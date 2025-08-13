Sono ufficialmente iniziati a Chiaromonte i test della Basilicata Summer School, il programma formativo estivo che coinvolge 80 partecipanti tra studenti della scuola primaria, secondaria e universitari.

Le attività si svolgono presso le Scuole Medie di Chiaromonte e prevedono corsi suddivisi in tre livelli di competenza  Starters, Trainers e Advanced  garantendo così un percorso di apprendimento calibrato sulle diverse fasce detà e preparazione.



Liniziativa è promossa dallAssociazione Polis in collaborazione con la Cambridge School e il Comune di Chiaromonte, con il contributo della Presidenza del Consiglio Regionale della Basilicata.



Lobiettivo della Basilicata Summer School è unire formazione e socializzazione, offrendo ai ragazzi lopportunità di potenziare le proprie competenze linguistiche e culturali in un contesto dinamico e stimolante, valorizzando al contempo il territorio lucano come luogo di incontro e crescita.