Il 10 agosto, alle 21.30 in Piazza Eraclea a Policoro, torna il Premio Heraclea, riconoscimento alle eccellenze lucane che si sono distinte in Italia e nel mondo. Ideato da Mario Carlo Garrambone e organizzato dall’associazione Lucania Storica Novitalia, l’evento premia dieci personalità del mondo della musica, cultura, scienza, sport e imprenditoria, tra cui Arisa, Don Luigi Portarulo e la campionessa Terryana D’Onofrio. A condurre la serata, Savino Zaba della Rai. Di seguito riportiamo la nota stampa con l’elenco completo dei premiati.



Anche quest’anno il Premio Heraclea torna ad accendere i riflettori su chi, partendo dalla Basilicata, ha

saputo farsi strada e distinguersi in Italia e nel mondo. L’appuntamento è per il 10 agosto in Piazza

Eraclea a Policoro, alle 21.30, per una serata che si preannuncia ricca di emozioni, cultura, musica, arte,

intrattenimento, orgoglio di appartenenza e riconoscimenti.

Il “Premio Heraclea”, ideato dallo scenografo Mario Carlo Garrambone, che ne cura la direzione artista,

con la presidenza onoraria del compianto giornalista Rocco Brancati a fianco dell’ideatore sin dall’inizio,

organizzato dall’Associazione Lucania Storica Novitalia del presidente Francesco Calderaro, rappresenta

oggi uno dei più sentiti e prestigiosi omaggi alle eccellenze lucane in ambito artistico, culturale,

scientifico e professionale.

I premiati dell’edizione 2025 sono dieci personalità che, ciascuna nel proprio campo, hanno dato lustro

alla Basilicata, portando con sé valori, talento e determinazione:

1. ARISA, cantautrice amata in tutta Italia, con una voce inconfondibile e una sensibilità profonda.

2. ANTONELLA PALLANTE, giornalista, testimone del nostro tempo con rigore e passione.

3. LINDA ALBANO, manager, esempio di leadership al femminile di livello mondiale.

4. GIOVANNA D’AMATO, musicista, ambasciatrice della cultura lucana attraverso le note.

5. PATRIZIA FALABELLA, ricercatrice scientifica, simbolo della Basilicata che innova.

6. DON LUIGI PORTARULO, parroco della cattedrale San Patrick di New York.

7. FRANCESCO CARBONE, manager, protagonista del mondo imprenditoriale italiano.

8. DINO PARADISO, comico e attore, capace di raccontare la Lucania con ironia e autenticità.

9. VITO CANTISANI, medico chirurgo, eccellenza nel campo della salute e della medicina.

10. TERRYANA D’ONOFRIO, karateka pluricampionessa, orgoglio dello sport italiano e lucano.

A presentare la serata sarà Savino Zaba, volto noto della Rai, che accompagnerà il pubblico in un viaggio

emozionante tra storie di successo, sacrifici e sogni diventati realtà.

Il Premio Heraclea non è solo una cerimonia, ma una dichiarazione d’amore verso la nostra terra e verso

quei lucani che, pur volando alto, non dimenticano mai le proprie radici.

Perché la Basilicata è fatta di donne e uomini che, con coraggio e competenza, lasciano un segno.

E il 10 agosto, Policoro sarà il palcoscenico del loro meritato applauso.