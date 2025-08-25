Ha preso il via oggi la partecipazione della Basilicata allExpo di Osaka allinterno del Padiglione Italia. LApt, per conto della Regione Basilicata (Direzione Attività Produttive), ha curato lallestimento del padiglione scegliendo di coniugare i nuovi linguaggi con la matericità delle maschere apotropaiche del Carnevale lucano. Il concept è Motherland  Il futuro del racconto terrestre, con al centro una figura femminile arborea simbolo della Basilicata; Madre Natura che genera vita e si rigenera con lintelligenza artificiale, ponte ideale tra memoria e futuro, tra lanima lucana e la sensibilità giapponese. Al centro dellallestimento, listallazione immersiva realizzata dal Dipartimento Agricoltura e scelta dallApt per lesposizione universale.



Lopera multimediale, firmata dal visual artist Silvio Giordano, propone un percorso multisensoriale che intreccia elementi naturali con altri evocativi della meccatronica e dellaerospazio, fino ad arrivare alla suggestione eterna di Matera. Innovazione e materia sono le cifre che abbiamo scelto per raccontare la Basilicata in Giappone, cercando di cogliere la sensibilità di quella terra, da sempre ispirata alle anime e che guarda con forza alla tecnologia  dichiara il Direttore dellApt Basilicata, Margherita Sarli  Cè stato un bel lavoro di sinergia con il Dipartimento Agricoltura che ha accolto la nostra proposta e con la Direzione alle Attività produttive che ne ha apprezzato la chiave innovativa. Una scelta che oggi possiamo dire giusta per lattenzione che sta registrando e per il plauso che ci è stato rivolto dal Commissariato.



Unire tradizione e innovazione ci consente di porci allattenzione del mondo in maniera decisa ed innovativa, per questo abbiamo accolto di buon grado la richiesta dellApt di utilizzare un nostro lavoro  ha commentato lAssessore allAgricoltura, Carmine Cicala  I dati dellExpo sono di circa 12 mila accessi al giorno, una cifra che ci fa ben sperare per lattenzione che il nostro padiglione, fortemente in linea con i temi del Commissariato, sta suscitando.



Accanto a questi elementi tecnologici, lo spazio espositivo ospita anche presenze fisiche di grande impatto: tre figure originali del Carnevale lucano e opere di artigiani lucani, testimonianza viva della civiltà delle mani che continua a plasmare identità e creatività.



La scelta degli elementi rappresentativi non è casuale, ma frutto di unattenta analisi antropologica che mira a costruire un ponte ideale tra la cultura italiana e quella giapponese. Le maschere del Carnevale lucano, portatrici di antichi rituali, trovano una profonda risonanza nella sensibilità nipponica, evocando il legame tra mondo spirituale e terreno.



Infine, allingresso dello spazio dedicato alla Basilicata, delle nicchie ospitano le opere di realtà artigianali lucane che hanno partecipato alla Manifestazione dinteresse dellApt: dai gioielli scultorei di Manuela Telesca alle trame sonore della Nuova Libbaneria Mediterranea, dalle ceramiche di Giustina Piglia ai tessuti di Marianna Martina DAquino, dai foulard e tessuti serigrafati di Damina Spoto alle opere con fili intrecciati e pietre nella tecnica del Soutache di Antonella Torre fino ai cuscini che evocano i colori del Basento e delle campagne lucane di Marianna Martina DAquino.