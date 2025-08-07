Cè una Basilicata che sogna, crea, innova, ispira. Ed è proprio questa Basilicata che il Premio Heraclea celebra ogni anno: quella fatta di donne e uomini che, pur portando il proprio talento lontano, restano profondamente legati alla terra dorigine. Anche nel 2025, il prestigioso riconoscimento torna ad accendere i riflettori su chi, partito da qui, ha saputo distinguersi in Italia e nel mondo. Lappuntamento è per il 10 agosto, alle 21:30 in Piazza Eraclea a Policoro, per una serata che si preannuncia carica di emozioni, musica, arte, cultura e orgoglio lucano. Ideato dallo scenografo Mario Carlo Garrambone, con la direzione artistica da lui curata e la presidenza onoraria del compianto giornalista Rocco Brancati, il Premio Heraclea è organizzato dallAssociazione Lucania Storica Novitalia presieduta da Francesco Calderaro. Oggi rappresenta uno dei più autorevoli tributi alle eccellenze lucane nei settori artistico, culturale, scientifico e professionale.

I dieci premiati sono dieci le personalità che questanno riceveranno il Premio, firmato dal maestro orafo Michele

Affidato, esempi di talento, impegno e attaccamento alle radici:

1. ARISA, cantautrice amata in tutta Italia, dalla voce inconfondibile e sensibilità profonda.

2. ANTONELLA PALLANTE, giornalista rigorosa e appassionata, testimone del nostro tempo.

3. LINDA ALBANO, manager e modello di leadership femminile a livello internazionale.

4. GIOVANNA DAMATO, musicista e ambasciatrice della cultura lucana attraverso la musica.

5. PATRIZIA FALABELLA, ricercatrice scientifica, simbolo di una Basilicata che guarda al futuro.

6. DON LUIGI PORTARULO, parroco della Cattedrale di San Patrick a New York.

7. FRANCESCO CARBONE, manager lucano protagonista dellimprenditoria italiana.

8. DINO PARADISO, comico e attore che racconta con ironia e autenticità la nostra terra.

9. VITO CANTISANI, professore di radiologia, eccellenza nel campo medico-scientifico.

10. TERRYANA DONOFRIO, karateka pluricampionessa, orgoglio dello sport italiano e lucano.

Una serata tra emozioni, arte e spettacolo