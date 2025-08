Jany McPherson apre la rassegna "Maratea Jazz", giovedì 7 agosto alle ore 21:00 sulla spiaggia di Fiumicello, ingresso libero e gratuito, patrocinata dal Comune di Maratea e dalla Regione Basilicata. Jany McPherson Pianista, cantante e compositrice cubana è senza dubbio una delle più interessanti ed originali artiste della scena musicale internazionale degli ultimi anni. Nata a Guantanamo, dopo una eccellente carriera costruita a Cuba, dove ha vinto il prestigioso premio Adolfo Guzman e dove ha collaborato con artisti come Omara Portuondo e BuenaVista Social Club, Orquesta Anacaona, Alain Perez. La rassegna prosegue il 13 agosto in largo Cappuccini alle ore 21:00 con Mafalda Minnozzi e Paul Ricci. Minnozzi ha conquistato uno spazio importante nella scena jazzistica internazionale dopo un lungo “viaggio musicale” che l’ha portata dall’Italia al Brasile fino agli Stati Uniti e ha consolidato la sua fama di raffinata interprete e performer sia sul palco che in TV, producendo molti album. Da 25 anni condivide il suo percorso artistico con Paul Ricci, straordinario chitarrista, arrangiatore e produttore americano. Il 15 agosto per gli appassionati di cinema presso la piazzetta Pietra Del Sole gli imperdibili film di Maratea Jazz con la proiezione de La vie en rose (2007) drammi e gioie di una delle leggende della canzone francese e internazionale, Edith Piaf, Bird (1988) storia di Charlie (bird) Parker, sassofonista, genio del jazz e con un altro grande come Dizzy Gillespie, iniziatore del be-bop, La citta’ del jazz (New Orleans, 1947) la nascita del jazz a New Orleans con i suoi grandi musicisti: Louis Armstrong, l’orchestra di Woody Herman e la sublime voce di Billie Holiday. Il 20 agosto Gaia Gentile si esibisce in Largo Cappuccini, il suo impatto sui social media è straordinario, con milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di ascolti per i suoi brani e attira l’attenzione di programmi Tv a cui viene invitata ad esibirsi. Ha lavorato con Di Tonno e Rosini, ha condiviso il palco di festival jazz al fianco di Swingle Singers, the Magnets, Full Moon e Neri per Caso. Ha collaborato come solista con la “Jazz Studio Orchestra” di Paolo Lepore. Il 24 agosto nella piazzetta Pietra del Sole è la volta di Cainã Cavalcante voce emergente più promettente della scena musicale brasiliana. Ha collaborato con artisti leggendari come Yamandu Costa e João Bosco è apprezzato per la sua abilità nel “navigare” tra i vari generi, dal choro al jazz, con una tecnica e sensibilità interpretativa uniche. Con Arabella Rustico, contrabbassista e cantante, creano un sound unico. La rassegna si chiude sulla spiaggia di Acquafredda il 28 agosto con Michael Rosen, musicista che si esibisce in prestigiosi jazz festival, incide praticamente per tutti i principali artisti italiani, da Enrico Rava e Fabrizio Bosso, a Roberto Gatto, Stefano Bollani, per citare solo alcuni nomi dell’ambito jazz. Attivo anche nella scena jazz europea, Michael si esibisce con numerosi musicisti americani di calibro internazionale, tra quali Sarah Jane Morris, Peter Bernstein, Mike Stern.