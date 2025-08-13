|
|
|Senise: boom di presenze per 'U strittul ru zafaran'
13/08/2025
|Un tripudio di gente ha animato lultima serata di U strittul ru zafaran, la tre giorni organizzata dallASSA e dal Consorzio di tutela del Peperone di Senise Igp, in collaborazione con la Regione Basilicata, il Comune di Senise, lAVIS, il Museo Etnografico del Senisese e lasiritide.it. Tantissimi visitatori provenienti da tutta Italia hanno partecipato a un percorso enogastronomico, artistico e culturale nel cuore del centro storico di Senise, dando vita alla 23^ edizione della Sagra del Peperone IGP di Senise.
Levento, ormai consolidato negli anni, continua a stupire per i numeri straordinari che riesce a registrare, e questanno li ha superati tutti. Oltre 5mila presenze, 25 stand espositivi nell'ultima serata, aree spettacoli, laboratori, mostre, gare e diversi punti di degustazione dei piatti tipici a base di peperone di Senise Igp; visitatori da Torino, Milano, Roma, Napoli, Altamura, Bitonto, Lecce, Salerno, Potenza, Matera, Metapontino hanno fatto registrare presenze significative, accanto ai turisti stranieri che non mancano mai. Tutte le strutture ricettive di Senise e del territorio circostante erano sold out, a testimonianza del grande richiamo della manifestazione. Con pochissimi contributi, questa sagra è diventata uno degli appuntamenti estivi più attesi del Sud Italia, un vero e proprio miracolo nato dal lavoro di tre generazioni di ragazzi senisesi che, con impegno e passione, sacrificano parte delle loro vacanze per regalare tre giorni di festa nel borgo antico. La squadra si arricchisce ogni anno grazie alla collaborazione di altre associazioni locali e di turisti che si mettono in gioco in prima persona, entrando a far parte di questa grande famiglia di comunità.
La serata è iniziata con lapertura del percorso enogastronomico e con la musica dal vivo che ha animato le piazze: dal trio acustico di Claudia Cantisani alla RockAm Live Band, passando per Erika Marcelli, Rosario Damiani e VitaGiò con i vinili dal vivo, fino a Sibbenga Sunamo. Nel frattempo, nella piazza del Municipio, è stata inaugurata la serata, accompagnata da un breve dibattito moderato dalla direttrice di lasiritide.it, Mariapaola Vergallito, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, tra cui lassessore allAgricoltura della Regione Basilicata Carmine Cicala, il vice presidente del Consiglio regionale Angelo Chiorazzo, la sindaca di Senise Eleonora Castronuovo, il sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri, il presidente del Consorzio IGP di Senise Enrico Fanelli, il direttore del dipartimento regionale Politiche agricole Vittorio Restaino e il presidente dellASSA Felice Berardi. Presente, in visita tra i vicoli e gli allestimenti, anche l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico. Sul palco anche i giovanissimi della neonata ''Assa junior'', guidata dalla giovane Melissa Cirigliano e la presentazione del progetto di Anfass ''PeperonAut''.
Dopo il dibattito, il pubblico ha potuto assistere allo spettacolo del giocoliere Mr Juggle, seguito dalle performance di Giovanni Prisco e del gruppo Piacere Lucania, che hanno unito simpatia e gusto nel cooking show dedicato al Peperone IGP di Senise. Giovanni Prisco è stato anche premiato durante la serata dagli organizzatori e dal Comune di Senise. Il finale ha visto la 15^ edizione della Gara dellInserta, vinta da Domenico Corizzo, e la 5^ edizione della Crusk Night, dedicata a DJ PakyT, rimasto ferito in un incidente stradale nelle ore precedenti. La festa è proseguita fino a tarda notte con i DJ Neos, Domi e Nikolino, accompagnati dal vocalist Mr Bix, in unatmosfera di gioia e condivisione che ha reso indimenticabile questa edizione della sagra.
Ogni anno questo evento dimostra che quando una comunità si unisce con passione e spirito di collaborazione, può dare vita a qualcosa di straordinario commenta il presidente dell'ASSA Felice Berardi. U strittul ru zafaran non è solo una sagra, ma un vero e proprio atto damore verso il nostro territorio, le nostre tradizioni e il Peperone IGP di Senise, simbolo identitario che ci rappresenta in Italia e nel mondo.
Vedere così tanti giovani soci impegnarsi, sacrificando parte delle proprie vacanze per regalare tre giorni di festa e cultura, è motivo di grande orgoglio.
Il risultato straordinario di questanno è frutto di un impegno condiviso, che testimonia la forza di ASSA capace di unire tradizione e innovazione, offrendo ai visitatori unesperienza di qualità''.
|
|
