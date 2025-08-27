|
|Il Parco Nazionale del Pollino lancia il Premio ''Custodi del Pollino''
27/08/2025
|Un nuovo riconoscimento per valorizzare chi ogni giorno si prende cura della montagna e della comunità: nasce il Premio Custodi del Pollino, iniziativa che il Parco Nazionale del Pollino ha voluto istituire per dare voce e visibilità a volontari, tecnici e realtà che con impegno e dedizione tutelano il patrimonio naturale e garantiscono sicurezza nel territorio. Di seguito il comunicato ufficiale del Parco Nazionale del Pollino.
Il Parco Nazionale del Pollino annuncia con orgoglio la prima edizione del Premio Custodi del Pollino, un riconoscimento che ogni anno sarà dedicato a coloro che, con dedizione e spirito di servizio, si prendono cura del territorio e della sicurezza delle persone che vivono e frequentano la montagna.
Il Pollino è il Parco più grande dItalia, scrigno di un patrimonio naturale e culturale straordinario ma anche fragile, messo a dura prova dagli incendi boschivi e dagli incidenti in montagna. A difenderlo ci sono figure preziose come i volontari AIB (Antincendio Boschivo), sempre in prima linea nella prevenzione e nello spegnimento dei roghi, e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata e della Calabria, pronti a intervenire per salvare vite umane e garantire la sicurezza in ambiente montano.
Accanto a loro, cittadini, scuole e istituzioni locali contribuiscono con impegno e creatività a diffondere buone pratiche e a costruire una cultura della prevenzione.
Il Premio Custodi del Pollino nasce proprio per raccontare queste storie di altruismo e per dare un riconoscimento pubblico a chi si distingue nella tutela del Parco. Liniziativa vuole anche rafforzare il senso di appartenenza delle comunità locali e promuovere unimmagine positiva del Pollino come luogo sicuro, protetto e accogliente.
Le candidature potranno essere presentate esclusivamente da enti pubblici, associazioni e realtà collettive operanti sul territorio, che avranno la possibilità di segnalare singoli volontari, gruppi o esperienze particolarmente significative. Non sono ammesse autocandidature, a conferma della natura comunitaria del Premio, che vuole essere il frutto di un riconoscimento condiviso e partecipato.
Una commissione nominata dal Parco valuterà le proposte sulla base di criteri chiari: limpegno operativo, i risultati ottenuti, la capacità di collaborare con altri soggetti, linnovazione nelle pratiche adottate e i valori civici che le persone o i gruppi candidati hanno saputo incarnare.
I vincitori riceveranno un riconoscimento ufficiale durante una cerimonia che si svolgerà nel mese di settembre in una località simbolica del Parco e che sarà anche unoccasione per riflettere, insieme a istituzioni e comunità, sul tema della sicurezza in montagna e della prevenzione degli incendi.
Il Premio Custodi del Pollino vuole diventare un appuntamento stabile, una tradizione annuale che celebri il coraggio e la responsabilità civile di chi ogni giorno si mette al servizio del bene comune. Un gesto simbolico, ma al tempo stesso concreto, per ricordare che la tutela del Pollino è una missione collettiva e che la sicurezza nasce dallimpegno di tutti.
Il regolamento e la modulistica per partecipare sono disponibili sul sito ufficiale dellEnte Parco Nazionale del Pollino.
Le candidature dovranno essere inviate, compilando lapposito modulo, entro e non oltre il 14 settembre 2025 esclusivamente allindirizzo PEC parcopollino@mailcertificata.biz
, riportando come oggetto: Premio Custodi del Pollino. Le domande presentate oltre tale data non potranno essere prese in considerazione.

