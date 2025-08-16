|
|
|Maria Carmela Stigliano premiata con il 'Basilicata dOro'
16/08/2025
|In una serata ricca di emozioni e di testimonianze, Piazza della Legalità Antonino Scopelliti ha ospitato la IV edizione del Premio Faustino Somma Basilicata dOro, organizzata dalla Fondazione Faustino Somma con il patrocinio della Regione Basilicata e del Comune di Tursi.
Tra i protagonisti della manifestazione, Maria Carmela Stigliano, Dirigente Scolastico dellI.I.S Policoro-Tursi e dellIC2 di Policoro, insignita del prestigioso riconoscimento per la sua dedizione allinnovazione didattica, alla promozione dellinclusione e alla creazione di solide connessioni tra scuola, territorio e mondo del lavoro.
Invitata a intervenire nel talk Turismo, sviluppo economico, scuola, sport e formazione, la dirigente ha posto laccento sul valore dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per lOrientamento (PCTO), in particolare per gli istituti tecnici e professionali, sottolineando come lesperienza sul campo sia fondamentale per avvicinare gli studenti al loro futuro professionale.
Nel suo intervento, la dirigente ha toccato temi centrali per la scuola di oggi, sottolineando la responsabilità educativa, sociale, economica e di orientamento che essa riveste. Ha evidenziato il valore della scuola come presidio culturale e luogo di formazione trasversale, il ruolo strategico degli istituti tecnico-professionali nel creare un ponte tra formazione e lavoro e la necessità di superare i pregiudizi ancora diffusi verso listruzione tecnica e professionale. Ha rimarcato come lalternanza scuola-lavoro rappresenti uno strumento di crescita per gli studenti, ponendo attenzione alla lotta contro labbandono scolastico e alla valorizzazione dei talenti. Infine, ha ricordato che educare significa farlo con determinazione, coraggio, passione e capacità di alimentare i sogni dei giovani.
Un messaggio forte e ispiratore che ribadisce come la scuola sia il cuore pulsante del cambiamento sociale ed economico, capace di orientare, motivare e formare i cittadini del futuro.
Con il Basilicata dOro a Maria Carmela Stigliano, viene riconosciuto un impegno costante e concreto, fatto di visione, passione e dialogo con il territorio, per offrire ai giovani opportunità di crescita e realizzazione personale.
|
