|Apt Basilicata a Osaka con 'Motherland'
25/08/2025
|Ha preso il via oggi la partecipazione della Basilicata allExpo di Osaka allinterno del Padiglione Italia. LApt, per conto della Regione Basilicata (Direzione Attività Produttive), ha curato lallestimento del padiglione scegliendo di coniugare i nuovi linguaggi con la matericità delle maschere apotropaiche del Carnevale lucano. Il concept è Motherland Il futuro del racconto terrestre, con al centro una figura femminile arborea simbolo della Basilicata; Madre Natura che genera vita e si rigenera con lintelligenza artificiale, ponte ideale tra memoria e futuro, tra lanima lucana e la sensibilità giapponese. Al centro dellallestimento, listallazione immersiva realizzata dal Dipartimento Agricoltura e scelta dallApt per lesposizione universale.
Lopera multimediale, firmata dal visual artist Silvio Giordano, propone un percorso multisensoriale che intreccia elementi naturali con altri evocativi della meccatronica e dellaerospazio, fino ad arrivare alla suggestione eterna di Matera. Innovazione e materia sono le cifre che abbiamo scelto per raccontare la Basilicata in Giappone, cercando di cogliere la sensibilità di quella terra, da sempre ispirata alle anime e che guarda con forza alla tecnologia dichiara il Direttore dellApt Basilicata, Margherita Sarli Cè stato un bel lavoro di sinergia con il Dipartimento Agricoltura che ha accolto la nostra proposta e con la Direzione alle Attività produttive che ne ha apprezzato la chiave innovativa. Una scelta che oggi possiamo dire giusta per lattenzione che sta registrando e per il plauso che ci è stato rivolto dal Commissariato.
Unire tradizione e innovazione ci consente di porci allattenzione del mondo in maniera decisa ed innovativa, per questo abbiamo accolto di buon grado la richiesta dellApt di utilizzare un nostro lavoro ha commentato lAssessore allAgricoltura, Carmine Cicala I dati dellExpo sono di circa 12 mila accessi al giorno, una cifra che ci fa ben sperare per lattenzione che il nostro padiglione, fortemente in linea con i temi del Commissariato, sta suscitando.
Accanto a questi elementi tecnologici, lo spazio espositivo ospita anche presenze fisiche di grande impatto: tre figure originali del Carnevale lucano e opere di artigiani lucani, testimonianza viva della civiltà delle mani che continua a plasmare identità e creatività.
La scelta degli elementi rappresentativi non è casuale, ma frutto di unattenta analisi antropologica che mira a costruire un ponte ideale tra la cultura italiana e quella giapponese. Le maschere del Carnevale lucano, portatrici di antichi rituali, trovano una profonda risonanza nella sensibilità nipponica, evocando il legame tra mondo spirituale e terreno.
Infine, allingresso dello spazio dedicato alla Basilicata, delle nicchie ospitano le opere di realtà artigianali lucane che hanno partecipato alla Manifestazione dinteresse dellApt: dai gioielli scultorei di Manuela Telesca alle trame sonore della Nuova Libbaneria Mediterranea, dalle ceramiche di Giustina Piglia ai tessuti di Marianna Martina DAquino, dai foulard e tessuti serigrafati di Damina Spoto alle opere con fili intrecciati e pietre nella tecnica del Soutache di Antonella Torre fino ai cuscini che evocano i colori del Basento e delle campagne lucane di Marianna Martina DAquino.
