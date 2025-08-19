Chiusura in grande stile per Suoni di minoranza, il festival sulle musiche delle minoranze linguistiche e dei dialetti italiani, che il 22 agosto porterà a San Costantino Albanese unautentica esplosione di suoni, linguaggi e tradizioni diverse con il concerto di Enzo Avitabile con i Bottari di Portico e la Black Tarantella Band.



Maestro della contaminazione tra generi e linguaggi diversi, Avitabile nella sua carriera ha duettato con star come James Brown e Tina Turner, Bob Geldof e David Crosby, e condiviso il palco con nomi di assoluto rilievo nella world music internazionale, da Mori Kante a Goran Bregovic, da Cesaria Evora a Trilok Gurtu. Vincitore di due premi Tenco, due David di Donatello, due Nastri d'argento, un Globo d'oro e un Ciak d'oro, dal 1982 ad oggi ha inciso 17 album, macinato centinaia di concerti, scritto oltre 300 opere per quartetti, orchestre da camera e sinfoniche, confermandosi ogni volta come un artista capace di un continuo e sempre originale rinnovamento stilistico e musicale in una carriera consacrata nel film documentario del premio Oscar Jonathan Demme.



Con lui sul palco, assieme alla Black Tarantella Band, anche i Bottari di Portico, vale a dire artigiani e artistispecializzati nella costruzione di botti il cui collaudo, da tradizione, viene fatto suonando e utilizzando la botte come strumento percussivo: un gruppo che affonda le sue radici in unantichissima tradizione in cui i contadini, per propiziareun buon raccolto, percuotevano freneticamente botti, tini e falci.



Con il concerto di Avitabile chiude la seconda edizione del festival Suoni di minoranza ma non il più ampio progetto Il borgo dei suoni, promosso dal Comune di San Costantino Albanese con il sostegno finanziario della Regione Basilicata e dintesa con numerosi partner privati, che andrà avanti fino a maggio del 2026, animando a suon di musica la vita di una piccola comunità arberesh ai piedi del Pollino, orgogliosa di uneredità culturale con pochi riscontri sul piano nazionale: un ambizioso piano di promozione e salvaguardia che prevede, tra laltro, la costituzione di un Archivio Sonoro Arberesh, la seconda edizione del concorsoper le scuole Adotta un canto, scopri una tradizione, iniziative editoriali di rilevante interesse storico e culturale e molto altro ancora



