A Tramutola, Largo San Vito ha ospitato lo spettacolo La fisica che ci piace del professor Vincenzo Schettini, noto divulgatore scientifico e autore di successo. Liniziativa ha unito divulgazione, riflessioni sulla formazione e temi di attualità, con particolare attenzione allITS Academy di Basilicata, terza sede regionale dopo Matera e Potenza. Durante lincontro, Schettini ha coinvolto il pubblico, soprattutto i più giovani, affrontando concetti scientifici ed esperienze personali trasformate in insegnamenti di vita. Segue comunicato stampa.



Enorme laffluenza di persone che hanno riempito Largo San Vito a Tramutola per assistere allo spettacolo La fisica che ci piace del Professore Vincenzo Schettini. Lattesissimo divulgatore, già nel pomeriggio nel borgo lucano per apprezzarne le bellezze e le peculiarità, ha offerto uno spettacolo che, tra nozioni di fisica e insegnamenti di vita, si è snodato intorno a tematiche importanti per la comunità.



Partendo dallimportanza della nuova sede dellITS Academy di Basilicata, terza sede lucana dopo Matera e Potenza, il Professore ha sottolineato la necessità di continuare a studiare e non smettere mai di formarsi nella vita. Ai numerosi giovani ha rivolto un avvertimento: non usare Chat GPT per lo svolgimento dei compiti, ma come strumento per migliorare, sfidarsi e, perché no, essere interrogati.



Ha ribadito anche limportanza dei brutti voti a scuola, che, seppure non apprezzati, rappresentano lezioni di vita utili a riconoscere i propri limiti e trasformarli in nuove sfide per migliorare. Focus dunque su vita, fisica e ITS Academy di Basilicata, con lo spettacolo incentrato sullenergia, sottolineando limportanza per il borgo di essere Città delle energie.



Ogni forma di energia è stata raccontata: meccanica (cinetica e potenziale), chimica, nucleare, termica, elettrica, elettromagnetica (o radiante) e gravitazionale. Il professore ha coinvolto il pubblico, soprattutto i più giovani, in un dialogo costante fatto di domande e risposte. Ai bambini sono stati concessi momenti di divertimento, partecipando a esperimenti sul palco e sotto di esso.



Tra le tematiche trattate anche il nucleare, con una riflessione sul fatto che spesso la paura derivante dalla non conoscenza porta a decisioni dettate dal timore, lo stesso timore che in passato ha condizionato le scelte degli italiani sul tema. Tra una pillola di fisica e laltra, Schettini ha toccato temi di vita quotidiana come il bullismo, esperienza che conosce in prima persona come docente e da vittima da ragazzino. Ai bambini e ragazzi ha consigliato di non concentrarsi sulle parole dei bulli, ma sul bene che ricevono: «perché nella vita ci sarà sempre un amichetto che vi vorrà bene». «Non credete a chi vi dice che non valete nulla», ha aggiunto Schettini, condividendo unaltra esperienza personale.



Il suo primo libro, La fisica che ci piace, è entrato nella top ten dei libri di saggistica più venduti in Italia, vincendo il Premio Elsa Morante Ragazzi Esperienze. Nel 2023 è uscita la sua seconda opera, Ci vuole un fisico bestiale. Tutto ciò è stato possibile grazie alla sua determinazione e alla capacità di trasformare le critiche ricevute da ragazzo in motivazione: la sua ex insegnante di Italiano gli aveva detto che non era predisposto alla scrittura, ma Schettini ha lavorato su se stesso e ha pubblicato due libri.



Linvito del Professore è chiaro: non mollare mai, credere in se stessi, riconoscere i propri limiti e usarli come sfida per migliorare. Una lezione di vita e di fisica che ha mantenuto alta lattenzione dei presenti per 90 minuti, in una piazza attenta, curiosa e variegata, a testimonianza dellaffetto verso Schettini. Significativa la storia del giovane Giuseppe, ragazzino di Tramutola, che ha costretto i genitori a rientrare prima dalla vacanza in Puglia per incontrare il suo mentore.





A fine spettacolo, tra selfie e autografi, il divulgatore si è intrattenuto con il pubblico per oltre 40 minuti. Levento ha anche sottolineato limportanza della formazione sul territorio, grazie alla presenza dellITS Academy, come evidenziato dal Sindaco Luigi Marotta, dal Presidente dellITS Academy Giuseppe Paternò e dal Dirigente Scolastico dellIstituto capofila dellITS, il Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "G. Giorgi" di Potenza, professore Michele Carmine Nigro.