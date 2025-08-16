In una serata ricca di emozioni e di testimonianze, Piazza della Legalità Antonino Scopelliti ha ospitato la IV edizione del Premio Faustino Somma  Basilicata dOro, organizzata dalla Fondazione Faustino Somma con il patrocinio della Regione Basilicata e del Comune di Tursi.

Tra i protagonisti della manifestazione, Maria Carmela Stigliano, Dirigente Scolastico dellI.I.S Policoro-Tursi e dellIC2 di Policoro, insignita del prestigioso riconoscimento per la sua dedizione allinnovazione didattica, alla promozione dellinclusione e alla creazione di solide connessioni tra scuola, territorio e mondo del lavoro.

Invitata a intervenire nel talk Turismo, sviluppo economico, scuola, sport e formazione, la dirigente ha posto laccento sul valore dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per lOrientamento (PCTO), in particolare per gli istituti tecnici e professionali, sottolineando come lesperienza sul campo sia fondamentale per avvicinare gli studenti al loro futuro professionale.

Nel suo intervento, la dirigente ha toccato temi centrali per la scuola di oggi, sottolineando la responsabilità educativa, sociale, economica e di orientamento che essa riveste. Ha evidenziato il valore della scuola come presidio culturale e luogo di formazione trasversale, il ruolo strategico degli istituti tecnico-professionali nel creare un ponte tra formazione e lavoro e la necessità di superare i pregiudizi ancora diffusi verso listruzione tecnica e professionale. Ha rimarcato come lalternanza scuola-lavoro rappresenti uno strumento di crescita per gli studenti, ponendo attenzione alla lotta contro labbandono scolastico e alla valorizzazione dei talenti. Infine, ha ricordato che educare significa farlo con determinazione, coraggio, passione e capacità di alimentare i sogni dei giovani.

Un messaggio forte e ispiratore che ribadisce come la scuola sia il cuore pulsante del cambiamento sociale ed economico, capace di orientare, motivare e formare i cittadini del futuro.

Con il Basilicata dOro a Maria Carmela Stigliano, viene riconosciuto un impegno costante e concreto, fatto di visione, passione e dialogo con il territorio, per offrire ai giovani opportunità di crescita e realizzazione personale.

