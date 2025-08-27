|
|''La fisica che ci piace'': grande successo a Tramutola per lo spettacolo del Prof. Vincenzo Schettini
27/08/2025
|A Tramutola, Largo San Vito ha ospitato lo spettacolo La fisica che ci piace del professor Vincenzo Schettini, noto divulgatore scientifico e autore di successo. Liniziativa ha unito divulgazione, riflessioni sulla formazione e temi di attualità, con particolare attenzione allITS Academy di Basilicata, terza sede regionale dopo Matera e Potenza. Durante lincontro, Schettini ha coinvolto il pubblico, soprattutto i più giovani, affrontando concetti scientifici ed esperienze personali trasformate in insegnamenti di vita. Segue comunicato stampa.
Enorme laffluenza di persone che hanno riempito Largo San Vito a Tramutola per assistere allo spettacolo La fisica che ci piace del Professore Vincenzo Schettini. Lattesissimo divulgatore, già nel pomeriggio nel borgo lucano per apprezzarne le bellezze e le peculiarità, ha offerto uno spettacolo che, tra nozioni di fisica e insegnamenti di vita, si è snodato intorno a tematiche importanti per la comunità.
Partendo dallimportanza della nuova sede dellITS Academy di Basilicata, terza sede lucana dopo Matera e Potenza, il Professore ha sottolineato la necessità di continuare a studiare e non smettere mai di formarsi nella vita. Ai numerosi giovani ha rivolto un avvertimento: non usare Chat GPT per lo svolgimento dei compiti, ma come strumento per migliorare, sfidarsi e, perché no, essere interrogati.
Ha ribadito anche limportanza dei brutti voti a scuola, che, seppure non apprezzati, rappresentano lezioni di vita utili a riconoscere i propri limiti e trasformarli in nuove sfide per migliorare. Focus dunque su vita, fisica e ITS Academy di Basilicata, con lo spettacolo incentrato sullenergia, sottolineando limportanza per il borgo di essere Città delle energie.
Ogni forma di energia è stata raccontata: meccanica (cinetica e potenziale), chimica, nucleare, termica, elettrica, elettromagnetica (o radiante) e gravitazionale. Il professore ha coinvolto il pubblico, soprattutto i più giovani, in un dialogo costante fatto di domande e risposte. Ai bambini sono stati concessi momenti di divertimento, partecipando a esperimenti sul palco e sotto di esso.
Tra le tematiche trattate anche il nucleare, con una riflessione sul fatto che spesso la paura derivante dalla non conoscenza porta a decisioni dettate dal timore, lo stesso timore che in passato ha condizionato le scelte degli italiani sul tema. Tra una pillola di fisica e laltra, Schettini ha toccato temi di vita quotidiana come il bullismo, esperienza che conosce in prima persona come docente e da vittima da ragazzino. Ai bambini e ragazzi ha consigliato di non concentrarsi sulle parole dei bulli, ma sul bene che ricevono: «perché nella vita ci sarà sempre un amichetto che vi vorrà bene». «Non credete a chi vi dice che non valete nulla», ha aggiunto Schettini, condividendo unaltra esperienza personale.
Il suo primo libro, La fisica che ci piace, è entrato nella top ten dei libri di saggistica più venduti in Italia, vincendo il Premio Elsa Morante Ragazzi Esperienze. Nel 2023 è uscita la sua seconda opera, Ci vuole un fisico bestiale. Tutto ciò è stato possibile grazie alla sua determinazione e alla capacità di trasformare le critiche ricevute da ragazzo in motivazione: la sua ex insegnante di Italiano gli aveva detto che non era predisposto alla scrittura, ma Schettini ha lavorato su se stesso e ha pubblicato due libri.
Linvito del Professore è chiaro: non mollare mai, credere in se stessi, riconoscere i propri limiti e usarli come sfida per migliorare. Una lezione di vita e di fisica che ha mantenuto alta lattenzione dei presenti per 90 minuti, in una piazza attenta, curiosa e variegata, a testimonianza dellaffetto verso Schettini. Significativa la storia del giovane Giuseppe, ragazzino di Tramutola, che ha costretto i genitori a rientrare prima dalla vacanza in Puglia per incontrare il suo mentore.
A fine spettacolo, tra selfie e autografi, il divulgatore si è intrattenuto con il pubblico per oltre 40 minuti. Levento ha anche sottolineato limportanza della formazione sul territorio, grazie alla presenza dellITS Academy, come evidenziato dal Sindaco Luigi Marotta, dal Presidente dellITS Academy Giuseppe Paternò e dal Dirigente Scolastico dellIstituto capofila dellITS, il Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "G. Giorgi" di Potenza, professore Michele Carmine Nigro.
