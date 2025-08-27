Un nuovo riconoscimento per valorizzare chi ogni giorno si prende cura della montagna e della comunità: nasce il Premio Custodi del Pollino, iniziativa che il Parco Nazionale del Pollino ha voluto istituire per dare voce e visibilità a volontari, tecnici e realtà che con impegno e dedizione tutelano il patrimonio naturale e garantiscono sicurezza nel territorio. Di seguito il comunicato ufficiale del Parco Nazionale del Pollino.



Il Parco Nazionale del Pollino annuncia con orgoglio la prima edizione del Premio Custodi del Pollino, un riconoscimento che ogni anno sarà dedicato a coloro che, con dedizione e spirito di servizio, si prendono cura del territorio e della sicurezza delle persone che vivono e frequentano la montagna.



Il Pollino è il Parco più grande dItalia, scrigno di un patrimonio naturale e culturale straordinario ma anche fragile, messo a dura prova dagli incendi boschivi e dagli incidenti in montagna. A difenderlo ci sono figure preziose come i volontari AIB (Antincendio Boschivo), sempre in prima linea nella prevenzione e nello spegnimento dei roghi, e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata e della Calabria, pronti a intervenire per salvare vite umane e garantire la sicurezza in ambiente montano.



Accanto a loro, cittadini, scuole e istituzioni locali contribuiscono con impegno e creatività a diffondere buone pratiche e a costruire una cultura della prevenzione.



Il Premio Custodi del Pollino nasce proprio per raccontare queste storie di altruismo e per dare un riconoscimento pubblico a chi si distingue nella tutela del Parco. Liniziativa vuole anche rafforzare il senso di appartenenza delle comunità locali e promuovere unimmagine positiva del Pollino come luogo sicuro, protetto e accogliente.



Le candidature potranno essere presentate esclusivamente da enti pubblici, associazioni e realtà collettive operanti sul territorio, che avranno la possibilità di segnalare singoli volontari, gruppi o esperienze particolarmente significative. Non sono ammesse autocandidature, a conferma della natura comunitaria del Premio, che vuole essere il frutto di un riconoscimento condiviso e partecipato.



Una commissione nominata dal Parco valuterà le proposte sulla base di criteri chiari: limpegno operativo, i risultati ottenuti, la capacità di collaborare con altri soggetti, linnovazione nelle pratiche adottate e i valori civici che le persone o i gruppi candidati hanno saputo incarnare.



I vincitori riceveranno un riconoscimento ufficiale durante una cerimonia che si svolgerà nel mese di settembre in una località simbolica del Parco e che sarà anche unoccasione per riflettere, insieme a istituzioni e comunità, sul tema della sicurezza in montagna e della prevenzione degli incendi.



Il Premio Custodi del Pollino vuole diventare un appuntamento stabile, una tradizione annuale che celebri il coraggio e la responsabilità civile di chi ogni giorno si mette al servizio del bene comune. Un gesto simbolico, ma al tempo stesso concreto, per ricordare che la tutela del Pollino è una missione collettiva e che la sicurezza nasce dallimpegno di tutti.



Il regolamento e la modulistica per partecipare sono disponibili sul sito ufficiale dellEnte Parco Nazionale del Pollino.



Le candidature dovranno essere inviate, compilando lapposito modulo, entro e non oltre il 14 settembre 2025 esclusivamente allindirizzo PEC parcopollino@mailcertificata.biz

, riportando come oggetto: Premio Custodi del Pollino. Le domande presentate oltre tale data non potranno essere prese in considerazione.