00, è stata inaugurata a Roma, nel prestigioso Palazzo della Cancelleria, la mostra Basilicata sacra: un altro cielo, un percorso che racconta la spiritualità, i simboli religiosi e le tradizioni popolari della Basilicata, dalle radici più antiche fino alle espressioni vive della comunità di oggi.

Lesposizione, che attraversa idealmente lintero territorio lucano da Potenza a Matera, si sviluppa in quattro stanze tematiche e propone al visitatore un itinerario fatto di segni, oggetti e testimonianze che custodiscono la memoria sacra della regione.



Allinterno della mostra trova spazio anche un elemento particolarmente significativo per la nostra comunità: un pezzo della Iaccara 2025, gentilmente prestato dai Portatori della Iaccara allAPT Basilicata. Questo manufatto, che si inserisce nel contesto dei riti arborei lucani e della simbologia del fuoco come elemento propiziatorio, rappresenta un forte legame con la tradizione e con la dimensione spirituale del popolo lucano.



«Siamo onorati di essere parte di una mostra così importante  dichiarano i Portatori della Iaccara  perché crediamo che la valorizzazione delle nostre radici sia anche un modo per rafforzare il senso di comunità. La Iaccara non è solo un simbolo rituale, ma è espressione di unidentità collettiva che si rinnova ogni anno grazie alla partecipazione del popolo. Portarla a Roma, in un contesto di valorizzazione della sacralità della Basilicata, significa condividere con un pubblico più ampio un frammento della nostra storia e del nostro futuro».



La mostra Basilicata sacra: un altro cielo resterà aperta al pubblico fino al 24 settembre 2025, tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, presso il Palazzo della Cancelleria.



I Portatori della Iaccara




