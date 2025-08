Un viaggio nella memoria, nel suono, nell’immaginario cinematografico collettivo: è questo il senso profondo di “C’era una volta Ennio Morricone”, il concerto che andrà in scena martedì 5 agosto alle ore 21.00 nella suggestiva cornice dell’Ex Ospedale San Rocco di Matera, nell’ambito del Matera Festival 2025 – Museo in Sinfonia, promosso da Orchestra della Magna Grecia e Basilicata Circuito Musicale.



Protagonista della serata un quartetto di grande sensibilità e raffinatezza: Alberto Di Leone, tromba e flicorno; Antonio Laviero, pianoforte; Antonello Losacco, contrabbasso e basso elettrico; Maurizio Lampugnani, percussioni.



Un omaggio alla musica di Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori del nostro tempo, che con le sue colonne sonore ha saputo scolpire emozioni indelebili nella memoria di intere generazioni. Le sue melodie – intime, struggenti, solenni, ironiche – non hanno solo accompagnato immagini: le hanno elevate, raccontate, rese eterne.



Dalle atmosfere sospese di Nuovo Cinema Paradiso alle tensioni epiche di Mission, dal lirismo poetico di C’era una volta in America al fischio inconfondibile de Il buono, il brutto e il cattivo, il repertorio proposto si tinge di nuovi colori grazie a una reinterpretazione in chiave jazzistica, che ne rispetta la delicatezza e la forza evocativa, donando loro una veste sonora inedita ma profondamente fedele nello spirito. Un concerto che è molto più di un omaggio: è un atto d’amore verso la musica che sa raccontare, accarezzare, evocare.



“MATERA FESTIVAL – Museo in Sinfonia” è organizzato da Orchestra Magna Grecia e Basilicata Circuito Musicale, in collaborazione con Museo Nazionale di Matera e Comune di Matera, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Basilicata. Prezioso il sostegno delle attività imprenditoriali locali: Heidelberg Materials, Bawer, Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, Farmacia D’Aria, Bottega Ottica, Falco Grillaio.