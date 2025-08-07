|
|Il 10 agosto a Policoro il Premio Heraclea. Ecco a chi
7/08/2025
|Cè una Basilicata che sogna, crea, innova, ispira. Ed è proprio questa Basilicata che il Premio Heraclea celebra ogni anno: quella fatta di donne e uomini che, pur portando il proprio talento lontano, restano profondamente legati alla terra dorigine. Anche nel 2025, il prestigioso riconoscimento torna ad accendere i riflettori su chi, partito da qui, ha saputo distinguersi in Italia e nel mondo. Lappuntamento è per il 10 agosto, alle 21:30 in Piazza Eraclea a Policoro, per una serata che si preannuncia carica di emozioni, musica, arte, cultura e orgoglio lucano. Ideato dallo scenografo Mario Carlo Garrambone, con la direzione artistica da lui curata e la presidenza onoraria del compianto giornalista Rocco Brancati, il Premio Heraclea è organizzato dallAssociazione Lucania Storica Novitalia presieduta da Francesco Calderaro. Oggi rappresenta uno dei più autorevoli tributi alle eccellenze lucane nei settori artistico, culturale, scientifico e professionale.
I dieci premiati sono dieci le personalità che questanno riceveranno il Premio, firmato dal maestro orafo Michele
Affidato, esempi di talento, impegno e attaccamento alle radici:
1. ARISA, cantautrice amata in tutta Italia, dalla voce inconfondibile e sensibilità profonda.
2. ANTONELLA PALLANTE, giornalista rigorosa e appassionata, testimone del nostro tempo.
3. LINDA ALBANO, manager e modello di leadership femminile a livello internazionale.
4. GIOVANNA DAMATO, musicista e ambasciatrice della cultura lucana attraverso la musica.
5. PATRIZIA FALABELLA, ricercatrice scientifica, simbolo di una Basilicata che guarda al futuro.
6. DON LUIGI PORTARULO, parroco della Cattedrale di San Patrick a New York.
7. FRANCESCO CARBONE, manager lucano protagonista dellimprenditoria italiana.
8. DINO PARADISO, comico e attore che racconta con ironia e autenticità la nostra terra.
9. VITO CANTISANI, professore di radiologia, eccellenza nel campo medico-scientifico.
10. TERRYANA DONOFRIO, karateka pluricampionessa, orgoglio dello sport italiano e lucano.
Una serata tra emozioni, arte e spettacolo
|
