Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione la sesta edizione del Festival Europeo della Birra, che ha animato il centro storico di Potenza per sei giorni allinsegna del gusto, dellincontro e dellaccessibilità. Un evento che ha saputo coniugare la passione per la birra artigianale con un forte impegno sociale, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dellestate lucana.



Il festival, coordinato dal presidente Rosario Cataldo, ha offerto unampia selezione di birre artigianali provenienti dalla Basilicata, da diverse regioni italiane e da Paesi europei, con lobiettivo di soddisfare i palati più curiosi e variegati. Centinaia di birre spillate, dalle luppolate alle fermentazioni spontanee, dai gusti più classici alle sperimentazioni audaci.



Grande attenzione è stata dedicata alla socialità e allaccessibilità. Il percorso del festival, arricchito da 12 stand di street food, è stato allestito in collaborazione con Flavio Olita, giovane in carrozzina e promotore del progetto Zero Barriere  Potenza per Tutti. Grazie a questa sinergia, tutti i visitatori hanno potuto muoversi liberamente tra gli spazi del festival, partecipando anche al Subbuteo allaperto, unattività ludico-sportiva pensata per essere davvero inclusiva.



Tra le iniziative più apprezzate, le degustazioni al buio promosse da Marco Rafaniello, giovane non vedente, hanno coinvolto decine di partecipanti in unesperienza immersiva e riflessiva. Un modo per riscoprire il gusto privandosi della vista, valorizzando gli altri sensi e promuovendo una cultura dellempatia.



Il festival, nella parte degli spettacoli a cura del direttore artistico Rocco Spagnoletta, ha visto la fruizione in lingua italiana dei segni (LIS) del concerto dei Musicamanovella & Friends di giovedì 28 agosto, primo nella storia della Basilicata, con linterprete Giuliana Viggiano.

Inoltre, ha lasciato un segno tangibile nella città: grazie a una raccolta fondi promossa dallorganizzazione e sostenuta da cittadini e partner, è stato acquistato e donato un defibrillatore ora installato su una parete laterale del Teatro Stabile. Un gesto concreto di cura e responsabilità verso la comunità.

Alla cerimonia di consegna sono intervenuti, tra gli altri, il Vice Prefetto Aggiunto di Potenza, Marco Madeo, e lAssessore alla Cultura e Patrimonio, Roberto Falotico, che hanno sottolineato il valore aggregativo del festival, la qualità della programmazione e limpegno profondo in tema di inclusione.



Bilancio positivo e importante per programmare il futuro del Festival Europeo della Birra. A conferma di un evento nato per celebrare il gusto e divenuto spazio di incontro, riflessione e crescita collettiva.

