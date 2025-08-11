|
|
|Lucania Film Festival: si conclude l'edizione sulla ''bugia''
11/08/2025
|Si conclude questa edizione sulla bugia tra anteprime mondiale ed europea, dibattiti rivelatori e forti emozioni
Si spengono i riflettori sulla 26esima edizione del Lucania Film Festival, il festival oramai punto di riferimento del cinema indipendente, italiano e internazionale: la storica kermesse che si è conclusa ieri sera nella città bianca di Pisticci registra, fra applausi e commozione, unaffluenza media di circa 2500 presenze giornaliere.
Momenti particolarmente significativi di una edizione che si è rivelata, di giornata in giornata, sempre più pregna di riflessioni, sorprese ed emozioni, sono state di certo le anteprime, rispettivamente mondiale ed europea, entrambe inserite nel Secret Program curato dalla regista iraniana, Hana Makhmalbaf: lanteprima del 6 agosto è stata il premio Oscar No Other Land nella sua versione audio-descritta per ciechi e ipovedenti, nellambito di Cinema ad alta voce spazio in cui è il valore dellaccessibilità a fare da protagonista ; laltra anteprima, quella europea del 9, ha riguardato la pellicola co-diretta da Shonali Bose e Nilesh Maniyar, dal titolo A Fly on the Wall. In particolare, questultimo documentario, che ruota attorno al tema del suicidio medicalmente assistito, in quanto racconto di una morte dignitosa attraverso la coinvolta lente dellamicizia, ha destato tra il pubblico pisticcese reazioni forti e non pochi applausi commossi.
Attesa, invece, nella giornata conclusiva di ieri la premiazione dei film in concorso. Tra i vincitori annunciati dalla Giuria internazionale ricordiamo: Carmela di Vicente Mallols nella categoria Corti d'animazione, Imade di Ignacio Acconcia Gonzalez come Corti documentari, Beneath which Rivers Flow di Ali Yahya nella categoria Corti fiction e Lorigine del mondo di Rossella Inglese tra i Lungometraggi. Dalla giuria Spazio Italia è stato premiato il corto Pinocchio reborn di Matteo Cirillo (stessa assegnazione per la giuria popolare) e tra i Docu-film Choreographies towards loss di Irene Margrethe Kaltenborn. Per la giuria popolare, infine, sono stati decretati i seguenti vincitori: come miglior corto d'animazione The Old Man and his Grandson di Mikhail Gorobchuk; come miglior corto documentario On This Paint di Younes Ben Hajria; e come corto fiction Shakhe Nabat di Ahmad Seyedkeshmiri.
«Concludiamo questa edizione con grande soddisfazione dichiara Claudia Fauzia, co-direttrice del Lucania Film Festival . Il tema della bugia ha stimolato discussioni profonde e ha permesso di svelare verità precostituite su vari aspetti della nostra società. Il format del talk, in particolare, ha raggiunto lobiettivo di mettere in luce le manipolazioni della verità, offrendo al pubblico nuovi spunti di riflessione per far sì che ci si possa poi interrogare su come le narrazioni dominanti influenzino le nostre vite. È stato, dunque, un festival ricco di confronti stimolanti, e siamo orgogliosi del dialogo che abbiamo generato.»
«Latmosfera al LFF questanno è stata davvero speciale racconta Hana Makhmalbaf, co-direttrice e curatrice del Secret Program vibrante, intensa, intrisa di autentica connessione. Il pubblico di questa edizione è stato straordinario: persone comuni, bambini e anziani si sono ritrovati insieme, tessendo un arazzo vivente di cinema. Dallo scorso anno, grazie a una decisione presa su suggerimento di mio padre, Mohsen Makhmalbaf, è nato il Secret Program: una sezione a sorpresa di film mai annunciati in anticipo, che voleva essere un vero e proprio dono al pubblico. Queste pellicole sono talvolta audaci dichiarazioni politiche; altre volte esperienze umane o scientifiche capaci di trasformare il nostro modo di pensare. Fly on the Wall, ad esempio, è uno di quei rari film che smuovono qualcosa di profondo, stravolgendo il nostro sguardo sulla vita e sulla morte, e ricordandoci che a contare non è il tempo che ci resta, bensì la profondità e la bellezza con cui lo viviamo. Anche No Other Land è stato per noi di grande importanza: se i bambini di Gaza stanno affrontando la fame, se le case in Cisgiordania vengono distrutte per far posto agli occupanti, allora devono ancora esistere film capaci di gettare luce sulloscurità dellignoranza contemporanea, opere che risveglino la nostra umanità condivisa, perché il silenzio non è più unopzione possibile.»
Un'edizione, questa con la menzogna come fil rouge, che ha visto il susseguirsi, tra le varie sale del festival, di innumerevoli ospiti tra cui spiccano i nomi del maestro Mimmo Paladino, di Antonio dei Manetti Bros., degli attori Marianna Fontana e Giulio Beranek, le registe Nabila Rezaïg e Zainab Entezar, l'architetto Luca Molinari, i musicista Frida Bollani Magoni, Roberto Angelini con Pier Cortese, Giulia Mei e Angelo Mellone & Band. In particolare, lo street artist Bifido, ospite tra gli altri della kermesse, ha donato una propria opera in esclusiva alle strade pisticcesi.
Lucania Film Festival 2025 è organizzato da Associazione Allelammie in collaborazione con CineParco Tilt sotto lalto patrocinio del Parlamento Europeo; con il supporto di Comune di Pisticci, GalStart 2020 e il patrocinio di Regione Basilicata, Provincia di Matera, UICI - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Arpa Basilicata; con il sostegno del fondo etico di BCC Basilicata. In partnership con: WeShort, FAI - Basilicata, La Rete del Caffè Sospeso; e con il contributo di Fondazione Carical - Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|11/08/2025 - S. Severino Lucano, secondo appuntamento con Biblioteca e Benessere nella Natura
A S. Severino Lucano, in località Timpa della Guardia, lAssociazione culturale Myosotis, con il patrocinio del Comune, nel pomeriggio del 6 Agosto ha realizzato una passeggiata lenta con partenza da un belvedere, attraversando il bosco, composto da numerosi pini ed arrivand...-->continua
|
|
|11/08/2025 - Lucania Film Festival: si conclude l'edizione sulla ''bugia''
Si conclude questa edizione sulla bugia tra anteprime mondiale ed europea, dibattiti rivelatori e forti emozioni
Si spengono i riflettori sulla 26esima edizione del Lucania Film Festival, il festival oramai punto di riferimento del cinema indipendente...-->continua
|
|
|11/08/2025 - Si chiude il Festival Internazionale del Folklore di Lavello
Tre giorni di applausi, sorrisi, musica e danze hanno consacrato il successo della decima edizione del Festival Internazionale del Folklore di Lavello, che dal 7 al 9 agosto ha trasformato Piazza Giacomo Matteotti in un palcoscenico aperto al mondo. La città h...-->continua
|
|
|11/08/2025 - A Terranova di Pollino, grande interesse per La matta di Piazza Giudia
Si è tenuta presso la sala
consiliare del Comune la presentazione del libro La matta di Piazza
Giudia di Gaetano Petraglia, opera che restituisce voce e dignità a
Elena di Porto, figura emblematica della resistenza ebraica romana,
deportata ad ...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV